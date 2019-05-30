DHA YURT BÜLTENİ-21

FEFÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, 2016 yılının Ağustos ayında tutuklandı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Gölge'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. ABD'nin yakından takip ettiği davada Gölge'nin daha sonra yapılan yargılamasında 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası, 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürüldü. Yaklaşık 3 yıldır İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gölge, denetimli serbestlik kapsamında bugün tahliye edildi.

SİİRT'te, 7 yaşındaki spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına sebep oldu.

Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Erzen ailesinin spastik engelli çocuğu Erdinç, annesi Emine Erzen'in mutfakta olduğu sırada, bir hafta önce dünya gelen kardeşini balkona götürdü. İddiaya göre, spastik engelli çocuk, kardeşini 3'üncü kattaki balkondan attı. Bebeğin düştüğünü gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince bebek, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil Servis levhasından görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Acil Servis önünde bekleyen ailesinin görüntüsü

- Müşahede odasından bekleyen kadınların görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler