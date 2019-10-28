DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şehit torununu asker selamıyla uğurladı HAKKARİ Yüksekova'da 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Korkmaz'ı anneannesi, torununu asker selamıyla uğurladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı. Korkmaz, burada yapılan tüm mühaleye rağmen, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Mersin'deki Muğdat Camisi avlusuna getirildi. TORUNUNU, ASKER SELAMIYLA YOLCU ETTİ Düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Yeter Korkmaz, babası İsa Korkmaz, kardeşi İbrahim Korkmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Merkez Şehir Mezarlığı'na defnedilmek üzere top arabasının üzerinde götürülürken, isminin Safiye olduğu öğrenilen anneannesi, asker selamı verdi. Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)- ============ 113 yaşındaki Şükriye Nine: cumhuriyetin ilanını hatırlıyorum BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), 96'ncı yıl dönümünde, cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuk yaşlarda gördüğünü belirten Bayram, "Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu" dedi. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde, 1906 doğumlu Şükriye Bayram'ı evinde ziyaret ederek, kutlama törenlerine davet etti. Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, Sultan Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı.

'ATATÜRK SÜRDÜ DÜŞMANI' Cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını anlatan Şükriye Bayram, "Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet Dönemi'ni hatırlıyorum. Çocuktum o zaman. İnegöl'ün köküyüz. Atatürk sürdü düşmanı. Camdan baktım, askerleri gördüm. Korktum. Perdeleri kapattık. Ah Atatürk ah. Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu. Cumhuriyetin ilanını da hatırlıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini de dile getiren Bayram, "Allah yardımcısı olsun. Gelse de görsem. Başı kalabalık, işi çok. Onca insanı bırakıp, bana nasıl gelecek? Sağ olsun, var olsun. Allah, uzun ömürler versin inşallah" dedi. 29 EKİM KUTLAMALARINA DAVET EDİLDİ Kaymakam Şükrü Görücü ise ziyarette, "Cumhuriyetin ilanını gören teyzemizi bayram kutlamalarına davet etmek için geldik. İnşallah sağlıklı olur. Onu görmek istiyoruz. Biraz rahatsız, gelemeyecek sanırım. Bizim görevimiz, yaşlılarımızı ziyaret edip, onların dertlerini dinlemek, sohbet etmek. Teyzemize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Taban da "Kendisini iyi gördük. Cumhuriyetin ilanına şahitlik etmiş insan o. Atatürk'ü gördüğünü anlattı. Allah razı olsun ondan. Teyzemize uzun ömürler diliyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA) ================================ Ağa takılan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı Çanakkale Boğazı'nda bir gırgır teknesinin sardalye avı için denize bıraktığı ağlara, genelde okyanusta yaşayan pervane balığı yakalandı. Yatsı vücuda ve ilginç yüzgece sahip balık, görüntüsüyle balıkçıları bile hayrete düşürdü. Çanakkale Boğazı'nın Güzelyalı köyü açıklarında avlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin ağlarına, ilginç bir görüntüye sahip olan pervane balığı takıldı. Denize açılarak sardalye avı için denize bırakılan ağlar toplandığında, haznede teknedeki tayfanın birçoğunun ne olduğunu anlayamadığı balığı reis Nadir Karabiber tanıdı. Balıkçılar, ‘mola mola’ ya da ‘ay balığı’ olarak da bilinen Pervane balığını ağdan kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını ağ haznesinden çıkarmak için 10'dan fazla tayfa ağa asıldı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, pervane balığı ters döndürülerek ağın dışına çıkartıldığında şaşkın şekilde kendi aralarında konuşan gemicilerin, "Hadi gitti, Allah selamet versin. Acemi bir dalgıç olacak, bunu bir görecek bir hafta 10 gün kendine gelemez adam" dediği duyuldu. Pervane balığının çok nadir görünen bir balık olduğunu söyleyen gırgır teknesinin reisi Nadir Karabiber, "Balığı görünce biz de şaşırdık. Öldürmemek için çok uğraştık. Sonunda canlı olarak denize bıraktık. Hayvan bize teşekkür eder gibi baktı baktı sonra gitti. Ben 35 senedir denizdeyim, 2-3 defa görmüşümdür bu balığı. Ben yine daha önce gördüğüm için biliyordum. Ama gemicilerin hepsi şaşırttı. 10 kişi zor devirip hazineden çıkardı. Daha önce de bir kez Bozcaada açıkların da ağa takılmıştı. O zaman da doğal ortamına salmıştık. Ama boğazda ilk kez gördüm" dedi. PERVANE BALIĞI HAKKINDA Yaşama alanları Akdeniz açıkları ve okyanus suları olan pervane balığı, derinlerde ve su yüzeyinde yan yatarak yüzüyor. Ahtapot, denizanası, mürekkep balığı ve kendinden küçük balıklarla besleniyor. Boyu 2-3 metre arasında olmasına rağmen ağırlığı bin 500 kiloya kadar ulaşabiliyor. 20 yıldan fazla yaşayabilen balık, eti lezzetsiz olduğundan avlanmıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ================ Termal'deki kaplıcalarda Cumhuriyet Bayramı yoğunluğu YALOVA'nın şifalı suları ve kaplıcaları ile ünlü ilçesi Termal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Termal'de, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle boş oda kalmadı. Termal ilçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tatilciler ise şifalı sularla dolu havuz ve hamamlarda yüzüp tatilin tadını doyasıya çıkardı. 230 yatak kapasitesine sahip tesisleri, yerli turistlerin yanı sıra Rusya ve Ortadoğu'dan gelen çok sayıda yabancı turist de ziyaret etti. Tatilciler ayrıca göz, mide ve ayak suları ile hamamlarda da vakit geçirdi. Alanı gezen tatilciler, havanın güzel olması nedeniyle yürüyüş yapıp doğanın da tadını çıkarttı. 'GÜNÜBİRLİK TATİLCİLER DE FAZLA' Termal’de tatil yoğunluğu işletmecilerin yüzünü güldürdü. Yalova Termal Tesisleri İşletme Müdürü Levent Karanlık, "Özellikle tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerimiz nedeniyle tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Tatilciler burayı çok seviyor. Hem yerli turizm açısından önemli, hem de Rusya'dan ve Orta Doğu'dan misafirlerimiz oluyor. Cumartesi ve Pazar günü tesislerimizdeki banyoları kullanan kişi sayısı 2 bin 165 oldu. Hafta sonu tesislerimize giren araç sayısı ise 511 oldu. Günübirlik girişlerimiz de oldukça fazla" dedi.