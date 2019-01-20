DHA YURT BÜLTENİ -19

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sami Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Yaşar D. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Derviş K.'nın emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

Kontrollerde, 10 ayrı hırsızlık ve gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Sami Ç., Mahmut A., Ali G., Adem Ö., Derviş K., Yaşar D. ve M.B.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çaldıkları 22 akıllı cep telefonu, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 4 kredi kartı, ses sitemi, masaj aleti, motosiklet ve bazı eşyalar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda yaşanan gasp ve hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği Dumlupınar, Akçakoyunlu, Şeyh Adil, Karamanlı Mahalleleri ile Kanlıdere ve Şekerdere Caddelerinde hareketlerinden şüphelendikleri kişileri takibe alıp kimlik kontrolü yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 10 ayrı gasp ve hırsızlık olayına karışan 7 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalınan eşyalardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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BURSALI 71 YAŞINDAKİ ESENDER, ZİYARETİNE GELEN BAŞKAN AKTAŞ'A GİTARIYLA ŞARKI SÖYLEDİ

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender'i ziyaret etti. Ziyarette misafirlerine gitar eşliğinde şarkı söyleyen Esender'e Başkan Aktaş tablo hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dönem Barış Manço'yla birlikte müzik çalışmaları yapan ve gitarıyla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan emekli Müzik Öğretmeni Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın da katıldığı ziyarette Esender, gitarıyla misafirlerine şarkılar söyledi. Neşeli geçen ziyarette Mehmet Esender misafirleri ile sohbet ederken, Başkan Aktaş, kendisine tablo hediye etti.

Ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretle ilgili fotoğraf ve video paylaşan Aktaş, "Barış Manço’yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca’mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç’la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi.