DHA YURT BÜLTENİ-17

(ÖZEL)- IKBY'NİN TÜRKMEN BAKANI SELİM: HAİNCE, KALLEŞÇE BİR SALDIRI IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Devlet Bakanı Türkmen Cepheli (ITC) Aydın Maruf Selim, Erbil'de, Türk diplomatın şehit edildiği saldırıyı kınadı. Kalleşçe ve haince saldırının amacının Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Selim, "Bu tür olaylar Türk varlığına, Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmasını hiçbir zaman olumsuz etkilemez. Saldırının amacı, Erbil ile Ankara arasında olan ilişkileri olumsuz etkilemeye, bu ilişkileri bozmaya çalışmaya yöneliktir. Temennimiz en yakın zamanda bu haince saldırıyı yapanlar tutuklansın, adalet cezasını versin" dedi. IKBY'nin etnik gruplarla ilişkilerden sorumlu ilk ITC'li Milletvekili olan Devlet Bakanı Aydın Maruf Selim, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği ve 2 Iraklı'nın hayatını kaybettiği saldırıyı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Saldırıya tepki gösterip, kınayan Bakan Selim, terör eyleminin Türk varlığına karşı yapıldığını söyledi. Türkiye'ye başsağlığında bulunan Bakan Selim, "17 Temmuz'da haince, kalleşçe bir saldırı oldu. Değerli kardeşimize haince bir saldırı oldu. Biz yüce Allah'tan şehidimize rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Ayrıca Türk toplumunun başı sağ olsun. Tabi bunu yapanlar veya bu saldırıyı yapanların amacı, hedefi bellidir. Burada Türk varlığına karşı bir hamle yapmak istemiştir" dedi.

'SALDIRI, TÜRKİYE- ERBİL İLİŞKİLERİNİ BOZMAYA YÖNELİK'

Bakan aydın Maruf Selim, Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik saldırının amacına ulaşamayacağını ifade ederek, "Bu tür olaylar Türk varlığına, Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmasını hiçbir zaman olumsuz etkilemez. Saldırının amacı, Erbil ile Ankara arasında olan ilişkileri olumsuz etkilemeye, bu ilişkileri bozmaya çalışmaya yöneliktir. Çünkü son zamanlarda Erbil ile Ankara arasında olan ilişkiler ilerliyor, olumlu adımlar atılmıştır. Bunlar, bu ilişkileri bozmaya çalışıyor. Ayrıca başka bir amacı da malum Erbil güvenli bir bölgedir, emniyet ve güvenlik açısından önem verilen bir şehirdir. O yüzden karşı taraf, buradaki yönetime, Erbil güvenliğini, emniyetini bozmaya çalışmaktadır. Biz Türkmenler olarak şiddetle kınıyoruz bu terör saldırısını" diye konuştu. 'TEMENNİMİZ EN YAKIN ZAMANDA HAİNCE SALDIRIYI YAPANLAR TUTUKLANSIN'

Bakan Selim, IKBY'nin de tepkili olduğu saldırının faillerinin yakalanıp, cezalandırılacağını aktararak, şunları söyledi:

"Buradaki yönetim, iktidar da yakından takip ediyor. Emniyet güçleri, yoğun çalışmalar, soruşturmalar devam ettiriyor. Temennimiz en yakın zamanda bu haince saldırıyı yapanlar tutuklansın, adalet cezasını versin. Çünkü bunların yaptığı haincedir. Bu, terörist bir saldırıdır. En önemlisi de bunun arkasında olan kimdir, hangi taraftır, bunun siyasi tarafı da var. Olan durum budur. Ayrıca bizim şehidimizin dışında 2 vatandaş da hayatını kaybetti. Yani toplam 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Neticede bu saldırıyı yapan gruplar elbette bulunacak. Buradaki yönetim, bulunmasından sorumludur."

Görüntü Dökümü

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Irak Türkmen Cephesi binası

Bakan Aydın Maruf Selim'in makamı

Bakan Selim ile röp.

Genel ve detay Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Emrah KIZIL/ERBİL (Irak),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 764 MB =================== EREĞLİ'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (3) Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde derenin taşması sonucu meydana gelen selin ardından suların çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Su taşkınlarından zarar gören iş yerleri ve evlerin sahipleri temizlik çalışması başlattı. Sel sularında hafif yaralanan 3 kişi Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekiplerin aralıksız olarak çalışmaya devam ettiğini, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmasını hızlandırdıklarını söyledi. SEL SULARININ İŞ YERLERİNE GİRİŞ ANI KAMERALARDA

Diğer yandan sel sularının iş yerine giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suların girmeye başladığı sel sularının iş yerini kısa sürede doldurduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Sel sularının iş yerine girmesi anı güvenlik kamerası

-Su altında kalan iş yeri

-İş yeri sahipleri ile röportaj

-Çamur temizliği yapan esnaflar

-Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile röportaj

Süre: (5:27)Boyut: (980 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ===================================== İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU İZMİR'in Menderes ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü PYD/YPG tarafından Suriye'de eğitim verilen, kaçıp geldikleri Türkiye'de mevsimlik işçi olarak çalışan 5 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinin Çamönü ve Çileme mahallelerinde sebze meyve depolarında, PYD/YPG terör örgütü üyelerinin çalıştığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Türk vatandaşı olan A.Ş., A.N.E.H., A.Y., K.İ. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına Suriye'de eğitim aldıkları, faaliyetlerde bulundukları ve örgütten kaçtıktan sonra kentte gelerek mevsimlik işçi olarak çalıştıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA) =====================

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz (2)

FİLYOS, TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üç fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, ardından Filyos Endüstri Bölgesi’ndeki liman inşaatını inceledi. Liman inşaatının fiziki olarak yüzde 80’i aştığını ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Burası tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından bir tanesi olacak. Buradan Karadeniz’e ve sonra dünyaya açılan bir kapı olarak göreceğiz. Burası Bartın, Karabük ve Zonguldak’a hizmet edecek önemli bir liman. Aynı zamanda karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelecek. Hemen limanın arkasında endüstri bölgemiz var. Bu bölgeyi biz nitelikli demir çelik yatırımları için merkez haline getirmek istiyoruz. Buranın Türkiye’nin kalkınan ve üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden bir tanesi haline getirmek istiyoruz. Buradaki yatırımlar tamamlandığında 10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat ön görüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Planlarımız askıda. Yatırımcılar planların tamamlanmasını ve askı sürecinden sonra yatırımlarını yapmak istiyorlar. Oldukça istekli firmalarımız var. Kardemir ve Tosyalı grup olsun burada yatırım yapmak için çalışmalarımızın bir an önce bitmesini bekliyorlar. İnşallah bu bölgeyi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getireceğiz."