DHA YURT BÜLTENİ-14

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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2)4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA SONRASI TRAKTÖRLERE REFLEKTÖR TAKILMAYA BAŞLANDI

MUŞ'ta önceki önünde giden traktöre çarpan otomobilde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra traktörlere reflektör takılmasına başlandı. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, "Eğer traktörde reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı" dedi.

Hasköy İlçesi'nde 20 Temmuz gece 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, düğünden dönen Şefik Özen'in kullandığı 65 KC 768 plakalı otomobil, karanlıkta önünde ilerleyn traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Özen'in oğlunun eşi Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan (9 olay yerinde Esmanur (8) ise bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Şefik Özen'in de 22 Temmuz günü hastanede hayatını kaybettiği kazanın ardından Valilik harekete geçti.

Tarımsal faaliyette bulunan zirai araçlara yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı kentte traktörlere de reflektör takılmasına başlandı. Polis ve jadarmanın yaptığı denetimleri inceleyen Vali İlker Gündüzöz, sürücüleri uyararak traktör römorklarına reflektör çaktı. Tarım araçlarının trafikte güven içerisinde seyretmesinin önemine dikkat çeken Vali Gündüzöz, "Bazı araçlar trafikte tehlike oluşturabiliyorlar. Tüm bunların dışında, trafik kurallarına uyulması son derece önemlidir. Örneğin, traktörlerin kasalarında reflektör bulundurulması gerekiyor. Gece görüşünü tamamen garanti altına alabilecek basit bir uygulama ve maliyeti de son derece düşük bir malzeme. Reflektörler gece, arkadan gelen araçların traktör kasasını görmesini sağlıyor ve fiyatı da 22 TL'lik bir şey. Bu basit reflektör üçgeni, hayat kurtarır" dedi.

REFLEKTÖR OLSAYDI 4 KARDEŞİMİZ HAYATTAYDI

Hasköy ilçesinde 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayı hatırlatan Vali Gündüzöz, "Biz bu kampanyayı planladık, hayata geçirmek için bugünü ön görmüştük. Bu arada ne kadar haklı olduğumuzu meydana çıktı. Hasköy İlçemiz tarafında bir traktör kasasının altına, bir sivil araç girdi. Maalesef orada, 4 tane can gitti. Eğer reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı. Bunlardan ikisi çocuk ve biri anne, birisi de dede. Yani hayatta olacaklardı" diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle sürücüleri uyaran Vali Gündüzöz, trafik kurallarına uyulmasını istedi.