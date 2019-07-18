DHA YURT BÜLTENİ-2

1)DÜZCE'DE SAĞANAK SONRASI HEYELAN; MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI DÜZCE’nin Cumayeri ilçesinde sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Heyelan nedeniyle 5 köye ulaşım kesilirken, 10 kişi ise mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Genelkurmay Başkanlığı'ndan talep edilen helikopterle kurtarıldı. Cumayeri’nde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü sınırlarında yollarda yaşanan heyelan nedeniyle Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe, Çelikdere, Harmankaya ve Büyük Melen köylerine ulaşım sağlanamıyor. Bu bölgede bulunan Nehir Evi denilen rafting bölgesinde ise 10 kişi mahsur kaldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, “Çok geçmiş olsun. Nehir Evleri denen bölgede 10 arkadaşımız mahsur bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, AFAD Başkanlığı vasıtasıyla talebimizi yaptık, şuanda bekliyoruz. Helikopter bekliyoruz. Helikopter gelince arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şu an için sular o bölgede halen yüksek. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şuan için görünmüyor. 1 arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, 1 arkadaşımızın bacağında hafif yara var. Ancak onlar sabır ediyor. İnşallah yetişeceğiz ve kurtaracağız. edi.

Ayrıca bölgede AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KURTARILDILAR

Mahsur kalanlar Jandarma Genel Komutanlığı' na ait helikopterle bulundukları yerden kurtarılarak Sakarya ya götürüldü..

Görüntü Dökümü ---------------- -Bölgede su altında kalan arazilerden görüntü -Yolda kalan araçlar -Detaylar Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ====================================================== 2)SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN AHIRLARA SIÇRADI: 5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU BURSA'da bir samanlıkta gerçekleşen yangın ahırlara sıçradı, ahırlarda bulunan hayvanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu. 5 büyük baş hayvan telef oldu, 10 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangın, Nilüfer Yaylacık Mahallesi 1. Sokak üzerinde bulunan samanlıkta meydana geldi. Mehmet G.'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlığı saran alevler, yan tarafta bulunan ahırlara sıçradı. İçerisinde toplam 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu 3 ahır, mahallede korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. 13 itfaiye aracı ve 65 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Mahsur kalan hayvanları kurtarmak için mahalleli seferber oldu. Vatandaşların çabasıyla 10 büyükbaş hayvan alevlerin içinden yaralı olarak kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.