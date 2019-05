DHA YURT BÜLTENİ-2

DOĞAL BESİ KUZULARI TERCİH EDİLİYOR Kebap Ustası Yalçın Batu, Denizli kebabının lezzetinin uzun yıllardır nesilden nesile aktarıldığını belirterek, şöyle dedi: "Sabah erken saatlerde mesaiye başlıyoruz. Dolgu tuğladan yapılan fırını özellikle sakız ağacı odunuyla yakıyoruz. 2-3 santimetre genişliğinde 30-40 santimetre uzunluğundaki şişlere geçirdiğimiz etleri harlı, alevli hali geçtikten sonra fırınımıza atıp, 2 - 3 saat kadar pişiriyoruz. Kuzunun kaburga, sırt, böbrek yatağı, kürek kemiğinin bulunduğu kısımlar gibi her yeri kullanılabiliyor. Kebabın lezzeti tamamen etiyle alakalıdır. 1 yaşını geçmemiş kuzu eti kullanırız. İçerisine herhangi bir katkı maddesi ve baharat koymadan kara fırında, tamamen sakız ateşiyle birlikte pişiriyoruz. Piştikten sonra satırlarla ince ince ince kıyıp, lavaş pide arasında servis ediyoruz." Batu, et olarak ise sadece Denizli ve yöresinde yetişen doğal besi kuzuları tercih ettiklerini vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları ve Dışında Yaban Hayvan Ölümleri Projesi (KARAYAP) kapsamında İzmir-Çeşme Otoyolu'na yapılması planlanan ekolojik köprülerin inşaatına başlandı. Bu güzergaha yapılacak üç ekolojik köprü ile yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçilecek. KARAYAP kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda İzmir- Çeşme Otoyolu'na yapılması planlanan 3 adet ekolojik köprünün inşaatı başladı. Proje kapsamında yapılan inceleme sonrasında İzmir ile Çeşme arasındaki yaban hayatı bağlantılı kazaların sık gerçekleştiği noktalar belirlendi. Yaşam alanları otoyolla bölünen yaban hayvanlarının canları ile trafiğin güvenliğini sağlamak adına belirlenen noktalardan biri olan Zeytinler Kavşağı Mevkisi'nde ekolojik köprünün yapımı sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Drone çekimleri

- İnşaat çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

==================================================

5)TRAMPET ÇALARAK RİTİM DUYGUSUNU GELİŞTİRİYORLAR

İZMİR'de Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu öğrencileri, trampet çalarak ritim duygularını geliştiriyor. Ritimle büyüyen çocukların öz disiplininin geliştiğini de söyleyen Müzik Öğretmeni Ebru Yavuz Güngör, hayatın her alanında ritim olduğunu belirtti. Öğrenciler de trampet çalarken mutlu olduklarını söyledi.

Gaziemir'deki Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu'nda, 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında 17 öğrenciden oluşan bando takımı kuruldu. 6 yaşındaki çocukların yer aldığı bando takımı, günlerce çalışma yaptıktan sonra 4 ayrı ritim çalmayı öğrendi. Hepsinin trampeti olan ve buna uygun da kostümler giyen öğrenciler, bando takımında yer almaktan dolayı son derece mutlu. Okul Müdürü Sertaç Kılıç, bando takımında yer alan çocukların hep birlikte bir şeyler yaptıklarını ve çocukların ekip ruhunun geliştiğini söyledi. Öğrenci velileri ile çocukların yetenekleri üzerine konuştuklarını ve çocukları yeteneklerine göre yönlendirdiklerini de aktaran Kılıç, bando takımına da kulak yatkınlığı olan çocukların seçildiğini söyledi.

'ÖZ DİSİPLİNLERİNE KATKIDA BULUNUYOR'

Müzik Öğretmeni Ebru Yavuz Güngör de hayatın her noktasında ritim olduğunu, ritimle büyüyen çocukların, öz disiplininin daha fazla geliştiğini belirtti. Güngör, "Önce bu kadar yol alacağımızı düşünmüyorduk. Ama hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz bu projeye çok fazla destek verdi. Biz de gönüllüydük" diye konuştu. Çalışmaları burada bırakmayacaklarını da ifade eden Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl daha da ileriye gideceğiz. Biz aslında ritimle yaşıyoruz ama bunun farkında olmak gerekiyor. Çocuklardaki farkındalığı da daha çok burmalı çalgılarla sağlayabiliyoruz. Ayrıca çocukların öz disiplinlerine katkıda bulunuyor. Çünkü belli bir ritmin içerisinde kalmak özellikle bu yaş grubunda çocuklar için kolay bir şey değil."

Bando takımında yer alan Beren Ece Aydeniz (6), trampet çalarken çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok eğleniyorum. Şarkı öğrendim" dedi. Öykü Ülkeli isimli öğrenci de, "Burada trampet çalıyorum, bunu yaparken de arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyorum. Benim için bunu öğrenmek çok kolay oldu" dedi.