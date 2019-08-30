DHA YURT BÜLTENİ - 21

KUŞADASI AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM EGE Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'den de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18.38'de Ege Denizi'nde 4.4. büyüklüğünde bir deprem oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21 kilometre açığında ve 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir'den de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. 'DEPREMİN YERİ, SAMOS ADASI'NIN GÜNEYİ' Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası'nın güneyinde Dilek Yarımadası'nın güneybatısında meydana geldiğini belirterek, "O bölgede iki gündür deprem oluyor, hareketli bir bölge. Bizim karasularımızdaki bir fay değil. Bunun ana şoklardan biri olduğunu düşünüyorum. Artçıları sürecektir" dedi. KUŞADASI (Aydın), (DHA) ================================

ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFOYU DÜŞÜRDÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Malatya'da, inşası devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni yerinden kopan elektrik trafosu düştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden Kadın Doğum Hastanesi'nin en üst katında çalışan işçilerin üzerine, şiddetli rüzgar nedeni ile yerinden kopan elektrik trafosu düştü. Trafonun altından kalan işçiler Fatih Türkeş (29) ve Özgür K. (44) yaralandı. Yaralılar inşaatın yanındaki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih Türkeş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi, Özgür K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Türkeş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden detaylar

- Acilden detaylar

- Kalabalıktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB ============== Adıyaman’da sağanak etkili oldu ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve sokaktakiler zor anlar yaşadı. Sokakta yürüyenlerden bazıları iş yerlerine sığındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehir merkezi

-Araçlardan görüntü

-Yağmurdan kaçan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB ================

Kapıkule ve İpsala'da gurbetçi yoğunluğu (2)

İPSALA'DA GURBETÇİLER KUYRUGU EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜRDÜ Yaz tatillerini Türkiye'de geçirip yaşadıkları Avrupa ülkelerine gitmek için dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Sırada beklemekten sıkılan gurbetçiler, kiraladıkları atla gümrük yolunda tur atarken, darbuka, davul ve klarnet eşliğinde eğlendi. Karayolu ile Türkiye’ye gelen gurbetçiler, izinlerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yunanistan tarafının yavaş alım yapması ve İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan yenileme çalışmalarından kaynaklanan kuyruk, İpsala şehir merkezi girişine kadar uzadı. Kuyruk en çok seyyar satış yapanlara yaradı. Sırada beklemekten sıkılan İsmail Peker, kiraladığı atla şaşkın bakışlar arasında araçların arasında tur attı. Beklemekten sıkıldığını ve at kiralayıp dolaşmaya başladığını ifade eden Peker, ata binme imkanı bulduğunu ve bunu değerlendirdiğini söyledi.

Diğer gurbetçiler ise darbuka, davul ve klarnet eşliğinde çalan Trakya havalarıyla eğlendi. Gurbetçiler, müzisyenlere bahşiş vermeyi de ihmal etmedi. Esat Bozkurt ise Londra'ya gittiğini ifade ederek, "13 saattir burada bekliyoruz. 4-5 saat daha bekleriz. Gümrükte kaç kişi çalışıyor, bilmiyoruz. İhtiyaç gidermek için bir yer yok. Çocuklarla perişan olduk" dedi. Mustafa Kara da, saat 07.00'den beri kuyrukta beklediklerini ifade ederek, "Avusturya'ya gidiyoruz. Bekleyenlerin Allah yardımcısı olduk. Daha gümrüğe giremedik. Bekliyoruz" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Gümrükte bekleyen araçlar dronela havadan

-Atla gezen gurbetçi

-Sırada bekleyenler

-Araç kuyruğu

-Aracın gölgesinde oturan gurbetçiler

-Davul, darbuka ve klarnet çalanlar

-Müzisyenlerin bahşiş alması

-Seyyar satıcılar

-İsmail Peker röp.

-Esat Bozkurt röp.

-Mustafa Kara röp.

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)- ============================== 'ORUÇ REİS', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN BÖYLE GEÇTİ TÜRKİYE’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi, 'MTA Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken drone ile havadan görüntülendi.

Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıkan, 86 metre uzunluğundaki 'MTA Oruç Reis' gemisi, 27 Ağustos Salı akşamı Çanakkale Boğazı'nı geçerek, Akdeniz'e doğru yol almıştı. 'Oruç Reis', Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çekilen drone görüntüleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından, "Oruç Reis gemimiz, arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale'deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim" notuyla twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Oruç Reis Gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında çekilmiş drone görüntüleri. Haber-Kamera: ÇANAKKALE, (DHA) =========================== ÇANAKKALELİ BALIKÇILAR AV SEZONUNA HAZIR ÇANAKKALELİ balıkçılar av yasağının bitmesine sayılı saatler kala son hazırlıklarını tamamladı. Rıhtımdaki ağların tamirleri yapıldı ve tekneye alındı. 4,5 aylık aradan sonra balıkçılar denize açılarak avlanmaya başlayacak. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, fiyatların da düşmesi tahmin ediliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibariyle son bulacak. Balıkçılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Biga ilçesine bağlı Kemer köyü limanında çok sayıda balıkçı teknesi sahibi, tayfalarını topladı. Rıhtımda üzerleri brandayla örtülü ağlar açılarak, tamirleri yapıldı. Ağlar gırgırların makarasına verilerek teknelere alındı, avlanmaya hazır hale getirildi. Kemer Limanı'nda bağlı olan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgırın reisi Nadir Karabiber, yeni av sezonuna ilişkin umutlu konuştu. Karabiber, "Çok umutluyuz. Çok bekledik. Çok sabırsızlandık. 4,5 aydır hazırlanıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Allah'ın izniyle ağlarımızı da teknemize alıyoruz. 1 Eylül itibariyle denize açılacağız. İnşallah iyi bir av sezonu olacak. Vatandaşımıza ucuz balık yedireceğiz. Bunun için biz elimizden geleni yapacağız. Mevsimine göre avlanan balığın cinsi değişiyor. Şimdi ilk çıktığımızda, palamut, istavrit, hamsi, sardalya, kolyoz gibi balıklar bollaşacak. İleriye doğru çinekop ve lüfer bollaşacak. Her türlü balık olacak inşallah. Toplam 40 kişilik personeliz. 40 tane aile buradan ekmek yiyor. Böyle bir sektör" dedi.