DHA YURT BÜLTENİ-21

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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 01:53 | Son Güncelleme

FETÖ'den tutuklu ABD vatandaşı Gölge, serbest   HATAY'da, yaklaşık 3 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FEFÖ/PDY) 'yardım ve yataklık etmek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge, tahliye edildi.

FETÖ'den tutuklu ABD vatandaşı Gölge, serbest

HATAY'da, yaklaşık 3 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FEFÖ/PDY) 'yardım ve yataklık etmek' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge, tahliye edildi.

FEFÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, 2016 yılının Ağustos ayında tutuklandı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Gölge'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. ABD'nin yakından takip ettiği davada Gölge'nin daha sonra yapılan yargılamasında 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası, 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürüldü. Yaklaşık 3 yıldır İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gölge, denetimli serbestlik kapsamında bugün tahliye edildi.

HATAY, (DHA)

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7 yaşındaki spastik engelli çocuk, kardeşini balkonda attı iddiası

SİİRT'te, 7 yaşındaki spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına sebep oldu.

Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Erzen ailesinin spastik engelli çocuğu Erdinç, annesi Emine Erzen'in mutfakta olduğu sırada, bir hafta önce dünya gelen kardeşini balkona götürdü. İddiaya göre, spastik engelli çocuk, kardeşini 3'üncü kattaki balkondan attı. Bebeğin düştüğünü gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince bebek, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Acil Servis levhasından görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Acil Servis önünde bekleyen ailesinin görüntüsü
- Müşahede odasından bekleyen kadınların görüntüsü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı polis çift ile kızları yaralandı

KAYSERİ'de, babasından izinsiz otomobilini alan ehliyetsiz sürücü H.A. (17), yolda yürüyen polis çift ile kızlarına çarptı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, geç saatlerde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi Dünya kavşağında meydana geldi. Babasından izinsiz 38 EJ 236 plakalı otomobili alan H.A., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda yürüyüş yapan polis memuru Abidin Zöngör (44), polis memuru eşi Zeynep Zöngör (41) ve kızları Hatice Nur Zönger'e (16) çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü ardından da park halinde bulunan 38 HT 235 ve 38 RL 204 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Hayrullah A. ise, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Genel detay

Süre:1.22-165 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) -

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