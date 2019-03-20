DHA YURT BÜLTENİ-23

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (12)

YEMEK DAĞITILIRKEN ARTÇI SARSINTILAR KORKUTTU

DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde sabah saat 09.34’de meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerine kadar artçı sarsıntılar devam etti. Deprem bölgesinde Türk Kızılayı tarafından oluşturulan Mobil Mutfak Tırlarında yapılan yemekler depremzedelere akşam yemeği olarak dağıtıldı. Yemek dağıtımını sırasında yaşanan artçı sarsıntılarda korkuttu.

Deprem bölgesi Acıpayam İlçesinin kırsal mahalleleri olan Ucarı, Karahöyük, Oğuz ve Yeniköy’de Türk Kızılayı tarafından Mobil Mutfak Tırlarında depremzedeler için kazanlarda yemek yapıldı. Yemekte hazırlanan ezogelin çorbası, etli pilav, ayran ve su depremzede vatandaşlara dağıtıldı. Yemek dağıtımı sırasında artçı sarsıntılar devam etti. Sürekli yaşanan sarsıntılar, vatandaşlarda korku yarattı. Kızılay görevlileri vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı. Sıraya giren vatandaşlar, Kızılayın dağıttığı yemekleri yedi.

Yemek yiyenlerden 17 yaşındaki Hüseyin Arıkan, okulda futbol oynarken sağ kaval kemiğini kırıldığını ve depreme evde otururken yakalandığını belirterek, “Ayağım kırık olduğu için evde oturuyordum. Deprem olduğu sırada ne yapacağımızı şaşırdık. Annemle birlikte kendimizi dışarı attık. Ben tek ayağıma basarak seke seke kaçtımö dedi. Arıkan’ın annesi Nurgül Arıkan’da depremde çok korktuğunu ifade ederek, “Deprem olduğu sırada çok korktum. Oğlumun ayağı kırık olduğu için kucaklayıp, dışarı çıkmak istedik ancak ağır olduğu için yapamadım. Sarsıntının ardından birbirimize sarılıp yaşadığımız korkudan dolayı ağladık. Evimiz depremde hasar görmedi ancak eve giremiyoruz. Kızılay’ın hazırladığı yemeği yiyoruz" dedi.