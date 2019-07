DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

--------------------

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Şüpheliye ait kuyumcu dükkanı

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)

====================================================

2)İZMİR'DE CİNNET GETİREN KAYINPEDER DAMADINI BIÇAKLADI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kayınpeder ile damadı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Olayda kayınpeder damadını kasığından bıçaklaması sonucu, damadı ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4150 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kayınpeder M.E. ile damat H.H.Y arasında henüz belirlenemeyen sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu damat H.H.Y., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak kayınpederine doğrulttu, bu sırada ikili arasında arbede yaşandı. Kayınpeder M.E., damadının kendisine silah doğrultaması sonucu cinnet getirerek damadını kasığından bıçakladı. Damat H.H.Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, kayınpeder M.E. hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise ağır yaralanan H.H.Y.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan H.H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri damadını bıçaklayan kayınpederi yakamalak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kayınpeder M.E.'yi, olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta kıskıvrak yakaladı. Kayınpeder ve damat arasında çıkan kavgada kullanıldığı iddia edilen bıçak ve tabancaya el konulurken, kayınpeder sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre, kayınpeder M.E. ile damadı H.H.Y. bir süredir tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.