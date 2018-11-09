DHA YURT BÜLTENİ 19

Derecik'teki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi. Hudut Alay Komutanlığından, PKK'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Top atışından görüntüler

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BURSA'DA 13 KIRSAL KALKINMA PROJESİNE 9,4 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından, IPARD II 3'üncü Başvuru Çağrı Dönemi'nde, toplam yatırım tutarı 17,7 milyon lira olan 13 kırsal kalkınma projesi için 9,4 milyon lira hibe desteği verilecek.

TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından uygulanan IPARD II 3'üncü Başvuru Çağrı Dönemi'nde hak kazanan projeler için koordinatörlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen tören ile sözleşmeler imzalandı. Toplamda 13 proje için sözleşme imzalanırken, projelerin tamamlanmasıyla Bursa'ya ilk etapta 17,7 milyon TL'lik yatırım, yaklaşık 9,4 milyon TL hibe desteği sağlanacak. İlerleyen dönemlerde etap etap sözleşmeler imzalanmaya devam edilecektir. Projeler; 2 yenilenebilir enerji yatırımı, 1 mantar yetiştiriciliği, 2 kırsal turizm yatırımı, 3 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 5 kırmızı et üretim işletmeler yatırımı olarak dağıldı.

Törene, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık da katıldı. TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, kırsal kalkınma programlarının uygulanması amacıyla 2013'ten beri 82 milyon liralık hibe dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa'da 17 ilçede 207 milyon liralık yatırım gerçekleştiğini belirten Berksun, "2016 yılı sonunda tamamlanan IPARD programından sonra IPARD II programına 2017'de başladık. Kırsal kalkınma, çok sektörlü bir programdır. IPARD programı, bu sektörlerin büyük bir kısmına cevap verebilmektedir" dedi. Berksun, "Bursa'da bugün 2'nci çağrının 3'üncü başvuru sözleşme programında, 13 projeyle sözleşme imzalayacağız. Bu projeler arasında, iki yenilenebilir enerji yatırımı, bir mantar yetiştiriciliği ki mantar yetiştiriciliği Bursa'da ilk defa hayat bulan bir proje, iki kırsal turizm yatırımı, üç zanaatkârlık ve katma değerli ürünler yani zeytin ve zeytinyağı tesisleri, beş kırmızı et üretim tesisi olmak üzere 13 projeyle sözleşme imzalayacağız. Bu projelerin yatırım büyüklüğü 17,7 milyon lira. Bunlara 9,4 milyon lira hibe desteği sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Daha sonra başvuru sahipleri, sözleşmeleri imzaladı.