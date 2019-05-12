DHA YURT BÜLTENİ-14

1)HDP'Lİ TEMELLİ: TÜRKİYE'YE 'DEMOKRASİ İTTİFAKI' SEÇENEĞİNİ YARATIYORUZ HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimin demokrasi referandu olduğunu söyleyerek, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz. Bu seçenek kadınların, gençlerin, emekçilerin buluşacağı bir seçenektir" dedi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 2'nci Olağanüstü Kongresi, Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla düzenlendi. Kongrede konuşan Temelli, Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' adı altında yeni seçenek sunduklarını söyledi. Temelli, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz. Bu seçenek kadınların, gençlerin, emekçilerin buluşacağı bir seçenektir. Bu seçenek çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyetin seçeneğidir. Bu seçenek hep birlikte var edeceğiniz onurlu barışın seçeneğidir. Şimdi bu seçenekte buluşma zamanı" diye konuştu. 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 'demokrasi referandumu' olarak gördüklerini kaydeden HDP'li Temelli, "23 Haziran, sadece belediye başkanlığı seçimi değil demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda Türkiye halkları, toplumsal muhalefet, tüm samimiyetiyle mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşma gerçekleşirse belediye başkanlığı da meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye'nin demokrasi yolu açılır, barış yolu açılır" dedi.

İL EŞ BAŞKANLIĞINA MAZBATALARI VERİLMEYENLER SEÇİLDİ

Öte yandan kongrede, HDP'nin Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçilip, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Hülya Alökmen ile Bağlar Belediye Başkanı seçilip, aynı gerekçeyle mazbatası verilmeyen Zeyyat Ceylan seçildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar" Atölyeye dönüştürdüğü evinin odasında süs eşyası üretiyor Gercüş’te çiftçilerin zorlu Ramazan mesaisi

Görüntü Dökümü

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- Kongrenin yapıldığı salon

- Temelli'nin gelmesi ve konuşması

- Kongreden detaylar

- Temelli'nin kongre sonunda partililerle yürümesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 932 MB ================================================== KAZADA ÖLEN 2 POLİS, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI (EK)

2)ÖDEMİŞ'TE TOPRAĞA VERİLECEK Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Fatih Şevket Ersin (29) için yarın öğle vakti memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Şeker Camii'nde cenaze töreni düzenlecek. Ersin'in cenazesi, Zungurlu Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek. Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) ================================================== 3)AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yaşayan Suphi Ataman isimli vatandaşın evinde beslediği ve 'Leo' adını verdiği kedi, evden kaçıp Atatürk Parkı'ndaki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaca çıktı. Aşağıya inemeyen kedinin miyavlama seslerini duyanlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içinde parka ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak sahibi Suphi Ataman'a teslim etti. Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ataman, itfaiye erlerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Kedinin kurtarılıp sahibine teslim edilmesi SÜRE: 00'43" BOYUT: 77.3 MB

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin), (DHA) ============================================= 4)SİVAS'TA 'KEDİ GÜZELLİK YARIŞMASI' DÜZENLENDİ SİVAS'ta, 'Kedi Güzellik Yarışması düzenlendi. Kediler, renk, tüy ve güzellik yönünden değerlendirildi.

Sivas'ta veteriner hekim İbrahim Özmen, kliniğine gelen kedilerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan kedi güzellik yarışması başlattı. 11 bin 560 oy kullanılan yarışmada en çok oyu alan 10 kedi için bugün final yarışması düzenlendi. Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen final yarışmasında Şanslı, Kuban, Gece, Hitler, Paşa, Yumak, Leo, Bulut, Masal ve Muffin isimli kediler jüri karşısına çıkarıldı. Kediler, renk, tüy ve güzellik gibi kriterleriyle değerlendirilmeye tabi tutuldu. Jurinin yaptığı oylama sonucunda, Erdem Okur'un işitme engelli kedisi 'Hitler' adlı kedisi birinci, Gamze Aygül'ün 'Gece' adlı kedisi ikinci, Yusuf Aslan'ın 'Kuban' adlı kedisi üçüncü, Sibel Şahin'in 'Leo' adlı kedisi dördüncü ve Beril Biçgel'in 'Paşa7 adlı kedisi ise beşinci oldu.

Programda konuşan veteriner İbrahim Özmen, 3 aydır bu finale hazırlandıklarını söyledi. Özmen, "Yaklaşık 11 bin 560 oy kullanıldı. Bir platform oluşturduk. Burada adaleti sağlamak istedik. Tabi ki çok ilgi gösterildi ve bu bizim cesaretimizi artırdı. Titiz davranmaya çalıştık, hak geçmesin istedik" dedi. Konuşmanın ardından dereceye giren kedilerin sahiplerine plaket verildi.

Görüntü Dökümü

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-Yarışmadan görüntüler

-Jurinin değerlendirmesi

-Dereceye girenlere ödülleri verilmesi

-Veteriner Hekimİbrahim Özmen konuşması

-Genel Detay Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(570 MB HD Görüntü) ====================================================== 5)BOLU'DA ÖĞRENCİLER ROBOTİK KOL TASARLADI BOLU'da İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenlerinin yardımıyla yazılımı ve tasarımını yaptığı bomba imha ve fizik tedavi gibi alanlarda kullanılabilecek olan robotik kolun tanıtımı yapıldı.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında sayısız eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal'ın anısına İzzet Baysal Şükran Günleri düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında kentteki okullar tarafından da şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde stantlar kuruldu. Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından geliştirilen ürünler de stantlardaki yerini aldı. Yöresel ürünler, teknolojik tasarımlar gibi birçok ürünün arasında bomba imha ve fizik tedavi alanlarında kullanılabilecek robotik bir kol da yer alıyor. Stantları gezen vatandaşlar Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okulun bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül tarafından tasarımı ve yazılımı yapılan robotik kola yoğun ilgi gösterdi. Robotik kol, yapılan yazılım sayesinde bilgisayar sensörüyle kameraya tutulan elin yaptığı parmak hareketlerinin birebir aynısını yapıyor.

Robotik kol hakkında bilgiler veren bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül, "Projedeki amacımız insan el hareketlerini bir kamera vasıtasıyla algılayıp, bunu sayısal sinyallere dönüştürmek. Bu dönüştürdüğümüz sinyalleri de akabinde kendi tasarlamış olduğumuz, motorlardan oluşan mekanik bir robot kola göndermek. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde elimizin eklemlerini hareket noktası olarak işaretliyor. Elimi hareket ettirdikçe bir açı sinyaline dönüştürüyor. Bu şekilde hareketi sağlamış oluyoruz.ö dedi.

BOMBA İMHA VE FİZİK TEDAVİDE KULLANILABİLİR

Akgül, robotik kolun fizik tedavi ve bomba imhası gibi alanlarda kullanılabileceğini aktararak şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar örneğin fizik tedavi ünitelerinde kullanılabilir. Mesala, insanların bir kolu sağlam diğer kolu felçli. Sağlam kolundaki hareketleri mekanik kola aktararak, diğer kolun uyarılmasını sağlayabiliriz. Fizik tedavide uzman arkadaşlarla görüştüğümüzde bunun olabileceğini söylediler. Ayrıca, tehlikeli maddelere el sürmekten kaçınılması durumunda, bir bombayı alırken hassas bir şekilde alınması gerekiyor. Bizim yaptığımız mekanik sistem çok hassas bir sistem değil ama bunun daha hassası olduğunu düşünürseniz, oradaki tehlikeli cisimi ortamdan uzaklaştırma sağlayabilirsiniz."