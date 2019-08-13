DHA YURT BÜLTENİ - 16

Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN DAMADI KONUŞTU Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.'nin damadı olan Hüseyin Semerci, DHA'ya konuştu. Marmara Adası olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Semerci, "Herkes canlarıyla yangına müdahale etti. Malı ve hayvanları zarar gören vatandaşların olduğunu öğrendik. Büyük geçmiş olsun diliyorum. Yangınla ilgili olarak devam eden bir soruşturma var. Ben vatandaşlardan sağ duyu bekliyorum. Soruşturma süreci tamamlanmadan, yargısız infaz yapılmamasını rica ediyorum. Kayınpederim ile kayınbiraderim şu anda gözaltında bulunuyor. Emekli öğretmen olan babam Hüseyin T., adada 30 yıl öğretmenlik yapmış ve herkesin sevdiği bir kişidir. Kayınpederim ile kayınbiraderimin serbest kalacağına inanıyorum. Vatandaşların yangının başladığı anda çekilmiş görüntülerine ulaştık. Bir çok kişi şahittir ki, Hüseyin T., yangın başladığında limanda bulunan çay bahçesinde oturuyordu. Komşularda, çay bahçesine giderek Hüseyin T.'ye evinin yakınında yangın çıktığı söylüyor. Yani yangın esnasında Hüseyin T., olay yerinde bile değil. Komşuları da bu yönde ifadelerini verdi. Ön yargıyla, dedikodulara kulak asılmamasını istiyoruz. Herkes soruşturmanın sonuçlanmasını beklesin." dedi

'YANGIN, EVDEN UZAK BİR BÖLGEDE BAŞLAMIŞ'

Yangının, Hüseyin T.'nin bahçesinden çıktığı iddialarını kabul etmeyen Semerci, "Elimizde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, yangının Hüseyin T.'nin evine uzak bir bölgede başladığı net bir şekilde görülüyor. Bizde evimizi kıl payı kurtardık. Yanık izleri Hüseyin T.'ye ait evin bahçesinde değil, çevresinde bulunuyor. Yanmış toprak, bitki ya da ağaç bahçede bulunmuyor. Yangının izleri tamamen bahçe sınırları dışarısındadır." diye konuştu. Hüseyin T. ile oğlu Orkun T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hüseyin Semerci röportaj

-Yangının ilk çıktığını iddia ettiği yerden detaylar

-Evden detaylar

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-Hüseyin Semerci'nin yangının ilk çıktığını iddia ettiği yerin videosu Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN / BALIKESİR,(DHA) Şanlıurfa'da yapı markette yangın (2)- Yeniden ŞANLIURFA'da bir yapı markette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve polis ekipleri TOMA' lar ile müdahel etti. Kontrol altına alınan yangında 5 itfaiye eri dumandarn etkilenirken, maddi hasar oluşan market kullanılmaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'ndeki boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satışı yapılan bir yapı markette çıktı. Kısa sürede tüm marketi saran alevler metrelerce yükseğe çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri TOMA'larla müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerine gelerek arazözlerle itfaiyeye yardım etti. Polis olay yerini güvenlik çemberine alarak çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Dumandan etkilenen 5 itfaiye erine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

POLİS VE VATANDAŞLAR SAĞLAM ÜRÜNLERİ DIŞARI ÇIKARDI

Markette alevlerden etkilenmeyen beyaz eşyalar ise çevik kuvvet polisleri ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkardı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında market kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan mağaza

- Alevlerin yükselmesi

- İtfaiye ve toma müdahale etmesi

- Polis ekiplerinin zarar görmeyen eşyaları dışarı çıkarması

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) Kayseri'de baraja giren Suriyeli genç boğuldu KAYSERİ'de Yamula Barajı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Suriyeli Abdülhamit Azizi (21), girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nda yaşandı. Baraj kıyısına piknik yapmak için ailesiyle birlikte gelen Abdülhamit Azizi, serinlemek için suya girdi. Azizi bir süre sonra suyun içinde boğularak, hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesinin gözyaşı içinde beklediği Abdülhamit, dalgıçlar tarafından gölden çıkarılarak kıyıya getirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdülhamit Azizi'nin cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.