DHA YURT BÜLTENİ-14

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Dün gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü. İzmit Umuttepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı ormanda yürümenin keyfini çıkardı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 149 santime ulaştı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Kent Ormanı' na eğlenmeye geldiklerini belirten Enes Can, "Pazar günü geldik buraya. Kar yağıyor, eğleniyoruz. Her şey çok güzel. Bu sefer yeterince kar yağmadı. Çarşamba gününe kadar beklendiği söyleniyor. ama buraya o kadar yağacağını sanmıyorum" dedi. Ailesi ile birlikte karın keyfini çıkarmaya gelen Ercan Özcan ise, "Pazar günü kar yağınca tatili değerlendirelim dedik. Kızımla beraber, kar tatilinde oynamaya geldik. Çok eğlenceli. Kar yağınca tadını çıkartıyoruz. Bu sene pek kar yağmayınca bu yağışın hafta sonuna denk gelmesi güzel oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karda oynayan vatandaşlardan görüntü

-Enes Can ile röp.

-Ercan Özcan ile röp.

-Detay HABER-KAMERA:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA ============ Trakya'da hafif kar yağışı ve soğuk etkili(2)

DEMIRKÖY'DE OKULLAR YARIN TATİL Kırklareli Valiliği, Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Demirköy ilçemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi. KIRKLARELİ (DHA) =================

Dolaba giren serçe, ekmek kırıntılarını yedi ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı sanılan serçe, kahvenin önündeki kapısı açık ekmek dolabına girdi. Serçenin ekmek kırıntılarını yediği görüldü. Kazdağı eteklerindeki Çırpılar köyü, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Aç kaldığı düşünülen kuşlar, köy meydanında sıkça görülmeye başlandı. Çırpılar'daki kahvenin önünde bulunan, kapısı açık ekmek dolabına ise serçe girdi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı sanılan serçenin dolaptaki ekmek kırıntılarını yediği görüldü. Kahveyi işleten Mihrican Berk (40), "Sabah iş yerini açmaya geldim. Bu sırada bir müşterinin açık bıraktığı ekmek dolabından içeri giren serçenin ekmek kırıntılarıyla karnını doyurmaya başladığını gördüm. Kuşun karnını doyurmasına müsaade ettim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekmek dolabından görüntü.

Kırıntıları yiyen Serçeden görüntü. Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) ====================== Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandı Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un babası Ümit Büyükiz (83) son yolculuğuna uğurlandı Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda politikacı katıldı. Ayşe Sibel Ersoy'un taziye dileklerini kabulünden sonra merhum Ümit Büyükiz'in cenaze namazi kılındı. Ömer Çelik merhumun tabutunu en önde omuzunda taşıdı. Merhum Ümit Büyükiz'ın cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Görüntü Dökümü

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-Ayşe Sibel Ersoy'un taziyeleri kabul etmesi

- Ümit Büyükiz'in cenaze namazı

-Vali Mahmut Demirtaş ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in alana gelişi

-Ömer Çelik'in tabutu taşıması

-Genel detay görüntü

SÜRE:02:27" BOYUT:271Mb Haber-Kamera:Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ==================== Ahşap oyma sanatçısı Durmuş Turanoğlu yaşamını yitirdi İZMİR'in Foça ilçesinde, uzun yıllar ahşap oyma hat çalışmalarıyla uğraşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 'geleneksel Türk el sanatları sanatçısı' ünvanı verilen, emekli deniz astsubay Durmuş Turanoğlu, tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitirdi. Aslen Konyalı olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak 20 yıl görev yapan Durmuş Turanoğlu, 1996 yılında görevli olduğu gemideki top atışları sırasında yaşanan kazada sol bacağını kaybetti. Açtığı davayı üç yıl sonra kazanan Turanoğlu, malülen emekliye ayrıldı. Durmuş Turanoğlu, 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde ise misafir olarak bulundukları Gölcük'te, 38 yaşındaki eşi ve 11 yaşındaki kızını kaybetti. Turanoğlu, daha eşi ve kızının acısını unutmadan, iddiaya göre emekli ikramiyesini de yakınlarına kaptırdı. Birbiri ardına yaşadığı acı ve talihsizlikler nedeniyle Dursun Turanoğlu'nun yaşamı kabusa döndü.

ACILARINI AHŞAPLA UNUTTU Yaşadığı olaylardan sonra acılarını önce kağıt ve cam üzerine boyalarla hat işleyerek dindirmeye çalıştı. Turanoğlu, 2002 yılında ikinci evliliğini Nevin Turanoğlu ile yaptı. Eşinin önerisiyle ahşap oyma sanatı ile uğraşmaya bağlayan Durmuş Turanoğlu, bu sayede yaşama tutundu. Turanoğlu, İzmir'in Foça ilçesine bağlı Bağarası Beldesi'ndeki evini atölye ve sergi salonuna dönüştürdü. Çalışmalarını burada sürdüren Dursun Turanoğlu, yurt içi ve dışından gelen talepler doğrultusunda eserler üretmeye başladı. Bugüne kadar kişisel ve karma olarak çok sayıda sergiye katılan Turanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'geleneksel Türk el sanatları sanatçı payesi' ile onurlandırıldı. AKCİĞER KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ Turanoğlu, geçen Kasım ayında rahatsızlandı. Solunum sıkıntıları nedeniyle kaldırıldığı hastanede Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Turanoğlu'nun akciğerinden, tanı ve tedavi amacıyla biopsi alınmasına karar verildi. Turanoğlu, 'uyanık cerrahi' adı verilen yöntemle operasyon geçirdi. Akciğer kanseri teşhisi konulan Turanoğlu, dün (cumartesi) durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı aynı hastanede yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İzmir'in Foça ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren ahşap oyma hat sanatçısı Durmuş Turanoğlu için öğlen Bağarası Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, yönetim kurulu ve üyeleri, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri, mahalle muhtarları, Turanoğlu'nun sanatçı arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Turanoğlu'nun bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, araç konvoyu eşliğinde Yenibağarası Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Defin sonrası eşi Nevin Turanoğlu ve ailesi taziyeleri kabul etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Durmuş Turanoğlu'nun fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Tabutun omuzlarnda taşınması

-Cenazenin konvoy eşliğinde mezarlığa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) ========================= 17 yaşındaki milli dansçı, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR’de 7 yıldır tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenik düşen lise öğrencisi Milli Dansçı Kaan Özelçam (17), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'de oturan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlendi. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın, dün hayatını kaybetti. Özelçam bugün memleketi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Saatli Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede annesi Bahire ve babası Hakan Özelçam gözyaşı dökerken, dedesi Hüseyin Avni ve anneannesi Fatma El torunlarının tabutuna sarıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından, genç dansçı Cunda Adası’nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Camiden görüntüler.

- Cenazenin camiye getirilmesi

- Ailesinden görüntüler.

- Cenazeden görüntüler. Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) ================ Emekli polisler 3600 ek gösterge istiyor MERSİN'de yaşayan emekli polisler, yaptıkları basın açıklaması ile tüm emekli meslektaşlarının tahsil farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergeden faydalanmasını istedi. Atatürk Parkı içinde bir araya gelen emekli polisler, 'Siz bu maaşla 3 gün yaşayın, 10 Nisan'larda boş vaatlerle kandırıldık, polis hakları seçim sonuna bırakılamaz, üniversite mezunu memurlara 3600 var da polise yok mu?, zam değil 3600 ek gösterge verilsin' yazılı dövizler ve Türk bayrakları taşıdı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meslektaşları adına hazırlanan basın metnini okuyan emekli polis memuru Gönül Öztürk, uzun yıllar boyunca ülkenin değişik bölgelerinde zor koşullar altında çalışarak emekli olduklarını söyledi. Polisin emeğinin her zaman övüldüğünü ancak hak ettiği değeri alamadığını dile getiren Öztürk, "10 Nisan'da sözler verilip, umutlar bir başka bahara ertelendi. Polisin yaptığı fedakarlıkların bilinmesine rağmen, gerek idarecilerin gerekse meslek büyüklerinin bu konuda kayıtsız kalmış olması bizleri daha da derinden yaralamıştır. Hem maddi hem manevi yönü ile gönülleri kırarak tükenmişlik sendromu yaşayan teşkilat mensuplarımıza defalarca verilen 3600 ek gösterge sözü, bugüne kadar yerine getirilmemiştir" diye konuştu.