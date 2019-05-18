DHA YURT BÜLTENİ - 20

KAYIP GAZETECİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAYIN EŞİNE ACI HABER VERİLDİ
BAYBURT’da, 7 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan iki askerden biri olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya’da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi.
Bayburt’un Soğanlıdağ mevkiinde 10 Mayıs günü kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları esnasında suya kapılarak şehit olan Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’nda (JÖAK) görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in Konya’nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki ailesinin evinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gidergelmez çiftinin 3 yaşında Hamza adında bir erkek çocukları olduğu belirtildi. Şehit Gidergelmez’in memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehit eşinin ailesinin evinden detaylar
-Askeri araçlar ve ambulanstan detaylar
ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında, derede suya kapılarak şehit olan 2 askerden biri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şahadet haberi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı. Kapaklıkaya'nın şehit haberi, İlçe Kaymakamı Hasan Taş ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baba Şaban ve anne Hatice Kapalıkaya'ya verildi. Ankara'da görevli olan 2 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın, yarın Trabzon'da düzenlenecek törenin ardından Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın eşinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan astsubayın eşine acı haber verildi (2)
ACI HABER AİLEYE DE VERİLDİ
Bayburt'ta, 7 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya'da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez'in ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına da ulaştı.
Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
13 yıldır görev yapan Gidergelmez'in şehadet haberini memleketi İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'ndeki ailesine İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi. Oğullarının şehadet haberini alan baba Şemsettin ve anne Fatma Gidergelmez gözyaşlarına boğuldu. Mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez'in cenazesinin yarın ikindi vakti Sıdıka Tayyar Hatun camiinde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İdilli Mahallesi
- Şehidin baba ocağında jandarma ve sağlık ekipleri beklerken
- Yakınlarının şehit evine gelişleri
- Türk Bayraklarının asılması
- Genel ve detay görüntüler
HUSUMETLİLERİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ
ANKARA’da, husumetli olduğu akrabalarının bıçaklı saldırısına uğrayan Iraklı Amjad Ahmad (20), hayatını kaybetti, arkadaşı İbrahim Almualla yaralandı.
Olay, saat 23.15 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki Kent Parkı’nda meydana geldi. Iraklı Amjad Ahmad ve arkadaşı İbrahim Almualla parkta bulunduğu sırada, iddiaya göre parka gelen Abdulkadir, Ömer ve Muhayettin Neccar’ın saldırısına uğradı. İki grup arasında bir süre yaşanan arbedenin sonunda, Amjad Ahmad ve İbrahim Almualla bıçakla yaralandı. Amjad Ahmad’ın yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar, olay yerinden kaçarken, o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amjad Ahmad’ın göğsünden ve sırtından aldığı bıçak yarasıyla hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim Almualla ise ambulansla kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 3 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, Demirlibahçe Mahallesi’nde kasaplık yapan Muhayettin Neccar’ı, dükkanının bulunduğu sokakta gözaltına aldı. Şüpheli Muhayettin Neccar, yapılan sorgusunda Amjad Ahmad’ın 2013 yılında Irak’ta abisini öldürdüğünü bu nedenle aralarında kan davası bulunduğunu söyleyerek, Amjad Ahmad'ı parkta görerek çeşitli yerlerinden bıçakladığını itiraf etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şüphelilerin kaçma anı
- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay
SÜRÜCÜLERİ BU DEFA İFTARA DAVET ETMEK İÇİN DURDURDULAR
ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler iftar saatine dakikalar kala yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları araç sürücülerini iftara davet etti. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan iftar çadırında askerler ve vatandaşlar birlikte iftar yaptılar.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Erzincan
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