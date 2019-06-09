DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şehit oğlunu, asker selamıyla uğurladı HAKKARİ'de üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Celal Hayta (28) memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, anne Berrin Hayta, şehit oğlunun tabutu başında asker selamı verdi. 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce düzenlenen 3 askerin şehit olduğu havan saldırısında yaralanan Sakaryalı Uzman Çavuş Celal Hayta da tedavi gördüğü Ankara GATA'da kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Celal Hayta'nın cenazesi Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi, buradan da Adapazarı'na götürüldü. Hayta'nın cenazesi, son kez Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine getirelerek helallik alındı. Muharrem ve Berrin Hayta çiftinin 2 çocuğundan biri olan Celal Hayta'nın cenazesi, daha sonra Serdivan Sapak Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meral Akşener şehidin babası ve annesine başşağlığı dileğinde bulundu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, şehidin babası ve annesi gözyaşlarına boğuldu.

Anne Berrin Hayta şehit oğlunun cenazesi başında asker selamı verdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi, askeri törenle Sakarya Şehitliği'nde toprağa verildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,(DHA) ================================= Fatih Erbakan: Türkiye'de sadece eleştiren muhalefet var YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu'ndaki il kongresinde konuşan Erbakan, partisinin kongre sürecini anlattıktan sonra muhalefet partilerini eleştirdi. Erbakan, "Milletimiz muhalefetten neden şikayetçi? Yıllardan beri muhalefet ediyorlar. Tek amaçları var; 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, yeter ki bu iktidar gitsin. Yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım'. Bu kin, haset, hırs siyasetiyle intikam siyasetiyle kişisel hesap siyasetiyle millete faydalı olunmaz. Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erbakan’ın salona gelişi

-Erbakan’ın konuşması Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) ===================== Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk yaşanmadı İZMİR'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretlerde bulunmak ya da turistik yerlerde tatil yapmak için şehir dışına çıkanlar kent merkezine dönmeye başladı. Bazı aileler tatilin son gününü de değerlendirmeyi tercih ederken bazıları trafikteki yoğunluğa takılmamak için dönüşlerini bir gün önceden yapmayı tercih etti. Bu nedenlerle şehir girişlerinde aşırı yoğunluk yaşanmadı. İzmir'de 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kent merkezi sessizliğe bürünürken deniz kıyısındaki ilçeler tatilcilerin akınına uğradı. Tatilin sona ermesi nedeniyle pazartesi işbaşı yapacak olanlar, 1 hafta daha okula devam edecek çocuklarıyla birlikte yaşadığı yerlere dönüş yaptı. Uzun tatili son gününe kadar yaşamak isteyenler, trafikteki yoğunluğa aldırmadan yola çıktı. Bazı aileler ise geçen yıllardaki deneyimlerinden faydalanarak tatili kısa kesip daha önce şehre dönmeyi tercih etti. Bu yıl bayram tatilinin son gününde şehir girişlerinde beklenen yoğunluk yaşanmadı. İzmir otogarında yolcu otobüslerinin giriş yaptığı noktalarda zaman zaman sıkışma yaşandı.Ülkenin farklı yerlerinden İzmir'e dönenler ya da tatilini İzmir'de geçirdikten sonra memleketine gitmek isteyenler otogar girişinde araç trafiğine neden oldu. İzmir- Aydın ve Çeşme otoyolu üzerindeki Işıkkent gişelerinde ise diğer günlere göre araç sayısında artış görüldü. Polis ekipleri de otoyol girişinde trafik denetimi yaparak güvenliği sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otogar giriş çıkışlarında havadan ve karadan görüntü,

-Otoyol girişlerinde havadan ve karadan görüntü,

-Yol kenarındaki polis ekiplerinden görüntü,

-Anons.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ========================== TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu sürüyor RAMAZAN Bayramı tatilininin son gününde TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin geri dönüş yoğunluğu sürüyor. Zaman zaman yoğunlukların yaşandığı yolda trafik genel olarak akıcı şekilde ilerliyor. Yolun 2 şeride düştüğü Alikahya mevkii ile İzmit Batı Gişeleri arasında yoğunluk artarken, bu bölgede zaman zaman ulaşım durma noktasına geldi. İzmit Batı Gişeleri sonrasında ise araçlar İstanbul'a kadar herhangi bir yoğunlukla karşılaşmadan ilerledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otoyoldan drone görüntüsü

- Otoyoldan aktüel görüntü

- Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ==================== Tatilcilerin bayram dönüşü sürüyor Marmara Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil beldelerine gidenlerin dönüşleri devam ediyor. Yalova'da hem karadan hem denizden ulaşımda yoğunluk olmadığı görüldü.

Tatilin son gününde, karadan ve denizden ulaşımda, Yalova hattında yoğunluk olmadı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) tarafından Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısı yoğunluk olmaması için 15'ten 18'e çıkarıldı. Negmar'dan da Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemiyle hizmet verildi. Tatilciler, deniz otobüsünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü'nü de kullandı.

İDO'NUN İSTİF ALANI BOŞ KALDI

İDO'nun Yalova'da Topçular Terminali'ndeki istif alanı ise tatilin son günü boş kaldı. 18 gemiyle karşılıklı olarak ring hizmeti verildi. İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatili boyunca hattaki 15 olan gemi sayısını 18'e çıkardıklarını söyledi. Lermi, tatilin son gününe kadar Eskihisar- Topçular hattından karşılıklı olarak toplam 135 bin aracın taşındığını söyledi. Her gün 350 sefer yapıldığını belirten Lermi, gün sonuna kadar hattan toplam 145 bin aracın taşınacağını dile getirdi.

Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes ise Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunduklarını ve her gün 120 sefer yaptıklarını belirtti. Serbes, bayram tatilinin bitiminin son gününe kadar toplam 1200 sefer yapacaklarını ve 50 bin aracın karşıya geçirileceğini öngördüklerini söyledi. Görüntü Bilgisi:

-------------------

-Tatilcilerin dönüşü

-Terminal'den detaylar

-İstif alanının boş kalması

-Gemilerden detay görüntüler Süre: :4.31 Boyut: 506 mb

Haber-Kamera:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

====================== Elazığ'da, inşaatın çatısında yangın ELAZIĞ'da, yapımına devam edilen binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ merkezde yapımı sürdürülen binada, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İnşaattan yükselen dumanları görenleri itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, çalışma başlatarak, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Görüntü Dökümü

----------

- İnşaat yangınından görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,(DHA) =========================== Antalya'da rengarenk festival ANTALYA'da düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, farklı renkteki boyalarla yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.

Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara sahilindeki Mai Tai Beach Club'ta yapıldı. Holi Festivali'ne katılanlar, müzik eşliğinde yaklaşık 3 ton organik gıda boyasını birbirlerine atarak boya savaşında eğlendi. Yerli ve yabancı tatilciler, etkinlikte eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 renkteki boyayla rengarenk olan yüzleriyle selfie çekti.

Katılımcılar, canlı müzik ve dans gösterileri eşliğinde festivalin tadını çıkardı.