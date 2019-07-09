DHA YURT BÜLTENİ - 16

Dalaman'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT BABASI: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın babası emekli trafik polisi Muhammet Kargın, DHA'ya açıklama yaptı. Baba Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, dün akşam telefonla görüştük. Kuzey Irak'taki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Biran önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit babası Muhammet Kargın ile röportaj

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Mardin'de 'şebeke suyu' krizi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin biriken borcu nedeniyle Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik kesildi. Kesinti sonucu pompa istasyonunun çalışmaması üzerine merkez Artuklu ilçesine 4 gündür şebeke suyu verilemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEDAŞ yetkilileri, birbirini suçlarken, su sıkıntısı yaşayan ilçe sakinleri ise çözüm bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait borç nedeniyle içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik, dağıtıcı kurum DEDAŞ tarafından 3 Mayıs'ta kesildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi avukatları, Mardin 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, elektrik kesintilerine tedbiren son verilmesi talebinde bulundu. Mahkemece, 17 Mayıs'ta, elektrik kesintilerine son verilmesi kararı alındı ve pompalara enerji sağlanmasıyla ilçeye su verilmeye başlandı. Süreç içinde borçların ödenmemesi üzerine elektrik dağıtım şirketince cuma günü yeniden elektrik kesildi ve Artuklulular yine susuz kaldı. Artuklu'da 4 gündür su kullanamayanlar, marketlerden damacana suyu alırken, sorunun çözülmesini istiyor.

TÜRK: HUKUKSUZLUK VE ALGI OPERASYONU

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, elektrik şirketinin kayyum döneminde borçlarını tahsil etmediğini, HDP'li yönetimin başa gelmesiyle halkın cezalandırıldığını savundu. Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yapan Türk, "Ocak, şubat ve mart aylarının borcu ödenmemişti. Kayyum döneminde 12 milyonluk borç vardı. Bizim borçlandığımız ise 6- 7 milyon civarında. Toplam borç, şu an yaklaşık 20 milyon lira. Gelir gelmez elektrik şirketiyle görüşmeler yaptık. Bundan sonra imkanlarımız nispetinde bu borçları ödeyeceğimizi söylemiştik. 80 milyona rağmen 3 yıl içinde elektrik kesilmedi ama biz geldikten 5 gün sonra elektriklerimiz kesildi. Elektriklerin kesilmesi hukuksuzluk ve algı yapma operasyonudur" dedi.

DEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

DEDAŞ tarafından yapılan açıklamada ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu pompa istasyonu enerjisinin, ödenmeyen ve mahkeme kararı dışında bulunan yeni borçlar nedeniyle kesildiği duyuruldu. Kesme işleminin eski borçlarla ilgili alınmış mahkeme kararıyla ilgili olmadığı, aksine kayyum döneminde de borç yüzünden 3 kez elektrik kesintisi yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan başvuru üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bunun üzerine yerel yönetim, 100 milyon liraya yaklaşan borcu ödemedi. Mahkeme kararından sonraki sürece ait elektrik borçları da ödenmemeye başlandı. Bu süreçteki elektrik borcunun birikmesi ve bir türlü ödenmemesi üzerine Dicle Elektrik, kesme uyarısında bulundu ancak bu uyarılar da göz ardı edildi. Bunun üzerine tüm ikaz ve uyarı yollarını tüketen Dicle Elektrik, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait sulama pompalarının elektriğini mevzuat doğrultusunda yeniden kesti."

SU SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Su kesintisi nedeniyle yaz ortasında perişan olduklarını dile getiren bölge sakinleri ise kurumlar arasındaki çekişmeden zarar gördüklerini söyledi. Semira Demir, "Mardin'de yaşanan su kesintisi daha önce de yaşanıyordu; ancak ilk defa bu kadar etkilendik. Çünkü artık su tankerlerine de izin verilmeyince perişan duruma düştük. Düşünün, evde su yok ve pet şişelerle ihtiyacımızı gideriyoruz. Yetkililer, konuya el atsın. Çekişmenin kurbanı biz oluyoruz" dedi.

Ahmet Belek ise "Yazın ortasında, 40 derece sıcaklığın altında yapılan su kesintisi zulümdür. Yetkililerin araya girmesi ile son vermesi lazım. Camilere gidiyoruz, abdest almak için bile su yok. Halkımız perişan. Apartmanlara su tankerleri ile su taşınmasına da artık izin verilmiyor. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.

Öte yandan iki kurum yetkililerinin, sorunun çözüme kavuşturulması için bir araya geldiği öğrenildi.