DHA YURT BÜLTENİ-15

Evlerden hırsızlık yapan abla- kardeş suçüstü yakalandı KAYSERİ'de Ebru U. (19) ile kardeşi Şeyma U. (17), hırsızlık için girdikleri evden kaçarken polis ekipleri tarafından apartmanda suçüstü yakalandı. Abla ve kardeşin 3 gün önce de 3 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Kayseri'de Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çağrı Apartmanı sakinleri, binadaki dairede hırsızlık yaşandığını ihbar etti. Apartmana gelen polis ekipleri, hırsızlık için eve giren daha sonra ise kaçmaya çalışan Ebru U. ve kardeşi Şeyma U.'yu suçüstü yakaladı. Yakalanan iki kız kardeşin üzerinde, 1050 TL para, 50 dolar ve 60 Euro para ile hırsızlıkta kullanılan 2 tornavida ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin, geçen 2 ve 3 Ağustos'ta aynı mahallede 3 farklı adreste yapılan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve 20 bin 888 TL değerinde çeyrek altın, 2 bilezik ve 3 bin TL para çaldıkları tespit edildi. Abla ve kardeşin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Emniyet Müdürlüğüne girişleri

-Genel detay Süre:26 saniye-51 MB Haber:Olcay DÜZGÜN- Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA =============== Cinayet sanığı hip hop şarkıcısına tahliye çıkmadı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Alman Katharina Kugel'i (35) denizde boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke hakkında, avukatının tahliye talebi reddedildi. Alanya'da, 10 Haziran 2018'de sabaha karşı, Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nın Atatürk Bulvarı kıyısındaki sahilde, denizin 100 metre açığında hareketsiz kadını görenler, Sahil Güvenlik'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin botla karaya çıkardığı kadının öldüğü belirlendi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının, Alanya'ya tatile gelen Katharina Kugel olduğunu belirledi. Polis, Katharina Kugel'in, Alanya'da Dilara Ateş adlı arkadaşının olduğunu tespit etti. Dilara Ateş, polisteki ifadesinde, arkadaşı Katharina Kugel ile diskoya gittiklerini, Alman kadının burada bir erkekle tanıştığını ve onunla gittiğini söyledi. Disko ve otele ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, Katharina Kugel'in o gece yanında olan kişinin, Lübnan asıllı Almanya vatandaşı Mohamed Hareke olduğunu tespit etti. Ülkesinde hip hop müziği yaptığı öğrenilen Hareke, Alanya'da kiraladığı evde gözaltına alındı. Polis, evde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ Sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan Mohamed Hareke, ifadesinde şunları söyledi: "Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzme bilen birisiydi." Mohamed Hareke, 'kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemece tutuklandı. ÖNCEKİ DİLEKÇESİNİ TEKRAR ETTİ

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mohamed Hareke, 4'üncü duruşmada hakim karşına çıkarıldı. Duruşmada Katharina Kugel'in ablası Valentina Kugel ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tercüman aracılığıyla ifade veren Mohamed Hareke, önceki dilekçede her şeyi açıkça anlattığını belirterek, bunları tekrar ettiğini iletti. Mohamed Hareke'nin avukatı ise sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delil olmadığını kaydederek, tahliyesini talep etti. Katharina Kugel'in avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini vurguladı. Mahkeme heyeti, suç vasfı ve delil durumuna göre sanık Mohamed Hareke'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ====================== Ölen arkadaşları için adalet istediler ANTALYA'da, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik (22) ile arkasında oturan Muhammet Açıkgöz'ün (17) hayatını kaybettiği kazaya neden olduğu iddiasıyla, kazadan 41 gün sonra tutuklanan Elçin Özyurt'un yargılanmasına devam edildi.

Duruşmayı takip eden Muhammet Açıkgöz'ün okul arkadaşları, adaletin tecelli etmesini istedi. Kaza, 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ahmet Turan Çelik yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile Elçin Özyurt yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile beraberinde bulunan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elçin Özyurt, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Elçin Özyurt hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Elçin Özyurt'un, 'olayda asli kusurlu olduğuna dair' bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verince, Özyurt tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu Elçin Özyurt ile kazada ölen Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları katıldı. Duruşmayı, lise öğrencisi Muhammet Açıkgöz'ün okul arkadaşları da takip etti. Ahmet Turan Çelik'in annesi Döndü Çelik ve babası Mehmet Çelik ile Muhammet Açıkgöz'ün annesi Sultan Açıkgöz ve babası Nihat Açıkgöz, kazadan 42 gün sonra kendilerinden başsağlığı ve özür dilendiğini belirterek, sanığın cezaevinde kendilerine mektup yazdığını belirtti ve kendisine en ağır cezanın verilmesini istedi. Nihat Açıkgöz, sanığın kendilerine gönderdiği mektupta suçu Allah'a attığını söyledi. Sanık Elçin Özyurt ise kazanın anlık meydana geldiğini öne sürerek, “Sola döneceğime dair sinyalimi verdim. Arabamı çevirdim ve aynada motoru görmemle bana çarpması bir oldu. Ben neden iki insanın canına kıyayım. Ben suçsuzum. Benim de evladım var. Ben neden insanların üzerine araba süreyim. O kadar hızlı gelen bir motor varken ben ne yapabilirdim. Ailelerin acılarını paylaştığımı mektupta yazdım. Ben kimseye zarar vermek istemedim" diye konuşurken, duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Muhammet Açıkgöz'ün okul arkadaşları, adliye çıkışında gazetecilere konuştu. Açıkgöz'ün sınıf arkadaşı Doğukan Dilek, arkadaşının derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, “Bizim için iyi bir arkadaştı. Kimseye zararı yoktu. Adalet istiyoruz ama şu an bir şey olmayacak gibi. Yine de davanın takipçisiyiz" dedi. Derman Beyazkoç ise “Muhammet, herkesin kardeşiydi. Her türlü yardımımıza koşardı. Bizi yarı yolda bırakmazdı. Sürekli yanımızdaydı. Küçük kardeşlerimizin ağabeyiydi. Büyük abla ve ağabeylerimizin yeğeniydi. Ailesi ile 15-16 yıldır dostluğumuz var. Tek beklentimiz adaletin yerini bulması. Hak yerini bulsun" diye konuştu. Sürücü Özyurt'un 41 gün sonra tutuklandığına dikkat çeken Açıkgöz'ün babası Nihat Açıkgöz, “Bu kadın, arkasının güçlü olmasından dolayı elini kolunu sallayarak gezdi. Olayın 7'nci gününde kuaföre giderken bir arkadaşımızın eşine yalancı şahit aradığını söylemiş. Yalancı şahitler buldu. Ancak onlar da bu şahitlikleri kabul etmediler. Olaydan sonra emniyette sadece 1 saat kalmış. Mahkemede pişman olacağı bir şey yapmadığını söylüyor. İki kişi öldürmüşsün nasıl pişman değilsin? Adalet yerini bulmazsa bu kişinin arkasındaki kişilerin isimlerini açıklayacağım" dedi.

Muhammet Açıkgöz'ün annesi ise sanığın kendilerine özür mektubu gönderdiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi. Ahmet Turan Çelik'in annesi Döndü Çelik de iki evlatlarını kazaya kurban verdiklerini ifade ederek, adalete güvendiğini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen arkadaşlarına destek için gelen öğrencilerin görüntüsü

- Öğrenci Doğukan Dilek röp

- Öğrenci Derman Beyazkoç röp

- Baba Nihat Açıkgöz röp

- Anne Döndü Çelik röp

- Anne Sultan Açıkgöz röp

- Adliye dış plan 310 MB - 2.47' Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ========================= Ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Güzelyurt Mahallesi 5797 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle, bugün saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Evin mutfak kısmında başlayan yangın, dakikalar içinde tüm evi sardı. Apartman sakinleri yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan bina sakinlerini tahliye etti. Ayrıca yangının çıktığı dairede mahsur kalan Gürkan Yazgan (48) ile Feyza Gülnar (23) ve Gülnar'ın 6 aylık, 6 ve 8 yaşındaki 3 çocuğunu ise kurtardı. Dumandan etkilenen Yazgan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne; Gülnar ve evlatları ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılırken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntü

- Dumandan etkilenenlere müdahale edilmesi

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ============================== Greyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca itiraz edildi. Greyderin, küçük Eymen'e çarpmadan önceki son görüntüleri köydeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder, iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi. Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde, köy içinde viraja geldiği sırada, Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.

Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü, Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Keşan Cumhuriyet Savcılığı, karara bugün Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. Öte yandan greyderin, küçük çocuğa çarpmadan önceki son görüntüleri, muhtarlığın köydeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntü Dökümü

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**Güvenlik kameraları**

-Greyderin köy içindeki yollarda ilerlemesi

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- =========================== Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü diğeri yaralı olarak kaçtı MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 eşek, tüfekle vuruldu. Eşeklerden 1'i ölürken, diğeri ise yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Menteşe'nin Kozağaç Mahallesi'nden Kavaklıdere ilçesine giden orman yolundaki Gökçukur Yaylası'na 3 kilometre mesafedeki Sarı Damla Mevkisi'ndeki çeşmeden bugün öğle saatlerinde su doldurmaya gidenler, etrafa yayılan kötü kokuya doğru yöneldiklerinde eşek ölüsü ile karşılaştı. Eşeğin vücudunda saçma izleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, 1 eşeğin daha tüfekle ayağından vurulduğu ve ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Kaçan yaralı eşeğin bulunması için çalışma başlattıldı. Ölen eşek belediye görevlileri tarafından götürülüp, gömüldü. İsmini vermek istemeyen bir görgü tanığı, "Bir hayvana bunu yapanlar insana ne yapabilir düşünmek bile istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu eşek başka bir yerde öldürüldü ve araçla buraya getirilerek atıldı. Diğer eşek ise burada vuruldu ancak yaralı olarak ormana kaçtı. Kasten öldürme suçundan bunu yapanların yargılanmasını gerekiyor" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.