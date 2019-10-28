DHA YURT BÜLTENİ-16

MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçilerin taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis midibüsü, Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan, servis şoförü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'da Gemlik Belediyesinin imar bölümüne gelen madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V. (23) cam kapıyı kırıp, güvenlik görevlileriyle tartıştı. P.C.V. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğlenden sonra, Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'nde meydana geldi. Uyuştucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V., kapalı olan imar bölümüne gelip, taşkınlık yapmaya başladı. Kapı kolunu kıran P.C.V., ardından kolla kapının camını kırdı. Olayın ardında binaya güvenlik görevlileri geldi. Bu sırada uyuştucu etkisinde olduğu ileri sürülen P.C.V.'nin, gelen güvenlik görevlileri ile arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri P.C.V.'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayın ardından Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da binaya gelip incelemelerde bulundu.

'AİLEMLE TARTIŞTIM, NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM'

Bursa'da Gemlik Belediyesi'nin imar bölümüne gelerek cam kapıyı kıran madde bağımlısı olduğu belirtilen P.C.V. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde ailesiyle tartıştığını, sinirlenerek kendisini kaybettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından P.C.V. akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.