DHA YURT BÜLTENİ-14

(ÖZEL)

1) DOKTORUN SKANDAL PAYLAŞIMLARI TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

- İZMİR'DE YÜZLERCE KADINI İLGİLENDİREN SKANDAL... - Bir doktor tarafından meme muayenesi sırasında çekilen çok sayıda kadının görüntüsü, Rusların kurduğu bir arkadaşlık sitesinde paylaşıldı.

- Bir ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri her şeyden habersiz olan kadınlardan birine ulaşınca skandal ortaya çıktı .Kadınların görüntüsünü çektiği belirlenen doktor gözaltına alındı. İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Tesadüfen ortaya çıkan skandal sonrası doktor gözaltına alındı.

SİTEDE DOLAŞANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR

18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok saDHA YURT BÜLTENİ-14yıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.

Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

KADINLARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi.

Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi. HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi. Görüntü Dökümü

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-Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden görüntüler

-Muhabir anonsları

-Sosyal medya sitesinde paylaşılan gizli kamera görüntüleri

-Doktorun fotoğrafı

-Doktorun sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA), - 2)2 GÜNDÜR BEKLETİLEN TIR VE KAMYON ŞOFÖRLERİ İSYAN ETTİ Erzurum'dan Bingöl istikametine giden TIR ve kamyonlar kar yağışı ve tipi nedeniyle Çat kavşağındaki bir benzin istasyonunda bekletiliyor. Karayolları 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan TIR ve kamyonlara izin vermiyor. Bir benzin istasyonunda sığınan şoförler yolun açılmasını bekliyor. Çalışmaların biran evvel bitirilip yolun açılması için dua ettiklerini söyleyen sürücülerden Burhan Subaşı,iki gündür yolun açılması için beklediklerini ifade etti. Şehirlerararası otobüs ve taksilere yol verilirken kendilerinin bekletilmesine anlam veremediklerini söyleyen öyleyen Burhan Subaşı,"Sürekli Balkan ve Avrupa ülkelerine yük götürüp, getiriyoruz. Avrupa'da tipi olan bölgeler genelde toprak ile maliyeti çok düşük olan bent yapılıp üzeri ağaçlandırılır ve dolayısı ile kar, tipi olduğu zaman hem karayollarının masrafı düşer hem de otabanı açmak daha basit olur. Şu dağlar ağaçlandırılıp, çeşitli bentler yapılsa daha faydalı olmaz mı ? Karayolları tuzluyor, tuzladığında asfalt ve doğaya zaar veriyor. Doğa dostu materyallerar kullanılmalı. Bir aydır evimden çıkmışım ama 21'inci yüzyılın teknolojisi olmasına rağmen hala mahsur kalıyoruz" dedi. Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarıın açılması için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Karayoları ekiplerinin yol temizleme çalışması

-Karayolları çalışanlarının sürücüleri uyarması

-Şöforler ile röp

-Yolda bekleyen tırlar

-Kamyon içerisinde bekleyen şoförler

-Benzin istasyonu içerisinde bekleyen şoförler

-Hümeyra Pardelinin anonsu

-Köy yollarını açan belediye ekiplerinin çalışması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) SÜRE:05.11 BOYUT: 580 MB ==================================================== 3)HAKKARİ'DE HASTA ÇOCUĞA EKİPLERİN YOLU AÇMASIYLA ULAŞILDI HAKKARİ'de, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan Nesrin Turan (13), İl Özel İdaresi ekipleinin yaklaşık 2,5 saatte yolu açması ile gelen 112 ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy ve 241 mezra ile ulaşım kesilirken, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyü yolu da ulaşıma kapandı. Köyde beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle rahatsızlanan Nesrin Turan'ın yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler, 2,5 saat sonra köyün yolunu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Yolun açılmasıyla Nesrin Turan, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İş makinesi operatörü Hamit Altun, İl Özel İdaresi ekipleri olarak kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için gece- gündüz demeden çalıştıklarını, Ağaçdibi köyünde rahatsızlanan bir hastanın ise yolun açılmasıyla birlikte sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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CEP TELEFON KAMERASI

-Nesrin Turan'ı kucağına alıp ambulansa götüren yakınları

-Anons çekerek o anları cep telefonuna kaydeden iş makinesi operatörü

-yolu açan iş makinesi

-Ambulansta sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Turan

BOYUT:128 MB

SÜRE:1 DK 3 SN Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)- =================================================== 4)İRAN SINIRINDAKİ KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI HİZMETE AÇILIYOR VAN'ın Saray ilçesinde 2 yıl önce temeli atılan ve 100 milyon liraya mal olan Kapıköy Gümrük Kapısı, ay sonunda hizmete girecek. Şu anda bütün hizmetlerin konteynerlerde sağlandığı sınır kapısında son hazırlıklar da tamamlanıyor. Türkiye'nin en modern gümrük kapılarından biri olarak hizmet verecek olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın, ocak ayının sonlarında hizmete girmesi planlanıyor.

Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapımına başlanan yeni gümrük binasında sona gelindi. Van'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van ile İran'ın Hoy şehirlerini bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş-çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- Ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye'nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini alacak. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan tesislerin hizmete girmesi ve İran tarafının da kendi tesislerini tamamlaması halinde Kapıköy Sınır Kapısı uluslararası TIR ve otobüs trafiğine de açılacak. Kapıköy'de tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.

İran'ın yurt dışı çıkışlarında uyguladığı yüksek harçlardan dolayı Van'a gelen turist sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, 2017 yılında yaklaşık 957 bin kişinin giriş çıkış yaptığı sınır kapısından, 2018 yılında yaklaşık 682 bin kişi giriş çıkış yaptı. Özellikle bayram, yılbaşı nevruz, hafta sonu gibi günlerde Van'a gelen turistler, kentte ekonomiyi canlandırıyor. Yeni gümrük kapısının hizmete girmesiyle birlikte gelen İranlı turist sayısında da artış bekleniyor.

SEL NEDENİYLE AÇILIŞ GECİKTİ Şu anda bütün hizmetlerin konteynerlerde verildiği gümrük kapısının hizmete girmesi aylar öncesine planlandı. Ancak, sınırda aşırı yağışlar sonrası, derenin taşması nedeniyle 17 Haziran da meydana gelen sel felaketinde, çevre duvarı yıkıldı, ana bina, bodrum katı, tesisat galerisi, gümrük sahası büyük zarar gördü. Yaklaşık 10 milyon lira zararın meydana geldiği bölgede, gümrük kapısının açılışı da gecikti. Sel felaketinin yaralarının sarılmasının ardından gümrük kompleksinde son hazırlıklar tamamlanıyor. Ocak ayının sonlarına doğru hizmete girmesi planlanan gümrük kapısı artık tam donanımlı tesislerde hizmet verecek. Görüntü Dökümü

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-Kapıköy Gümrük Kapısı drone görüntüleri

-Genel ve detaylar

-İranlı turistlerin giriş ve çıkışları

-Pasaport işlemi yapılması

-Detaylar

-Tesislerden genel

-Ellernideki valizlerle İranlılar

-Kapıköy Gömrük kapısı tabelası Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- 5)İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL, AİLESİYLE ALANYA'DA EĞİTİM KÜLLİYESİ YAPTIRACAK İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ağabeyi Hasan Uysal ve ailesiyle Alanya'nın Çıplaklı mahallesine yaptıracağı 24 derslikli, imam hatip ortaokulu ve lisesi, 120 öğrencili yurt ve mescidin yer alacağı eğitim külliyesinin protokolunu imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal'ın ailesiyle memleketi Alanya'da yaptıracağı eğitim külliyesinin protokolu imzalandı. Uysal'ın Alanya'da büyüdüğü Çıplaklı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide yaptıracağı eğitim külliyesi hakkında bilgi veren Vali Karaloğlu, "24 derslikli imam hatip ortaokulu, 24 derslikli imam hatip lisesi, yanında 120 öğrencilik yurt, okulların uygulama mescidi ve bu mescidden mahallenin de istifade edebileceği güzel bir proje olacak. Hazine arazisi. Alanya Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar uygulamalarıyla araziyi okul yapılabilecek düzeye getirdi" diye konuştu.

UYSAL'IN AĞABEYİ VE AİLESİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK

Mevlüt Uysal'ın ağabeyi Hasan Uysal ve ailesi tarafından yapılacak okul tamamlandığında Alanya'ya çok güzel eğitim külliyesi kazandırılacağını vurgulayan Karaloğlu, "Başkanımız ve ailesine destek vereceklere teşekkür ediyorum. Hayırlarını kabul etsin. Çıplaklı mahallesinin bir özelliği daha var. Alaeddin Keykubat, Alanya'yı fethettiğinde ilk karargahını kurduğu yer. Selçuklular'da da Alanya kışlık başkentti. Alanya'ya geldiklerinde yönettikleri yer Çıplaklı mahallesiydi. Özel bir proje yapıldı. Hasan Uysal da Çıplaklı eski belediye başkanı, turizm işleriyle uğraşıyor" dedi.

SELÇUKLU BAŞKENTİNE EĞİTİM KÜLLİYESİ

Mevlüt Uysal da ağabeyi Hasan Uysal'ın Çıplaklı'da geçmişte köy muhtarlığı ve belediye başkanlığı yaptığını anlattı. Öğrenciliğinde Çıplaklı'da okul bulunmamasından dolayı Alanya'daki okula gittiğinden bahseden Uysal, "Aile olarak güzel bir okul olsun istedik. Güzel bir ortaokul, lise, yatılı gelecek öğrenciler için yurt ve güzel bir eser olsun istiyoruz. Geçmişteki köyümüz şu andaki mahallemiz Selçuklular'da kışlık başkent olmuş. Şimdi de en güzel mahallemiz olsun. Aile olarak ağabeyim muhtar, belediye başkanı olarak hizmet etti. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimiz olsa da olmasa da devam edeceğiz. Doğup büyüdüğümüz bir yer, valimizin teşviki ile güzel bir külliye yapacağız" diye konuştu.

İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Başkan Uysal, Hasan Uysal ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan tarafından eğitim külliyesinin protokol imzaları atıldı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan detay görüntü

- Valinin konuşması

- Büyükşehir Belediye başkanının konuşması

- İmzaların atılması

411 MB //3.42 SN'HD Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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6)JANDARMADAN UYUŞTURUCU ÇETESİNE ŞAFAK BASKINI: 14 GÖZALTI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik 3 aydır sürdürdüğü çalışma kapsamında yapılan drone destekli operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine geçen ekim ayında çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda Ulualan mevkisinde oturan 15 kişinin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilere yönelik 3 ay süresince fiziki ve teknik takibin yanı sıra drone ile de havadan takip eden jandarma ekipleri, şüphelilerin kaldığı 14 adrese bu sabah erken saatlerde baskın düzenledi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan 160 kişilik personel ve uyuşturucuyla mücadele köpek timlerinin katıldığı operasyonda 14 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Baskında, aralarında kadın ve suça sürüklenen çocukların da bulunduğu Ü.K., H.K., M.D., E.K., S.K., T.K., M.K., H.K., M.K., Ş.K., M.K., Ş.K., T.K. ve Ü.K. gözaltına alındı. Aynı soruşturmada 1 kişinin de arandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve eklentileriyle araçlarında dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, video kayıt cihazı, 2 harici bellek, 2 cep telefonu, haberleşme için kullandıkları 2 'walkie talkie' denilen telsiz cihazı, 2 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 234 lira ve 5 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemlerinin yapılması amacıyla jandarma komutanlığına götürüldü.

GÖRÜNTÜLER BASINLA PAYLAŞILDI

Uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik operasyonun ayrıntıları jandarma tarafından basınla da paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde şüphelilerin drone ile yapılan takibinin yanı sıra uyuşturucu satışı da yer aldı. Sivil jandarma personeline uyuşturucu satmak için pazarlıkların yer aldığı görüntülerde, şüphelilerin parayı görmeden uyuşturucuyu göstermediği ve fiyat konusunda çok sıkı pazarlık yaptığını görüldü. Sivil ekibin yanına gelen şüphelilerden birinin fiyatın pahalı olduğu, daha ucuza alındığının söylenmesinin ardından, "40'a alacaksan al, almayacaksan yürü, 2'si için 80 TL" dediği görüntülerde yer aldı. Bir diğer uyuşturucu satıcısının kendi otomobilinden, "Şurada ileride evlerin yanında duralım, vereyim" dediği ve otomobilini park ettikten sonra "20'lik mi vereyim, 50'lik mi vereyim" diyerek uyuşturucu sattığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Drone görüntüsü

- Uyuşturucu satıcılarıyla pazarlık

- Jandarma tarafından baskın

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Çevre emniyeti için gelen jandarma komando birliği

- Köpekle yapılan arama

- Otomobillerde ve bahçede yapılan aramalar

- Aramalarda ele geçirilen malzemeler

- Operasyondan detay görüntüler

598 MB /// 05.24"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ====================================================

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

7)ABD KONSOLOSLUĞU ÇALIŞANININ TAHLİYE VE NAKİL TALEPLERİNE RET MARDİN'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Uluçay'ın yenilediği tahliye talebini reddedip, tutuklunun halinin devamına karar verdi. ABD Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanlığı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 23 Şubat 2017 tarihinde polis tarafından operasyon düzenlenen Adana'daki evinde bulunamayınca konsolosluk çıkışında gözaltına alınıp, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay ile aynı davada tutuksuz yargılanan Hüseyin Cangir'in yargılanmasına Mardin'de devam edildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya; sanık Hamza Uluçay tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı Hüseyin Çeken ve tutuksuz sanık Hüseyin Cangir hazır bulundu. ABD Adana Başkonsolosu Alejandro Baez de duruşmayı salondan izledi. Uluçay, duruşmada suçsuz olduğunu belirtip, tahliye talebini yineledi. Avukatların sözlü savunmasını dinleyen mahkeme, verilen aranın ardından Uluçay'ın tahliye ve nakil taleplerini reddedip, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ocak 2019'a erteledi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB 8)GELİBOLU'NUN TAHLİYESİNİN 103'ÜNCÜ YILI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 103'üncü yıl dönümünde, 'Bir milletin yeniden dirilişi' sloganıyla tören düzenlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde gerçekleştirilen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, askeri erkân, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. 'BİZİM HAKLI GURUR GÜNLERİMİZ' Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliye ettiği 9 Ocak 1916 tarihinin zafer günü olduğunu belirterek, "9 Ocak, 8,5 ay süren büyük mücadeleler ve haklı vatan savunmasının sonucunda büyük bir başarıya ulaştığımız, düşmanın burayı terk edip, gittiği gündür. O günün şartları için söylüyorum; Düşman bizim vatanımıza saldırmıştı, bizim namusumuzu, kutsal değerlerimizi çiğnemeye kalkmıştı. Fakat bugün, Anadolu'nun evlatlarının, vatan savunmasıyla kutsal değerlerini canından aziz bilip, bize haksızca saldıranlara karşı dimdik durduğu ve haklı bir sonuç aldığı günü yaşıyoruz. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak, 103 yıl önce burada yaşanan bu büyük mücadeleleri, o vatan savunmasının her şeyin üzerinde tutulduğu iman dolu göğüslerin çeliğe, baruta, ateşe karşı durduğu bu topraklardaki mücadeleleri unutmamak için çalışıyoruz. 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, İtilaf Devletleri'nin Yarımada'yı tahliye ettiği 9 Ocak, 24-25 Nisan Muharebeleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi bizim haklı olarak gurur günlerimizdir" dedi.