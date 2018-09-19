DHA YURT BÜLTENİ-20

TRAKTÖRDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ, ARKADAŞLARI SAĞLIK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI ŞANLIURFA’da Eyyübiye Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ümit Çiftçi (32), çöpleri yüklediği traktörden düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İşçinin mesai arkadaşları olay yerine geç geldiğini iddia ettikleri sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli olan Ümit Çiftçi, traktörle mahallede yüklediği çöpleri toplama merkezine götürmek için sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına oturdu. Bir süre tehlikeli olmasına rağmen traktörün arkasında oturarak yolculuk yapan Çiftçi, Akçakale-Toki çevreyolunda dengesini kaybetmesi sonucu traktörün altına düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, traktörü durdurup yaralı işçinin yardımına koştu. Bu sırada Çiftçi’nin arkadaşları sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İşçiler, olay yerine geç geldiği ileri sürülen ambulanstaki doktor ve hemşireye tekme- tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiftçi, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Traktörden düşerek ölen işçinin fotoğrafı

- Olay yerine geç geldiği iddia edilen ambulansı tekmeleyen temizlik işçileri

- Ambulansın etrafını saran işçiler sağlık görevlilerine tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95MB ================= ŞEYHİN YATINA 1 MİLYON LİRALIK AKARYAKIT VE YEMEK İKMALİ DUBAİ Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Radiant' adlı lüks mega yatına, demir attığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yapıldı. Ayrıca yapılan yiyecek ikmaliyle toplam harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Cayman Adaları' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki 'Işıltılı' anlamına gelen 'Radiant' adlı mega yatı, bugün öğle saatlerinde, Marmaris'teki gümrüklü limana demir attı. İzmir'in Aliağa ilçesinden getirtilen tankerlerle lüks yata, 130 bin litre 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yaptı. Ayrıca 5 minibüs dolusu yiyecek ikmaliyle harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. İkmal ardından mürettebat mega yattaki yelkenli, sürat teknesi ve jet ski gibi spor aletlerini çıkartarak bakımlarını yaptı. Hummalı bir temizlik çalışması yürütüldüğü görüldü. Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim, akrabalarının yanı sıra ortak iş yaptığı İtalyan ve Hindistanlı misafirleri olduğu bildirildi. 270 milyon pound değerindeki muazzam yat, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi. Banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu mega yatın özel süitleri bulunuyor. Mega yatın ikmal ardından rotasının neresi olduğu hakkında bilgi verilmedi. Lüks yatın fotoğrafını çekmek için gelen tekne ve yatlar güvertede bulunan güvenlik personeli tarafından uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mega yatın görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü (Toplam: 1 dakika 24 saniye-101 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ======================= ÖRDEK HAVUZUNA DÜŞEN KÜÇÜK KUZENLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, ördekler için oluşturulan havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren iki küçük kuzen, son anda anneleri tarafından kurtarıldı. Hastanelere kaldırılan kuzenler tedaviye alındı. Olay, Serdivan Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Yıldırım (3) ile Asaf Likos (2) isimli kuzenler, evlerinin arka bahçesinde oyun oynadıkları sırada ördekler için oluşturulan yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki havuza düştü. 3 metrekarelik havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kuzenleri son anda anneleri fark etti. Anneler çocukları sudan çıkarırken, çevredeki iş yerinde bulunan vatandaşlar ise hemen 112 Acile haber verdi. Solunumu duran Kerim ilk olarak Serdivan ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, Asaf ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniden hayata döndürülen Kerim daha sonra Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi. İki kuzenin anneleri hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri, çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği havuza gelerek incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin olay yerinde incelemede bulunması

Havuzdan görüntü

Hastane önünde sinir krizi geçirenler HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA) ============= SOKAKTA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI ŞANLIURFA'da sokakta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükyol Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle tartışan kadın, evi terk edip babasının evine gitti. Barışmak isteyen koca, gittiği kayınpederinin evinde olumsuz yanıt alınca, kayınbiraderleriyle tartıştı. Kısa sürede evde büyüyen tartışma, sokakta devam etti, tekme-tokat ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından bıçakla saldırıya uğrayan İbrahim Halil K., bacağından yaralandı. Bu sırada kanlar içersindeki yaralıyı gören iki kadın olay yerinde baygınlık geçirdi. Kavgada gerginliğin büyümesi üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada yaralanan İbrahim Halil K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokak ortasında tartışan aileler

- Yaşlı bir kadın baygınlık geçirmesi

- Bir kadına tokat atan yakını

- Olay yerine polis ve sağlık görevlileri gelmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB ============== CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: GÜNDEMİMİZDE İTTİFAK YOK CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündemlerinde yerel seçimler için ittifak olmadığını belirterek, "Biz İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin diğer partilere oy veren seçmenlerin tamamının oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimse ile herhangi bir görüşme içinde değiliz, olmayacağız da" dedi. CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konular üzerine açıklamalarda bulundu. Bugün Gaziler Günü olduğunu hatırlanan Öztrak, gazilerin önemli sorunlarını bulunduğunu belirtti. Tutuklanan CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in bugünkü duruşmasının ertelendiğini söyleyen Öztrak, "Hangi gerekçelerle tutuklu olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Erdem, 3 aydır duruşmaya çıkıp kendisini savunamıyor. Hem Eren Erdem hem de milletvekili Enis Berberoğlu siyasi tutsaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına değinen Öztrak, "Başarılı bir ders yılı olsun diyoruz. İnşallah eğitim sistemimiz ideolojik ve siyasi vesayetten kurtulur ve ülkemizin en değerli varlığı olan gençlerimizi dünyanın bütün ülkelerinde, bütün arenalarında yarışabilecek eğitim bilgi ve beceri düzeyine getirme imkanı buluruz. Ders yılı açılırken yine kitap yok, öğretmeni olmayan okullar var, öğrencilerin istediği okula yerleşemediği için açık liseye gitmek zorunda bırakılması gibi şikayetler alıyoruz. Eğitimdeki bütün sorunların bir an önce giderilmesini bekliyoruz" dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ders kitapları deyince akla hemen kağıt geldiğini belirterek, Türk Lirası'nın aşırı değer kaybetmesi sonucu 98 yıllık Resmi Gazete'nin artık kağıda basılmayacağını ve internet ortamında yayınlanacağını söyledi. Öztrak, şunları kaydetti: "Tabii çok acı bir şey. Yerel basında da çok ciddi sorunların olduğunu biliyorum. Çok ciddi işten çıkartmalar var. Kağıt meselesi yerel basınımız açısından önemli bir problem. Dolayısıyla hükümeti bu konuda bir an önce kağıt fiyatları ile ilgili olarak önlem almaya çağırıyoruz. Bugün Sayın Erdoğan diyor ki 'Türkiye'de artık dolarla sözleşme yapılmayacak'. Ama daha dün değil evvelki gün kendisine bağlı Hazine Müsteşarlığı, damadına bağlı müsteşarlık, bir yönetmelik çıkarttı ve yönetmelikte dedi ki, 'Bu dövizle, dolarla sözleşme yapmama yasağı sadece yerleşikler arasında yapılan sözleşmeleri kapsar'. Yetmez; diyor ki 'Döviz kredisi kullanarak bu yatırımı yapanların da dövizle yaptıkları sözleşmeler devam eder'. Yani diyor ki 'Eğer bu tarafta döviz kredisi varsa, bu tarafını Türk Lirası'na çevirdiğin zaman bilanço bozulur, o nedenle ikisi de durur. Bu yapılan alışveriş merkezlerinin çoğu dövizli krediyle yapılmıştır. Dolayısıyla hani alışveriş merkezlerinde dövizle kirayı kaldıracaklardı ya bu düzenlemeyle dövizle yapılan kira kontratlarını Türk Lirası'na çevirmek artık mümkün değil. Ama daha vahimi var; 'Türkiye'de dolar kullanan yandı' diyor tek adam. Bir dakika; siz bu sabah bir tebliğ yayınladınız, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını satıyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını dolara endeksli olarak satıyorsunuz. Arkadaşlar sonra da diyorlar ki, Türkiye'de kriz miriz yok, bunların hepsi manipülasyon."

'BİZİ NEDEN SÜREKLİ HDP İLE YAN YANA GETİRİYORSUNUZ' Öztrak, inşaatı devam eden 3'üncü havalimanındaki işçi eylemlerine de değindi. Öztrak, havalimanının açılışının 29 Ekim'e yetiştirilmemesiyle ilgili bazı marjinal gruplara, HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin destek verdiği provokasyonlardan bahsedildiğini söyledi. Öztrak, "Ben şu anda bu iktidar partisini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden bizi sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalışıyorlar anlayamıyorum" dedi. CHP'li milletvekillerinin inşaat alanına gözlem yapmak, işçilerin, 'tahtakurusu içinde uyudukları, dayak yedikleri, çalışma izni olmayan işçilerin çalıştırıldığı' yönündeki şikayetlerini yerinde incelemek için gittiğini ifade eden Öztrak, "Bugün orada tutuklanan 24 işçi var. Öyle anlaşılıyor ki, orada çalışma izni olmadan çalışan işçiler var. CHP'li vekiller provokasyon yapmak için oraya gitmedi, emekçilerin hakkına sahip çıkmak için gitti. Ve bundan böyle bu ülkede kim eziliyorsa biz onları yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'UÇAN SARAYIN İÇİ KAÇ DOLARA YAPILIYOR?' Türk Lirası'nın yılın başından bu yana yüzde 40 oranında değer kaybettiğini söyleyen Faik Öztrak, şöyle konuştu: "Türkiye'yi borca batırdılar. Türkiye sıcak para esiri oldu. Türkiye'de sıcak para ile ekonomiyi şişirmeyi tercih ettiler, gerçek üretime dayalı bir büyüme yapmak yerine. Neden? Çünkü tek adam hayali, tek adam arzusu gözlerini kör etti. Ciddi bir ekonomik problemler var ama diyor ki şimdi, 'Bu kriz bizim krizimiz değil'. Sizin kriziniz değil çünkü siz kalktınız uçan saray almak için araştırma yaptınız. Katar Emiri görünce demiş ki 'Ben bu Türkiye'ye satmam hibe, hediye ederim 500 milyonluk dolarlık dünyanın en pahalı en lüks uçağını'. Türkiye'de insanlar çok büyük sıkıntı çekiyor; pazar yangın yerine dönmüş, aile bütçeleri perişan, yumurta fiyatı bir ayda yüzde 20 artmış, elektrik, doğalgaz fiyatları artmış, daha da artacak. 'Bu kriz bizim krizimiz değil, biz kendimize uçan saray alalım' diyorsunuz. Uçan sarayı vermişsiniz, boyatıyorsunuz şimdi. İçini de renove ediyorsunuz. Aldığımız bilgilere göre bu uçan sarayın renovasyonu, boyanması 100 milyon dolarmış. Bunu da soruyorum; bu uçan sarayın içinin yapılması, boyanması kaç liradır?"

Merkez Bankası'nın geçen hafta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16 yıllık iktidar dönemindeki faiz oranlarında en yüksek artışını yaptığını hatırlatan Öztrak, faiz oranlarının 17,75'ten 24'e çıkarıldığını, şu anda piyasada kredi faizlerinin yüzde 40 ve üzerinde olduğunu söyledi. Öztrak, bu faizlerle ne çiftçinin, ne vatandaşın, ne iş adamının ne de yatırımcının ayakta kalacağını belirterek, "Bugün siz yatırımcıyı götürdünüz bankanın elinde tutsak ettiniz bu faizle. Ondan sonra manipülasyon. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu krizin üzerinden aslında 6 ayda gelinir. Çünkü 2002 yılında Türkiye bir kriz yaşadı. Bu kriz çıktıktan sonra da, ben Hazine müsteşarı oldum. Türk ekonomisi 6 ayda kendini topladı. 6 ayda bu krizin üstesinden gelinir. Ama bu yönetim, 'Kriz yok, manipülasyon' diyerek ve uçan saraylar alarak, kendini kalkıp memleketin kalan son gümüşlerini devrettikleri Varlık Fonu şirketinin başına yönetim kurulu başkanı atayarak, damadını da orada vekil yaparak gerçekten Türkiye'de bir kriz olduğunun farkında olmadığını göstermiştir. 6 yıl da geçse bunlar bu krizin altından kalkamaz" dedi.

EKONOMİ VE KRİZ YÖNETMEK GÜVEN İŞİDİR Bir krizi yönetmenin güven işi olduğunu söyleyen Faik Öztrak, "Adil olduğunuzu göstereceksiniz. Vatandaşa 'yapma' dediğinizde siz yaparsanız, bu olmaz. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en yüksek faiz artışını yaptınız ama bir uçan saray aldınız, bir de kendinizi yönetim kurulu yaptınız, size buradaki güveni bitirdiniz. Aslında o faiz artışı size bir nefes alma olanağı sağlıyordu. Türkiye'de artık dolara endeksli vatandaşlık satılıyor. Bir de orada damping yapmışlar. Eskiden 1 milyon dolarlık mal aldığında veriyorlardı vatandaşlığı, şimdi '500 bine veriyoruz' diyor. Çok açık seçik söyleyeyim işler vahim. İşin vahameti de bunun ne olduğunun farkında olmayan bir iktidar tarafından yönetiliyor olmamız. 24 Haziran'da Türkiye tek adam başkanlık rejimine geçti. Tek adam parti devleti rejimine geçti. Ondan sonra her şey kötü gidiyor. Ne dedik, referandum boyunca söyledik, seçim boyunca söyledik; 'Bu tek adam parti rejimi devleti rejiminden bu vatandaşa hiçbir hayır gelmez, gelmiyor" dedi.