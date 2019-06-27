DHA YURT BÜLTENİ-2

1)"KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE' FİLMİ ADANA'DA GERÇEK OLDU ADANA'da müstakil evde kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'Köyden İndim Şehire' filminin senaryosundaki gibi gece kazı yapıp, çıkan toprağı evde biriktirdikleri ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evden sürekli çuvallar içinde dışarıya toprak çıkaran 3 kişiyi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis, evin bulunduğu köşe başında yığılı toprağı fark etti. İçeri giren ekipler, evin odalarında da yine çuvallar içinde toprakla karşılaştı. Bir odada zemini yaklaşık 30 metre kazan 3 kişinin buraya elektrik çekip aydınlatma sistemi kurduğu ortaya çıktı.

FİLM GERÇEK OLDU

Gözaltına alınan A.T. M.K. ve E.K. evin altında altın ve tarihi eser aradıklarını, kazıyı dikkat çekmemek için gece yaptıklarını, toprağı da çuvallar içinde evin bir odasına biriktirdiklerini söyledi.

Olay, başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı 'Köyden İndim Şehire' filminin senaryosunu akıllara getirdi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazı yapılan evin dış görüntüsü

- Kazılardan çıkarılan toprak dolu çuvallar

- Genel ve detaylar SÜRE: 00'44" BOYUT:82,9 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) ==================================================== 2)ADANA'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa K. yaralandı, yanındaki Şemsettin Taşyiyen ise öldü.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Ray Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şehmus B.'nin kullandığı 01 DCU 20 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 01 B 9114 plakalı sepetli motosiklet, kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırırken, motosiklette yolcu konumunda bulunan ve kaza sırasında yola savrulan Şemsettin Taşyiyen'in ise öldüğünü belirledi. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve baş kısmından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Şehmus B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza karışan motosiklet ile otomobilden görüntü

- Üzeri battaniye ile örtülü cesetten görüntü

- Sağlık ekibinin çalışmasından görüntü

- Yerdeki engelli aracı yazı, ayakkabılar, kask ve üzeri örtülü cesetten görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Motosikletin sepet kısmanda yazan engelli aracı yazısı

- Otomobilin camının önünde motosikletten gelen bir parça

- Otomobilin camının üzerindeki cep telefonu

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ==================================================== 3)MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Özsan Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal bulvarından kent merkezi yönüne giden, Bülent Yılmaz (46) yönetimindeki 44 EN 376 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Aynı yöne ilerleyen Kemal Göçer yönetimindeki 16 JOF 96 plakalı otomobil, Sinan Karakuş yönetimindeki 12 AP 577 plakalı otomobil ve Ali Çalım yönetimindeki 46 VL 088 plakalı otomobil Yılmaz'ın aracına çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Ali Çalım (38), Ali Yılmaz (7), Seher Özdemir (48), Gültekin Yılmaz (46), Bülent Yılmaz (46) ve Niyazi Özdemir yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden detaylar

- Çarpışan otomobiller

- Refüjde oturan yakınları

- Ağlayan kız çocuğu

- Ambulansta olan yaralı

- Polis ekipleri

- Kapanan yol

- Genel ve detay görüntüler (Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA /DHA) ================================ 4)ADANA'DA KÖPRÜ ÜZERİNDE İKİ KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI ADANA'da, köprü üzerinde çarpışan iki kamyonetten biri devrildi, diğeri ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtulurken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Seyhan Nehri üzerindeki Girne Köprüsü'nde meydana geldi. Murat Alaşkan yönetimindeki 01 HJ 439 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet, köprü üzerinde çarpıştı. Alaşkan'ın kullandığı kamyonet devrilirken, diğer kamyonet ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan her iki kamyonetin sürücüsü ile yolcu komundaki bir kişi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonetlerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Kaza karışan araçlardan görüntü

- Köprü bariyerlerindeki kamyonetten görüntü

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ==================================== 5)SAMSUN'DA ORGANLARI 3 KİŞİYE HAYAT OLACAK SAMSUN'da özel bir hastanede beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gören 64 yaşındaki Bayram Özcan'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Özcan'dan alınacak iki böbrek ve karaciğerin üç hastaya umut olacağı belirtildi. İstanbul'da yaşayan 1 çocuk babası emekli olan Bayram Özcan, 11 gün önce Sinop'ta oturan anne ve babasını ziyarete gitti. Burada aniden bayılarak fenalaştı. Yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Özcan, yapılan müdahale sonrasında Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Beynine pıhtı attığı belirlenen Özcan'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken bugün beyin ölümü gerçekleştiği belirledi. Doktorların görüştüğü eşi Fadime Özcan ve kızı Merve Tamer organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine organların çıkarma işlemini yapacak cerrah ekibi hastaneye geldi. Bayram Özcan'ın ameliyatla alınacak karaciğerinin İstanbul'da, bir böbreğinin Antalya diğer böreğinin ise Ankara'daki hastalara nakledileceğini belirtildi.

Babasının organlarının başka bedenlerde yaşamasını istediklerini belirten Merve Tamer, "Babamın organlarını bağışlama kararı aldık. Bize bir vasiyeti yoktu ama onun da böyle düşüneceğine inanıyorum. Organları başka insanlara yaşam imkanı verecekö dedi. Fadime Özcan da büyük bir acı yaşadıklarını söyleyerek beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından doktorların kendileriyle görüştüğünü ardından organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Görüntü Dökümü:

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-Hastane dışından detay

-Ailesi ile röportaj (Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/TERME(Samsun), (DHA) ========================================= 6)18 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ İZMİT'te 18 gün önce motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Kadir Kaçar(22), dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz 8 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde Atatürk Bulvarı yönünden gelerek Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Muhammet Enes Malgin yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Kadir Kaçar yönetimindeki 34 EN 4639 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar, olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Malgin ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kazada ağır yaralanan Kadir Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 18 gündür süren yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Sevim ve Rahim Kaçar çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Kadir Kaçar'ın, kazadan hemen önce askerlik görevini tamamlayarak geri geldiği öğrenildi. Ailesine teslim edilen Kadir Kaçar'ın cenazesinin Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- 8 Haziran tarihli olay yeri görüntüsü(arşiv) (Haber -Kamera Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ==================================================== 7)EVİNDEN KÖTÜ KOKU GELEN KİŞİ, ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Sami Erkuş (55), evden kötü koku gelmesi üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis tarafından demir boruya iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 2. Karanfil Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Sami Erkuş'tan iki gündür haber alamayan ve evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Sami Erkuş'u evin girişindeki demir boruyu iple asılı halde ölü buldu. Sami Erkuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Mahalleliden detay

-Evin dışından detay

-Genel, detay görüntü Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ================================================ 8)ÖDEMİŞ’İN YÖRESEL LEZZETLERİ SINIRLARI AŞIYOR İZMİR’in Ödemiş ilçesinde hazırlanan yöreye özgü birbirinden lezzetli yiyecekler, festivallerde ve çeşitli etkinliklerde beğeniye sunuluyor. Dumanı tüten Ödemiş köftesi ve sac pidesi, sıcak havaların serinletici tatlısı kar helvası gibi birbirinden farklı tatları denemek isteyenler kilometrelerce yol kat ederek Ödemiş’e geliyor.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yöreye özgü hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler, yöre halkı tarafından tercih edilmesinin yanı sıra, çevre ilçelerden de rağbet görüyor. Ödemiş’i tanıtmak isteyen hünerli yöre halkı, bölgede düzenlenen festival ve etkinliklerde geleneksel tatları ziyaretçilerle buluşturuyor. Yöreyle özdeşleşen yağda kızartılmış kıtır ekmek üzerinde sunulan Ödemiş köftesi, kent sakinlerinin yemek tercihlerinde ilk sırada geliyor. Köftenin yanında Ödemişli yöre kadınlarının el emeğiyle hazırladığı ısırgan otlu, ıspanaklı veya peynirli sac pidesi de ayaküstü tüketilen bir sokak lezzeti olma özelliğiyle tercih ediliyor. Öte yandan, özellikle yaz aylarında serinletici etkisi nedeniyle tercih edilen, kışın dağlardan toplanan karların saklanıp çeşitli meyvelerin şerbetleriyle karıştırılmasıyla elde edilen kar helvası da yoğun ilgi görüyor. Birçok yerde satışa sunulan kar helvası, Ödemiş halkı tarafından da sahipleniliyor. Bölge halkı Ödemiş mutfağından çıkan geleneksel tarifleri diğer illere de tanıtmak istiyor.

‘ÖDEMİŞ KÖFTESİ İÇİN GELİYORLAR’ Ödemiş’in köftesiyle ünlü olduğuna değinen köfte ustası 78 yaşındaki Cevdet Kabak, "Benim ömrüm köftecilikle geçti. 7 yaşında çırak olarak başladım daha sonra birçok kişiye el verdim. Çoluğumu, çocuğumu da köfteci yaptım. Ödemiş köftesinin farkı usta elidir. Adıyla sanıyla Ödemiş köftesi her daim tercih ediliyor. Özellikle festivallerde olmazsa olmaz. Ödemiş köftesinin kendine özel sırları vardır. Tereyağlı köfteye irmik, soğan, kimyon ve karabiber ekliyoruz. Ödemiş köftesi uzun ince olarak servis ediliyor ve ekmekleri tereyağı ve pul biberine batırılıyor. Dünyanın bir ucundan Ödemiş köftesini tatmak isteyenler buraya geliyor" dedi. ÖDEMİŞ’E ÖZEL SAC PİDESİ Ödemiş’in yöresel lezzetlerinden sac pidesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Meryem Üçüncü, "Sac pidesini kendim açıyorum, otunu kıyıyorum. Annem, oğlum ve kardeşim ile birlikte pişirip festivallerde satıyoruz. Isırgan, ıspanak veya peynirden hazırladığımız sac pidesinin en önemli özelliği ise yer ateşinde yapılması. Annem ilk bu işi yapmaya başladığında sac pidesi 10 kuruşa satılıyordu. O kadar uzun süredir ailecek yapıyoruz. Şimdi 5 TL’den satıyoruz" dedi.

‘KAR HELVASI ÖDEMİŞ’İNDİR’ Ödemiş’te kar helvası satışı yapan Adem Yördem ise, "Dağlarda kuyularımız var. 2 bin 950 rakımlı dağlarda yağan karları kuyularımıza dolduruyoruz. Kuyularımız dolduktan sonra üzerlerini hasır ve topraklarla kapatıyoruz. Yaz sezonu geldiği zaman kar testereleri ile karları kesiyoruz ve özel çuvallara koyuyoruz. Kar helvasını vişne şurubuyla karıştırıyoruz. Birçok yerde pekmezle yapılıyor ama buralarda pekmez tercih edilmiyor. Her yöre kar helvasının kendine ait olduğunu söyler ama kar helvası asıl Ödemiş’in meşhur gıdalarındandır. Kar helvası harareti kesiyor ve serinletiyor. Kar helvasının ezerek ve yavaş yavaş tüketilmesi gerekiyor. Küçük bardağı 3, büyük bardağı 5 TL’den satılıyor" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Yiyeceklerden genel detay görüntüler

-Yöresel lezzetlerin hazırlanma görüntüleri

-Adem Yördem ile röp.

-Meryem Üçüncü ile röp.

-Cevdet Kabak ile röp. Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA) =====================================================

9)EĞİTİMİN PEŞİNİ BIRAKMADI, AKADEMİSYEN OLDU AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Menderes Akdağ, küçük yaşta babasını yitirdikten sonra eğitimi için simit satıcılığından pazarcılığa, sihirbazlık ve palyaço şovlarına kadar çeşitli işlerde çalıştı. Şimdi akademisyen olan Akdağ, azmiyle dikkat çekip takdir topladı.

Evli ve 2 çocuk babası Menderes Akdağ, 7 yaşında babasını yitirdi. Annesi 6 çocuğa bakmakta zorlanınca Menderes Akdağ, pazarda meyve ve sebze, sokaklarda ise simit satmaya başladı. Kazancıyla ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Akdağ, turizm sektöründe de çeşitli işlerde çalıştı. Otellerde sihirbazlık, palyaçoluk yapan, skeçler sergileyen Akdağ, kazancını hep eğitimine harcadı. İlk olarak İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Akdağ, 10 yıl tarih öğretmenliği yaptı. Akdağ daha sonra, İzmir'de özel bir üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü de bitirip, doktorasını yaptı. 9 ay önce akademisyenliği adım atan Akdağ, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi oldu. Dr. Öğretim Üyesi Akdağ, bugüne kadar siyasi tarih ve siyaset bilimi alanında 23 kitap yazdı.

Büyük mücadelelerle eğitimini sürdürdüğünü belirten Akdağ, "Kazandığım benim alnımın teriydi. Aynı zamanda yeteneklerimi de geliştirdi. Benim yazdığım her kitapta ve mürekkepte, kazandığım paraların izi var. Yaptığım işlerden edindiğim deneyimler, ayrıca bana değer kattı. Son dört yılda ise çok şey başardım. Bazen yaptıklarıma ben bile şaşırıyorum" dedi.