DHA YURT BÜLTENİ 16

FINDIK KIRINTILARI MİNİK ÖMER'İ FELÇ ETTİ MANİSA'da, 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin, 8 ay önce soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefessiz kalıp, felç geçirdi. Yürüyemeyen, konuşamayan ve ailesini de tanımayan küçük Ömer'in tedavisinin yapılabilmesi için ailesi maddi destek bekliyor. Ev kadını Hatice (32) ve işsiz İbrahim Şahin (35) çiftinin oğulları Ömer Yasir Şahin, 25 Aralık 2017 tarihinde soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefes alamayıp, beyni 5 dakikadan fazla oksijensiz kaldığı için felç oldu. Ömer'in bu sırada duran kalbi de Manisa Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuğun akciğerinden 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla beslenme sırasında zarar gören midesinden de ameliyat olan, geçen 16 Mart'ta da taburcu edilen minik Ömer, artık yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi, kolları kasılı durumda kaldı. Tedavi sürecinde oğluyla ilgilenmek zorunda olduğu için uzun süre hastanede kalan, bu nedenle çalıştığı fabrikadaki işinden çıkarılan baba İbrahim Şahin, kendilerine eşi üzerinden 1080 TL evde bakım ücreti ödendiğini, başka gelirleri bulunmadğı için ilaç ve tedavi masraflarını karşılayamadıklarını söyledi. İzmir ve çevresindeki birçok doktoru dolaştıklarını belirten baba İbrahim Şahin, şöyle konuştu:

"Hepsi, Ömer'in fizik tedavi görmesi gerektiğini söylüyor. Ancak devletin, masraflarını karşıladığı rehabilitasyon merkezlerinin sağladığı haftada 2 saatlik fizik tedavi, Ömer'in iyileşmesi için yeterli olmuyor. Ömer'in özel bir kurumdan fizik tedavi desteği alması gerekiyor. Daha fazla fizik tedavi gerektiğine dair doktordan yazılı belge de aldım. Ukrayna'dan, Rusya'dan ve İtalya'dan sinir hücrelerinin yeniden oluşumu için iğne (Cerebrolysin), kas hücrelerinin oluşumu için de hap (Cortexin) getirttim. Bunların toplam fiyatı 2 bin 600 TL civarında tutuyor. Her gün 1 tane iğne vurulması gerekiyor. SGK bu ilaçları karşılamıyor. İğneleri de özel hastanelerde yaptırmamız gerekiyor. Gırtlak güçlendirici ilaçları ise 300 TL civarında. İstanbul'da tedavi edilebileceğini duyduktan sonra İstanbul'a götürdük. Tedavi için oraya götürüp getiriyoruz. Özel hastane olduğu için gidip gelmemiz ve tedavi masraflarını karşılamamız çok zor oluyor. İstanbul'a her gidişimizde 650 TL muayene parası ödememiz gerekiyor. Çocuk arabada durmuyor ve uçakla gidip gelmemiz gerekiyor. Yine maddi anlamda bizi çok zorluyor."

'HİÇBİR GELİRİM YOK' Eşine bakım için destek olması gerektiğini ifade eden Şahin, "Oğlum yemek yiyemediği için burnundan besleniyor. Eşim bunu tek başına yapamayacağı için eşime destek olmam gerekiyor. İş yerime tüm raporları ilettim, bana bu konuda çeşitli vakıflardan yardım sağlayacağına dair söz verdiler, ama en ihtiyacım olduğu sırada işten çıkarıldım. Ben karnımı bir şekilde doyururum, benim için önemli olan çocuğumun tedavi edilmesi. Oğlumun tedavi masraflarını karşılayabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Baba İbrahim Şahin'in oğluyla ilgilenmesi

-Anne Hatice Şahin'in yemek yedirmesi

-Baba ve annenin konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, DHA) =========================== ADANA'DA 'ISLAK' ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI ADANA'da gençler ve aileler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kentteki bir su parkında marşlarla dans ederek kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı için Yüreğir ilçesindeki Mavisu Aqualand'de eğlence düzenlendi. Cankurtaranlar tarafından havuzun üst kısmında Türk bayrakları açılırken, volkan maytaplar patlatıldı. Dalga havuzundaki çok sayıda aile ve genç, DJ kabininden çalınan İzmir Marşı'yla coşku yaşadı. Daha sonra çalınan hareketli parçalarla havuzda dans eden gençler, Zafer Bayramı'nı doyasıya kutladı.

İşletme müdürü Sezer Ayvaz, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Eğlencemiz tam gaz huzurla ve mutlulukla devam ediyor. Bayramı kutlamak için buraya gelen herkese teşekkür ederim" dedi. Havuzda eğlenen gençlerden Merve Nergiz de 30 Ağustos zaferi için devlet ve millet olarak çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Kutlamada çok eğlendik. Herkesin zafer bayramını kutluyoruz" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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- Havuzdaki vatandaşların İzmir Marşı'na eşlik etmeleri

- Havuzdaki kalabalığın drone görüntüsü

- Çığlık atmaları

- Birlikte İzmir Marşı'nı söylemeleri

- Havuzdaki kalabalığın genel ve detay drone görüntüleri

- Havuzda dans edenlerden görüntüler

- Oynayan kadın ve çocuklar

- Bayrak tutan görevlilerden detay

- İşletme sahibi ile röp.

- Kadınlarla röp. SÜRE: 04'24" BOYUT: 487 mb Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,(DHA) =============================== HATAY’DA ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI 30 Ağustos Zafer Bayramı Hatay'da törenlerle kutlandı. Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk olarak Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Burada yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hatay Valisi Erdal Ata, anıt şeref defterini imzaladı. Çelenk koyma töreninin ardından Hatay Valisi Ata, Büyükşehir Başkan vekili Selim Matkap ve İl Jandarma Komutan vekili Albay Ahmet Gürbüz Hatay Valiliği'nde tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen kortejle son bulurken, Vali Ata burada yaptığı konuşmada, Türk ordusunun kahramanlığı ve Atatürk'ün üstün komutanlığının kurtuluş savaşını taçlandıran eşsiz zafer olduğunu belirtti. Görüntü Dökümü

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- Cumhuriyet alanındaki çelenk töreninden genel görüntü

- Anıta çelenk sunulması

- Vali Erdal Ata'nın anıt şeref defterini imzalaması

- Valilikteki tebrikten görüntü

- Antakya Atatürk Caddesi'nde Vali Ata ve prokolün halkı selamlaması

- Törenden genel görüntü

- Vali Ata'nın konuşması

- Kortejden genel ve detay görüntü SÜRE: 02.00 BOYUT: 62 MB Haber: Hüseyin BOZOK-Mehmet EZER-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) ================================ 2 YIL SÜRESİNCE MÜŞTERİLERİNİN DİLEKLERİNİ TOPLAYIP KARADENİZ'E ATTI ÇORUM'da kafe işleten Levent Turan (31), 2 yıl süresince müşterileri dileklerini bir kağıda yazıp 'Duygu Şişesi' adı verilen şişeye attı. İki yılda şişede yaklaşık bin dilek kağıdı birikti. Samsun'a gelen Turan, dileklerin gerçekleşmesi için şişeyi Karadeniz'e attı.

Çorum kent merkezi Karakeçili Mahallesi’nde bulunan bir kafenin sahibi Levent Turan, kafeye 'Duygu şişesi' adını verdiği bir şişe koyarak müşterilerinin dileklerini bir kağda yazıp içine atmalarını istedi. 2 yıl sonunuda şişede yaklaşık bin adet dilek kağıdı birikti. Dileklerin gerçekleşmesi inanışıyla şişeyi denize atabilmek için Turan Samsun'a geldi. Dilek kağıtlarının bulunduğu şişeyi Atakum ilçesinde Karadeniz'e attı. Turan, "Özellikle gençler büyük bir ilgi gösterdi. Sırf Duygu Şisesi’ne dilek atmak için kafemize gelenler oldu. Kafeye gelen müşterilerim, 'Dileklerimizi kabul olması için denize atmalısın' deyince ben de Samsun'a giderek, şişeyi Karadeniz'e bıraktım. İnşallah dilekleri gerçekleşir" dedi. Görüntü Dökümü:

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- Kafe işletmecisi denizde açıklama

-Şişeyi denize atması

-Detaylar (SÜRE: 1.13 Dk) ) (BOYUT:27 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) =============================== 103 metrelik ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 'USNS Carson City T-EPF-7' isimli, 103 metrelik savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı.