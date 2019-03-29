DHA YURT BÜLTENİ -21

Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı - Antakya Karayolu Sungur Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yağışlı hava ve yoğun sis nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 17 askerden 5'i yaralanırken, diğerleri ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralanan askerler, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADANA (DHA)

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BAKAN GÜL: EN BÜYÜK KÜRT PARTİSİ DE YİNE AK PARTİ’DİR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "En büyük Kürt partisi de yine AK Parti’dir. Hiç bir şekilde insanımız şu bu diye ayrıma tabi tutamayızö dedi.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Gül’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Nejat Göçer, Mehmet Erdoğan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile partililer ve halk katıldı. Mitingde kalabalığa seslenen Bakan Gül, AK Parti’nin seçimlerden zaferle çıkacağını belirterek şunları dedi:

"Şu anda yağmur yağıyor, bereket yağıyor. 31 Mart’ta sandıkta Cumhur İttifakı da sandıkta yağacak sağanak gibi. Bu seçimde iki zihniyet, iki anlayış var. Türkiye'yi daha fazla büyütmek, İslahiye'yi daha fazla büyütmek, Gaziantep'i daha fazla büyütmek için sizlerden destek istiyoruz. Türkiye nereden nereye geldi. Yasakçı Türkiye tarih oldu. Kimse inancından dolayı, düşüncesinden dolayı öteki olmayacak, horlanmayacak, farklı bir muameleye tabi tutulmayacak dedik. Bu seçimde Türkiye’nin büyümesini istemeyenler, içerde, dışarıda saldırıda bulunuyorlar. Yeni Zelanda’da camide 50 Müslüman’ı şehit eden, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı ortadan kaldırmak lazım’ diyor. Türkiye’yi ortadan kaldırmak lazım diyorlar. Buna İslahiye ve buna Türkiye izin vermez."