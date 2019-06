DHA YURT BÜLTENİ - 22

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

KAYISI BAHÇESİNE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

MALATYA'da, kontrolden çıkarak kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 HD 262 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kayısı bahçesine devrildi. Kazada otomobildeki Bahar D. ile Alparslan D., yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı sürüyor.

İNEGÖL'DE YOLA ÇIKAN AT KAZAYA NEDEN OLDU; 1 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan ata otomobil çarptı. Meydana gelen kazada atın üzerindeki çocuk yaralandı.

Kaza, İnegöl-Cerrah yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesine seyir halinde olan sürücü Erhan Or (33) yönetimindeki 16 JES 42 plakalı otomobil, tarladan atla aniden yola çıkan Yiğit Alp E.'nin (11) at ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle at üzerinden otomobilin ön camının üzerine düşen çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yiğit Alp E.'nin durumunu iyi olduğu öğrenildi. At ise kazada yaralanmadı. Çarpma sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.