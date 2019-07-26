DHA YURT BÜLTENİ-17

Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı HATAY'ın Belen ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Reyhanlı ilçesinden İskenderun’a Suriyeli hasta taşıyan ambulans, Belen Cırtıman yol kavşağında Meriç Kurtulan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko(41), sürücü Meriç Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) ağır yaralandı. Ambulanstaki sağlıkçıların müdahalede bulunduğu kaza yerine takviye ekip çağrıldı. Çarpmanın etkisiyle otomobile sıkışan Meriç ve Menduha Kurtulan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Meriç Kurtulan ise ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerin tomobilde sıkışan yaralıları çıkarması

- Polisin çevre güvenliğine alması ve kalabalığı uzaklaştırması

- Yarallıların çıkarılması

SÜRE: 09'06" Boyut: 37 MB Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera:İSKENDERUN,(Hatay),(DHA) ============= Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı ŞANLIURFA'da, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakırcı yönetimindeki 01 B 0552 plakalı minibüs ile İbrahim Çiftçi yönetimindeki 63 VB 085 plakalı otomobil, Hal kavşağında çarpıştı. Kazada iki araçta hasar oluşurken, sürücüler ve otomobildeki Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araçlar

- Sağlık ekipleri ve polisin gelmesi

- Yerdeki yaralılara müdahale eden ekipler

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Yaralılara ambulansla taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB =========== Ailesiyle pikniğe giden baba denizde boğuldu SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip dalgıçlarla kıyıya çıkarılan Uğur Özbay (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte deniz kenarına piknik yapan Uğur Özbay, serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Özbay, bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Özbay'ı arama çalışması başlattı. Ekiplerce, 1 saat süren çalışma sonucu Özbay'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Özbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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- Boğulan Uğur Özbay'ın ambulansa götürülüşü

- Kurbağa adamlardan detay

- Deniz polisinin merkeze anons geçmesi

- Denizden detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ==================== Adıyaman’da odunluk yangını ADIYAMAN’da iki katlı binanın odunluk olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın paniğe ve korkuya neden oldu. Yangın öğlenden sonra Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli ailenin oturduğu binanın odunluk olarak kullanılan bodrum katında bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında odunluk kullanılamaz hale geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Dumanların yükselmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Yanan eşyalardan görüntü

-Soğutma çalışması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU:290 MB ===================== Şanlıurfa'da 6 ayda 378 çocuk istismara uğradı ŞANLIURFA Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, 2019'un ilk 6 ayında 12 ila 16 yaş aralığındaki 378 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan çocukların istatistik bilgilerini paylaştı. Şanlıurfa ve ilçelerinde 2019 yılının ilk 6 ayında 287'si kız çocuğu, 91'i erkek çocuğu toplam 378 çocuğun, cinsel istismara maruz bırakıldığının resmi kayıtlara geçtiğinin altını çizen Yurum, bu çocuklardan 21'inin ise istismar sonucu hamile kaldığı söyledi. Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaş ortalamasının 12 ila 16 yaş aralığı olduğu, faillerin yaş ortalamasının ise 27- 28 olduğu belirten Avukat Esra Yurum Aktaş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Komisyonu olarak pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Çocuklara verilmesi gereken cinsel eşitliği eğitimi, hem de haklarını hatırlatan sokakta, evde aile içinde okulda davranmaları gereken haklarını hatırlatan toplantılar yapıyoruz. 378 çocuk ilk 6 ayda cinsel istismara maruz kalmış. Bu tür vakalar sadece Güneydoğu için değil batı illerinde metropol şehirlerde bu olay daha fazla görünüyor. Bu durum bölgede biraz daha karanlık sayı olarak kalıyor. Çünkü toplumsal çevre, ailesel yapı itibarıyla daha çok ortaya çıkmıyor. 378 çocuktan 287’si kız çocuğu diğer kalan 91 erkek çocuğu cinsel istismara maruz kalıyor. Bu bölgelerde bilindiği gibi erken yaşta evliliklerde çok fazla miktarda görülmektedir. Yine buna paralel olarak geçici koruma altındaki Suriyelilerin buraya göç etmesiyle beraber, bu durum daha çok istismara açık bir duruma geldi. Çocuk yaşta evlilikler daha fazla arttı."

21 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR SONUCU HAMİLE KALDI

Şanlıurfa’da meydana gelen cinsel istismar vakalarının yüzde 70’i Akçakale, Harran ve Ceylanpınar'da gerçekleşti. Yüzde 20’si Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü gibi merkez ilçelerde yaşanırken, geriye kalan yüzde 10’luk kısım ise Siverek, Birecik, Viranşehir, Halfeti, Hilvan, Bozova ve Suruç ilçelerinde yaşandığı kaydedildi. Vakalarda 21 çocuğun maruz kaldığı cinsel istismardan kaynaklı hamile kaldığı ve bunların hepsinin doğum yaptığı belirtildi. Doğum yapan çocukların devlet korumasına alındığı belirtilirken, 378 vakadan 21'inin ise ensest olduğu öğrenildi. 72 ÇOCUK KENDİSİNDEN YAŞÇA BÜYÜK KİŞİLERLE EVLİLİK YAPTI

Yaklaşık 600 bin Suriyelinin Şanlıurfa ve ilçelerinde sığınmasıyla birlikte kuma ve çocuk yaşta evlendirme vakaları yaşanırken 2019 yılının ilk 6 ayında 72 çocuk, kendisinden yaşca büyük kişiyle evlenmek zorunda bırakıldığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa Adliyesi

- Açıklamada bulunan Avukat Esra Yurum Aktaş

- Acil servisten görüntü

- Genel ve detay görüntüler