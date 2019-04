DHA YURT BÜLTENİ - 22

BİR ARKADAŞI OLAY YERİNDE ŞEHİT OLMUŞTU

Olay, 31 Mart günü TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise ağır yaralandı. Sayın, tedavi için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Sayın, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

İZMİR'DE DAMAT DEHŞETİ: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Mehmet C. boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Gülden C.'nin kaldığı kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı. Mehmet C., silahından çıkan saçmaların isabet ettiği kayınpederi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, eşi de yaralandı.

Olay, bugün saat 19.20 sıralarında Çiğli 8790/1 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'da oturan Gülden C. (26), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet C.'yi terk ederek (32), İzmir'de oturan babasının evine geldi. Hatay'da oturan Mehmet C., iddiaya göre çift boşanma aşamasında oldukları eşi Gülden C. ile barışmak için İzmir'e geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Gülden C.'nin oturdukları evin yakınına gelen Mehmet C., bu sırada evlerine girmekte olan Gülden C., annesi Ayşe (53) ve babası Süleyman Demir'e(40) pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.

Silahlı saldırıda saçmaların isabet ettiği Ayşe ve Süleyman Demir çifti ile kızları kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet C. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gülden Ceyhan. ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gülden C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Süleyman Demir ile Ayşe Demir'in cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan Mehmet C.'yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mehmet C.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdüyor.