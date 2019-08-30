DHA YURT BÜLTENİ - 15

Doğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildi Denizli'nin Honaz ilçesinde, iddiaya göre arkadaşı Umut K.'nın (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu doğum gününde ölen lise öğrencisi Zeynep Atagün (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün (perşembe) saat 20.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün'ü doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Ailesinin de evde başka bir odada bulunduğu sırada Umut K., babasına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek, iddiaya göre kazayla ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Atagün'ün yaşamını yitirdiği belirledi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Atagün'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Atagün'ün cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı.

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından bugün alınan Atagün'ün cenazesi, cenaze aracıyla, yaşadığı eve götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Kaklık Mahalle Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baba Mevlüt Atagün ve anne Songül Atagün, üzerine gelinlik örtülen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Atagün, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Umut K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Umut K.'nın ilk ifadesinde önce Atagün'ün tüfekle intihar ettiğini, daha sonra yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği ve çok pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazından görüntü

- Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntü

- Atagün'ün tabutundan görüntü

- Atagün'ün tabutunun taşınması

- Zeynep Atagün'ün fotoğrafı

- Umut K.'nın fotoğrafı Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ===================== Nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar Gaziantep'te, nesli tükenme tehlikesinde olması nedeniye koruma altına alınan Türk tazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce karnından bıçaklandı. Sığındığı caminin imamı tarafından Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) teslim edilen tazı, ameliyat edilecek.

Oğuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan tazı, sabah saatlerinde bir caminin avlusuna sığındı. Yaralı hayvanı fark eden imam, CAHİDE'ye arayarak, bilgi verdi.

Camiye gelen dernek yetkilileri, tazıyı havyan ambulansıyla kendilerine ait kliniğe götürdü.

Veteriner Gizem Yıldırım'ın kontrol ettiği tazı tedaviye alındı. Yıldırım, gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "Tazının vücudunda kesik yarası var. Bıçak ya da jiletle kesilmiş. Yarasını temizledik ve diktik. İç organları hasar görmüş durumda. Ayrıca vücut ısısı enfeksiyona bağlı olarak biraz yüksek. Bundan sonra antibiyotik tedavisi uygulayarak hayata tutunmasını sağlayacağız" diye konuştu.

'KORUMA ALTINDA OLAN BİR TÜR'

Tazının nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Türk tazısı olduğunu ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş de "Tazıyı bıçaklanmış şekilde bulduk. Hayvan kaçarak, camiye sığınmış. Cami imamı tazıya sahip çıkarak, bize haber verdi. Biz de alıp tedavisi için veterinere getirdik. Bu Türk Tazı'sının nesli tükenmek üzere, bu nedenle de koruma altında" dedi. Yaralı tazının ameliyat edileceği öğrenildi.

KANUNİ AVDA KULLANIYORDU

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'?ın avlarında kullandığı, Osmanlı minyatürlerine konu olan soyu tükenme tehlikesi altındaki Türk tazıları, Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu?nun (KIF) girişimleriyle koruma altına alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tazı'nın sedye ile getirişi

- Tazı'nın yaraları

- Tazı'nın yaralarının temizlenmesi

- İğne yapılması

- Cemal Güneş ile röp

- Veteriner Gizem Yıldırım ile röp

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) ============================= Ağaç altında 106 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 106 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Büyükhusun ve Behramkale köyleri sahilindeki ağaçlık alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 kaçak göçmen yakaladı. Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan görüntüler. Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) ==============================