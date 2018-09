DHA YURT BÜLTENİ 21

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Cesetlerin cenaze aracına konması

-Takla atan otomobilden detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

==================

25. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 'SİBEL'E VERİLDİ

ADANA'da, bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Çağla Zecdirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönettiği 'Sibel Filmi'ne verildi.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Burcu Esmersoy ve oyuncu Cem Karayel'in sunduğu gecede ilk olarak Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri verildi. Mansiyon Ödülü 'I Do Not Care If We Go Down In History (Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil)' filmiyle Radu Jue'ya, Jüri Özel Ödülü 'Anons (The Announcement) filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun'a, En İyi Film Ödülü 'Boening / Burning (Şüphe)' filmiyle Lee Chang'e verildi. Törene katılamayan Jue ve Chang, bulundukları ülkeden çektikleri videolarla jüriye teşekkür etti. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi adına konuşan Jüri Başkanı Urszula Antoniak, uluslararası yarışmaya hiçbir kadın yönetmen katılmamış olmasını eleştirdi.