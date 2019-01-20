HABER

DHA YURT BÜLTENİ -19

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 01:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'TA GASP VE HIRSIZLIK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA KAHRAMANMARAŞ'ta 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'TA GASP VE HIRSIZLIK OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

KAHRAMANMARAŞ'ta 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği Dumlupınar, Akçakoyunlu, Şeyh Adil, Karamanlı Mahalleleri ile Kanlıdere ve Şekerdere Caddelerinde hareketlerinden şüphelendikleri kişileri takibe alıp kimlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde, 10 ayrı hırsızlık ve gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Sami Ç., Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Derviş K., Yaşar D. ve M.B.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çaldıkları 22 akıllı cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kredi kartı, ses sitemi, masaj aleti, motosiklet ve bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sami Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Yaşar D. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Derviş K.'nın emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
- Çalınan eşyalardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

=======================

BURSALI 71 YAŞINDAKİ ESENDER, ZİYARETİNE GELEN BAŞKAN AKTAŞ'A GİTARIYLA ŞARKI SÖYLEDİ

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender'i ziyaret etti. Ziyarette misafirlerine gitar eşliğinde şarkı söyleyen Esender'e Başkan Aktaş tablo hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dönem Barış Manço'yla birlikte müzik çalışmaları yapan ve gitarıyla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan emekli Müzik Öğretmeni Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın da katıldığı ziyarette Esender, gitarıyla misafirlerine şarkılar söyledi. Neşeli geçen ziyarette Mehmet Esender misafirleri ile sohbet ederken, Başkan Aktaş, kendisine tablo hediye etti.

Ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretle ilgili fotoğraf ve video paylaşan Aktaş, "Barış Manço’yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca’mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç’la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------
-Mehmet Esender gitarıyla şarkı söylerken

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

=================================

3.5 KİLO ALTINLA UMRE'YE GİTMEK İSTEYEN SAMİ BOYDAK, HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Sami Boydak (47), iddiaya göre ailesi ile Umre'ye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL'lik senetle yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sami Boydak, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre'ye gitmek için Erkilet Havalimanı'na gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu. Sami Boydak, 5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulaSayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula
Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktıSami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

FETÖ hükümlüsü Sami Boydak Umre'ye giderken yakalandı!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.