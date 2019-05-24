DHA YURT BÜLTENİ - 14 

Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, kent merkezi, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki fayton faaliyetlerine 10 Haziran itibarıyla son verileceğini söyledi. Böcek, faytoncuları işe alacaklarını, atları da hayvanat bahçesine teslim edeceklerini kaydetti.

Başkan Muhittin Böcek, seçildikten sonra ilk kez gazetecilerle bir araya geldi. Başkanlık toplantı salonundaki buluşmaya, büyükşehir iştirak şirketi Ulaşım AŞ'nin yöneticileri de katıldı. 'Ulaşım' temalı basın toplantısında Başkan Böcek, Antalya'nın 913 mahallesinde ve 19 ilçesinde kendilerini görevli gördüklerini söyledi.

Antalya'da kent merkezi ile Alanya ve Manavgat'ta yer alan faytonlara yönelik önemli bir karar aldıklarını belirten Böcek, "UKOME kararına göre 10 Haziran itibarıyla fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararı aldık. Asfalt üzerinde yaşamları aykırı şekilde kentimizde bulunuyordu. Fayton işiyle uğraşan 20 kardeşimiz var. 1 hafta önce genel sekreterimiz onlarla görüştü. Onları mağdur etmeyeceğimiz. Kendilerini belediyede istihdam edeceğiz, atlarını da belediye bünyesine alacağız. Atları hayvanat bahçesinde değerlendireceğiz. Faytoncularımızı ya da istedikleri bir yakınlarını işe alacağız. Ulaşım sektörü ile bu konuda hemfikir olduk" diye konuştu.

Bir gazetecinin Avrupa'da faytonların var olduğunu hatırlatması üzerine Böcek, "Hava şartları bahsettiğiniz ülkeler ile bizim farklı. Temmuz ve ağustos aylarında sıcak nedeniyle biz duramazken onların sıcak asfaltta durması doğru değil" dedi.

FAYTONCULARDAN YASAĞA TEPKİ

faytoncuların faaliyetini yasaklamasına, Kaleiçi semtinde saat kulesi ve Kale kapısı girişinde tramvay yolu üzerinde bekleme yapan faytoncular tepki gösterdi. "Muhittin Böcek kapıdan kovsa bacadan yine gelir bu işi yaparız" diyen faytoncular, belediyede kendilerine vaat edilen işin ne olduğunu ise bilmediklerini söyledi. Faytonculuk yapan Mahir İnaloğlu, yapacak tek işinin bu olduğunu belirterek, kötü, bakımsız bir atı olmadığını söyledi. Muhittin Böcek'in ilk işinin faytoncuları yasaklamak olduğunu kaydeden İnaloğlu, "Biz turistleri gezdiriyoruz. Bununla doğduk bununla ölürüz. Kapıdan kovsalar pencereden yine buraya geliriz. Arabalarımızı alsalar yeniden yapar yine geliriz" dedi.

Bir başka faytoncu Yaşar Uğurlu ise kötü kokudan şikayetçi olanların tamamının köyden gelip sosyete olanlardan oluştuğunu öne sürdü. Faytoncuların buradan kalkmayacağını ve 8 kişilik ailenin geçimini faytonculukla sağladığını anlatan Uğurlu, "20 bin TL borcum var. Kim ödeyecek bunu? Belediye bizi işçi olarak alacak ama bana ne iş verecek" dedi.

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Basın toplantısı detay

Başkan Muhittin Bocek Açıklama

Atlardan detay

Faytonculardan detay

Faytonların bulunduğu alandan geniş plan detay

Faytoncular röp Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ========================= Avrupalı turistler Takoran Vadisi'ne hayran kaldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ve 'saklı cennet' olarak isimlendirilen Takoran Vadisi'nde başlayan tekne turlarının ilk misafirleri Avusturya ve Belçikalı turistler oldu.

Siverek- Adıyaman Karayolu'nda inşa edilen Nissibi Köprüsü, nehir kıyısında yapılan Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı, kanyonları ve eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen Takoran Vadisi'nin ilk ziyaretçileri Türk Hava Yolları sponsorluğunda Türkiye’nin değişik yerlerini gezmeye gelen Avusturyalı ve Belçikalı Turistler oldu. Siverek Belediyesi tarafından ağırlanan turistler, Takoran Vadisi'nde düzenlenen tekne gezisine katıldı. Turistler vadiye hayran kaldı.

Avusturya'dan gelen ve gruba tercümanlık yapan Dilan Çapalı, "Avusturya’dan arkadaşlarımızı alıp, geldik. İlk başta çekimserdik. Çünkü dışarıdan bu bölgelerin güvenli olmadığı algısı var. Bu yüzden bazıların da korku var. Geldik ve tüm korkuların yersiz olduğunu gördük. Arkadaşlarımız buralara bayıldılar. Özelikle Takoran Vadisi'ni çok beğendik. Bu yer daha keşfedilmemiş durumda. Bu bölge ekoturizm yapılacak bir yer. Yerli halk, turistlere taze süt, yöresel yemekler yapsa çok güzel olacak. Beş yıldızlı oteller lazım değil. Zaten Avrupalılar bu gibi şeylerden bıkmış. İki tahtayı birleştirip sandalye, masa kurulsa, çadırlar kurulsa, eski evler onarılsa ve buralarda hizmet verilse Avrupalılar bayılır, inanıyorum turist patlaması olur" dedi.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar da "Bu ralarla ilgili kötü algıyı kırmak için çalışmalar yapıyoruz. Tabi ki bu konuda hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da çalışmaları var. 2019 yılının Göbekli Tepe Yılı ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa’ya turist akını başladı. Şanlıurfa’ya tur düzenleyen firmalar ile Takoran Vadisi ve kanyonlarının gezilecek ikinci yer olması için çalışmalarımız var" diye konuştu.

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- Vadiyi gezen turistler

- Tekne turu

- Konuşan tercümen

- Bölgenin doğal güzellikleri

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 568 MB Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) =================== Batman'da DBP İl Başkanı ile birlikte 3 kişi tutuklandı Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs günü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda DBP İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan ve HDP İl eski Eş Başkanı Abdulbari Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Tapkan, Karaağaç ve Şirin Çelik, 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. BATMAN, (DHA)- ====================== Aydın'da kitap fuarı kapılarını açtı

Aydın'da bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Kitap Fuarı, yoğun bir katılımla açıldı. 24 Mayıs- 1 Haziran arasında açık olacak fuara Nurullah Genç, İlber Ortaylı ve Canan Tan'ın da aralarında bulunduğu 100'e yakın yazar katılacak.

Valilik tarafından Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan dev çadırda kitap fuarı kapılarını açtı. Vali Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten'in de aralarında yer aldığı protokol üyeleri, açılışı birlikte yaptı. Açılışla birlikte başta öğrenciler olmak üzere yüzlerce vatandaş içeriye akın etti. Her türlü kitabı bulabilecek olan vatandaşlar, eserleri yakından inceleyerek alma fırsatı buldu. Vali Köşger ve beraberindekiler de, fuarı gezerek kitapları yakından inceleme fırsatı buldu. 24 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında açık olacak fuara, 100'ün üzerinde kitapevinin yanı sıra Nurullah Genç, İlber Ortaylı ve Canan Tan'ın da aralarında bulunduğu 100'e yakın yazar katılacak. Halkın fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Valisi Köşger, "Kitabın yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Kitabın değeri hiçbir zaman eksiltilemez. Bugün dijital çağda yaşıyoruz. İnsanlar parmak ucuyla bilgiye erişebiliyorlar. Ancak dijital yoldan gelen bilgi, kolay erişilebilir olduğu için çok kısa sürede hafızadan silinip giden bilgidir. Kitaba dokunacaksınız, elinize alacaksınız, okuyacaksınız, o anlamda kalıcı bilgidir. Bizim kalıcı olana talip olmamız lazım" dedi.