DHA YURT BÜLTENİ- 15 

Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı (2) TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada yaşamını yitiren, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15) için Samsun'un İlkadım ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi anne Sedef İnan, "Benim oğlumu kaymakamlar getirsin. Benim oğlum kaymakam olacaktı" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. İlkadım'daki Kılıçdede Camii'nde kılınan cenaze namazına, aile bireyleri ve akrabaların yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Denizli Vali Yardımcısı Zafer Öz, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile çok sayıda ilçe kaymakamı ve Samsunlu katıldı. Safa Akif İnan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta kabri bulunan dedesi Hasan Büyükay'ın yanında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Cenaze namazı detayları Detaylar Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Tayfur KARA SAMSUN-DHA ========== Refakatçiye cinsel saldırıda bulunan hasta gözaltına alındı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı serviste tedavi gören M.D. gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A. isimli kadın, serviste boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören 50 yaşlarındaki M.D.’nin cinsel saldırısına uğradı. Uyanan G.A., tacize uğradığını fark ederek bağırdı. G.A.’nın sesine tedavi gören mahkum hasta koştu. Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi. Soğuksu Polis Merkezi’ne götürülen M.D.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) =========== İzmit'te fuhuş baskını: 3 gözaltı İzmit'te vatandaş ihbarı üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadını ve kadınları fuhşa zorlayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Erenler Mahallesi'nde bulunan bazı evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 ayrı adreste fuhuş yapıldığını belirledi. Evleri 15 gün boyunca takibe alan ekipler, bir zanlının İstanbul'dan sabah saatlerinde 2 yabancı uyruklu kadını getirdiğini, gün boyunca evlerde fuhuş yapan kadınların akşam aynı kişi tarafından alınarak İstanbul'a geri götürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin kullandığı aracın plakasını araştıran ekipler, kadınları getirip götüren kişinin isminin M.Ç. (36) olduğu bilgisine ulaştı. TİCARİ TAKSİ İLE İSTANBUL'A KAÇMAYA ÇALIŞTI

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis ekipleri harekete geçerek 25 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Evlerden birine yapılan baskında Türkmenistan uyruklu G.A. (35) isimli kadın gözaltına alınırken, polisin geldiğini önceden fark eden diğer adresteki Özbekistan uyruklu N.K. (35) isimli kadın ise ticari taksi ile İstanbul'a kaçmaya çalıştı. Özbekistanlı kadının kaçtığı ticari taksiyi kovalayan ekipler, D-100 Karayolu İzmit Kuruçeşme mevkiinde durdurdukları aracın içerisindeki N.K.'yi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kadınların fuhuş yaptığı sırada binaların önündeki araçta bekleyen M.Ç. ise polisi görür görmez kendi aracı ile İstanbul'a kaçtı. Şüphelinin ev adresini tespit eden ekipler, 26 Haziran sabahı İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirdikleri operasyon ile M.Ç.'yi gözaltına aldı. Yakalanan M.Ç.'nin aracında bulunan el çantasının içerisinde çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile çeşitli fantezi ürünleri ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. İFADELERİNDE SİLAHLA TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Özbekistan uyruklu N.K. ile Türkmenistan uyruklu G.A. isimli kadınların ifadelerinde, M.Ç. tarafından borçlandırıldıklarını ve silahla tehdit edilerek fuhşa zorlandıklarını söyledikleri öğrenildi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ç. ise adliyeye çıkarıldı. Görüntü Dökümü:

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- M.Ç. isimli zanlının asayişten çıkışı

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============ Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Tokat-Niksar arasında, Haydarbey köyü yakınlarında yaşandı. Yusuf Bayram (55) yönetimindeki 60 KF 036 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bekir Özdemir’in (37) kullandığı 60 HF 696 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Bayram, Ayten Bayram ve Osman Özdemir ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) ============ Havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akarca Mahallesi Osman Zeki Oral Sokak'ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kuş sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, duvarı kırarak ulaştıkları martıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtarılan martı, kafese konularak dışarı çıkartıldı. Martı, kontrol için Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.