DHA YURT BÜLTENİ-15

Kaza, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir, 02 AE 047 plakalı traktörünü yola kenarına park edip evine gitti. Bir süre sonra mahalledeki çocuklar traktörün üstüne çıkıp oyun oynamaya başladı. Aniden hareket etmeye başlayan traktör cadde üzerindeki minibüs durağına girdi. Bu sırada annesi ile durakta minibüs bekleyen Aydanur Can'a traktör çarptı. Aydanur Can yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydanur Can Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 3'üncü kilometresindeki Salkımbağı köy yol ayırımında meydana geldi. Halit Aydoğmuş yönetimindeki 35 AD 445 plakalı otomobil ile Mustafa Oğuz'un (46) kullandığı 44 FV 201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Oğuz'un otomobilindeki Muhammed Oğuz (1) ve Emre Oğuz (7) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı (2)

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ilk kez 10 bin kişilik spor salonunda açılışı gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türk sinemasının 'Sultan' unvanlı sanatçısı Türkan Şoray ile Yusuf Sezgin, Salih Güney, Ahmet Mekin, Selma Güneri, Oktay Kaynarca ve çok sayıda dizi ve film oyuncusu kırmızı halıdan geçerek törenin yapılacağı alana geldi. Birbirinden şık giyinen sanatçılar, kırmızı halıda göz doldurdu.

BAKAN ERSOY'DAN NİCE 50'LİLİ YILLAR DİLEĞİ

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin hem Antalya hem de Türkiye sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Festivali daha nice 50'li yıllara taşımanın gayreti içinde olduklarını da ifade eden Ersoy, "Bu yıl 56'ncısı düzenleniyor, inşallah nice 50'li yıllara nasip olsun istiyoruz. Hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz" dedi.