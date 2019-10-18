DHA YURT BÜLTENİ - 23

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ TUTUKLANDI Kayseri'de jandarmanın merkez Kocasinan ilçesinde eş zamanlı olarak belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda yakalanıp gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. KAYSERİ (DHA) ==================== TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HDP önünde eylem yapan ailelerle buluştu TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle düzenlenen yemekte bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcılıkoğlu, Diyarbakır'da 256 oda ve borsanın katılımıyla yapılan Akreditasyon Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaydaki açılış konuşmasının ardından Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen, 46 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen yemek programında Hisarcıklıoğlu, alilerle tek tek ilgilenerek, çocukları hakkında bilgi aldı. Yemek programı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Görüntü Dökümü

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Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun öğretmen evine gelişi

Ailelerle buluşması

Ailelerle tek tek tokalaşması

Masaları dolaşması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB ================= Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı (2)

EV HAPSİ VERİLDİ İzmit'te, masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö.'ye hamile olması, görümcesi N.Ö.'ye ise kanser tedavisi görmesi nedeniyle ev hapsi verildi. KOCAELİ (DHA) ===================== Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (2)

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenirken ele geçirilen piton, yavru timsah ve kertenkeleler İstanbul'da hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Edirne'ye akşam saatlerinde İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekipler, Milli Parklar Müdürlüğü'nde tutulan 2 piton, yavru timsah ve 10 kertenkele yavrusunu milli parklar aracına koyup İstanbul'da hayvanat bahçesine götürmek üzere yola çıktı. Görüntü dökümü:

Hayvanlardan detay

Kafes içinden detay

Hayvanların araca yüklenmesi

Aracın gitmesi Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) =========================== 459 kişilik salondaki tiyatroları izlemek için 45 bin kişi başvurdu ESKİŞEHİR’de Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve yerli tiyatroların yanı sıra yabancı ekiplerinde yer aldığı Tiyatro Festivali Arzu Tramvayı oyunuyla başladı. Üniversitenin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki oyunları 459 kişilik salonda izlemek için yaklaşık 45 bin kişi başvurdu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardıkö dedi.

Anadolu Üniversitesi tarafından yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından tiyatro oyunları, atölyeler ve söyleşilerin olacağı Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali bugün başladı. Tiyatro araştırması ve eğitimine yönelik başlatılan proje kapsamında 9 Kasıma kadar sürecek olan 'Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Arzu Tramvayı oyunuyla başlayan festivalin galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, trajediden komediye, dramdan müzikale kadar yaşamın her türlü rengini tiyatronun içerisinde barındığını söyledi. Geçen yılki devlet tiyatrolarında 2 milyon seyirciye ulaştıklarını ifade eden Yavuz, “Tiyatro asla ölmediği için değil, sürekli yeniden doğduğu için ölümsüzdür. Güzel sanatların tüm kollarını uyumlu bir biçimde birleştiren tek sanat dalı tiyatro, geçmişte olduğu gibi gelecekte de insanı insana anlatmaya devam edecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizdeki kültür-sanat hayatının seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlerimiz kapsamında, tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77’ye çıkardığımız sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Bakanlığımızın, üniversitelerle yaptığı işbirliği faaliyetleri de artarak sürüyorö dedi.

OYUNLARI İZLEMEK İÇİN 45 BİN KİŞİ BAŞVURUDU BULUNDU Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da, festivalin ilk gününden itibaren çok yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Tiyatroyu izlemek isteyenlerin ücretsiz olan biletlere sahip olabilmek için internet sitesi üzerinden başvuru yaptığını kaydeden Çomaklı, 45 bin başvuruyu geçtiklerini belirterek, “Bilimsel araştırmaları yaparken yalnızca teknik anlamda oluşturmadığımızı göstermek ve bilimsel araştırmalar alanında farklı bir yönelim sergilemek amacıyla sosyal bilimlerde bu uygulamayı yaptık. Şuanda da meyvesini alacağımızı düşündüğümüz olumlu bir tepkiyle karşı karşıyayız. Başladığımız bu çalışmada 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Yapacağımız bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık. Üç hafta boyunca bizleri yalnız bırakmayacak olan tiyatro seyircisine teşekkür ediyorum. Bilet alamayanlar için de bir şeyler düşüneceğiz. Muhtemelen farklı bir proje yapmamız gerekecek. Herkese iyi seyirler diliyorumö dedi.

OYUNCULAR, FESTİVALİ ANLATTI Festivalin ilk gününde sahnelenen Arzu Tramvayı oyuncuları, Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak ve İbrahim Selim, oyun öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Oyunculardan Onur Saylak, Eskişehir ve böyle bir organizasyon içerisinde olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Festivale üçü yabancı pek çok oyun geliyor. İlk kez düzenlenen festivalde yer almak v açılışını yapıyor olmak da çok mutluyuzö dedi. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ise festivalde yer sıkıntısını hatırlatarak şunları söyledi: “Festivaller herkes gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum. Oyunumuz Arzu Tramvayı bu bizim üçüncü sezonumuz. Hepimiz çok severek oynuyoruz, hem de çok heyecanlıyız. Yer sıkıntısı nedeniyle sonraki aylarda yeniden buraya gelip oyunu oynamak istiyoruzö Zerrin Tekindor da öğrencilerin yer sıkıntısına ilişkin kendilerine sosyal medyadan ulaştıklarını anlatarak, “Eskişehir’e gelirken yol boyunca sosyal medyayı okuduk. Öğrencilerden yer sıkıntısıyla ilgili çokça yazı geldi. Hatta o kadar üzüldük ki aramızda ne yapabiliriz diye konuştuk. Bizimle çok ilgili değil, yer sıkıntısı ama ayarlayabilirsek yeniden gelmek isteriz. Oyunumuz çok güzel dolu dolu çok severek ve çok takdir toplayarak oynadıkö şeklinde konuştu.

Oyuncu İbrahim Selim de ücretsiz oyun biletleri için büyük bir talep olmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Oyunun üçüncü sezonu ancak daha 10 sene oynasak diyebileceğimiz kadar keyifle oynuyoruz bu oyunu. Yer sıkıntısı nedeniyle ne yağabileceğimizi konuşuyoruz. 47 bin kişilik başvuru olduğunu öğrendik. İstanbul’da oyunumuzu oynamaya devam ediyoruzö dedi. İLK GECENİN OYUNU ARZU TRAMVAYI Galanın ardından Tennessee Williams’ın kaleme aldığı ve tiyatro için bir dönüm noktası kabul edilen, oyunculuklarını da Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’in sahnelediği Arzu Tramvayı oyunu gösteriye sunuldu. Festivalde yerli tiyatro eğitmenlerinin yanı sıra Almanya, Çekya, Rusya, İngiltere, ABD, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'dan tiyatro eğitimcileri ve sanatçılar katılacak. Ayrıca Şener Şen, Zerrin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Mert Fırat, Onur Saylak, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerde yer alacak. Görüntü Dökümü:

-Festivaldeki oyunlar sunumu

-rektörün konuşması

-Bakan Yardımcısının konuşması

-Arzu tramvayı oyuncularının açıklamaları

-Üniversitenin Kültür Sanat Merkezi

-Önünde bekleyen kalabalık