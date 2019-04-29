DHA YURT BÜLTENİ-3

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1)AYTEMİZ ALANYASPORLU JOSEF SURAL KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ İSTİKBAL Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün kaza yapmasıyla Çek futbolcu Josef Sural (29) yaşamını yitirdi. Kazada diğer 6 futbolcu hafif yaralandı. Turuncu yeşilli ekibin forvet oyuncusu Josef Sural'ın ikinci kızı yaklaşık 2.5 ay önce dünyaya gelmişti. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Sural, imza töreninde, "Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer" demişti. Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, ilk müdahalenin ardından Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı.

JOSEF SURAL KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Josef Sural, gece ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sural ilk ameliyatın ardından ikinci ameliyata hazırlanırken yaşamını yitirdi. Sural'ın ölümünün ardından Aytemiz Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağ olsun" denildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Aracı kullanan E.A. ile yedek şoför ifadeleri için polis merkezine götürüldü. E.A.'nın ilk ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. E.A.'nın işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Turuncu yeşilli takımın taraftarları da hastane önünde toplanırken, burada yoğun kalabalık oluştu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuyakaldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi" dedi.

'BİR GÜMBÜRTÜYLE UYANDIK'

Kaza sırasında minibüste bulunan futbolcuların ise yöneticilere, "Bir gümbürtüyle uyandık. Tutunmaya çalıştık kaza olduğunu anlayınca. Araç durduğunda Josef Sural'ın olmadığını fark ettik. Dışarıda aramaya başladık. Steven Caulker buldu" dediği belirtildi.

OCAK AYINDA SÖZLEŞME İMZALADI

Çek futbolcu Josef Sural, 13 Ocak 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Sparta Prag takımından gelen Josef Sural, turuncu yeşilli ekiple 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşmıştı. Josef Sural imza töreninde, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" demişti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ahmet Kural'ın şaşırtan ev kararı! Kız çocukları okusun, diye şenlikte buluştular Keşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgi

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan forvet oyuncusu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. Sural, Süper Lig'de 9 maça çıktı. Çek futbolcu 23 Şubat 2019'da oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti.

Ailesiyle birlikte Alanya'da yaşamını sürdüren Josef Sural'ın iki kızı bulunurken, bunlardan küçüğü yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da dünyaya geldi.

Diğer yandan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Josef Sural'ın ölümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Görüntü Dökümü

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- Hastane dışından detay

- Hastane içindeki yöneticilerden detay

- Hastanedeki kalabalıktan görüntü

- Hastanedeki futbolculardan detay Haber: Engin ANAK- Tolga YILDIRIM- KAMERA: ALANYA (Antalya), (DHA) ============================================= İZMİR'DE ULAŞIMDA YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULAMASI BAŞLADI (2)

2)İLK KULLANAN BAŞKAN SOYER OLDU

İzmir'de kent içi toplu ulaşımda sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları artık yolcularını yüzde 50 indirimli yeni tarifeden taşımaya başladı. Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olan uygulamayı ilk kullanan ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer oldu. Saat 05.30'da ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz'deki merkezine giden Başkan Soyer, sefere çıkmak için hazırlanan şoförlerle kahvaltıda buluştu. Soyer'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek ile bürokratlar eşlik etti. 'SİZLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ TEMSİL EDİYORSUNUZ' Halk Taşıt uygulamasının tüm İzmirlilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Soyer, "İzmir'in kahrını çeken, her sokağına, caddesine giren, kentin nabzını anket şirketlerinden bile çok daha iyi tutan siz şoförlerimizle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. İşiniz zor biliyorum. Ama aklınızdan çıkarmayın ki, sizler aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kazasız, belasız görevler diliyorum" diye konuştu.

OTOBÜSE BİNDİ Başkan Soyer, şoförlerle yaptığı kahvaltının ardından günün ilk seferine çıkan otobüse binerek 'Halk Taşıt' uygulamasını başlattı. 818 hat numaralı otobüsle Şirinyer İZBAN İstasyonu'na kadar giden Başkan Tunç Soyer, yolcularla selamlaşarak sohbet etti. Daha sonra İZBAN'a binerek Alsancak'a, buradan da tramvayla Konak'a kadar seyahat eden Başkan Soyer'i karşılarında gören İzmirliler şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda yolcu, yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Görüntü Dökümü

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- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şoförlerle buluşması ve konuşma yapması

- Tunç Soyer'in toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk yapması ve vatandaşlarla sohbet etmesi

Haber: Umut KARAKOYUN -Kamera: İZMİR, (DHA) 3)FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE ZONGULDAK merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen Perşembe ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi ile Ankara ve Karabük’te eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahrem imam, muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilmiş askeri personel, avukat ve tekniker olan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detay Süre: (1.02) Boyut: (117 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) (ÖZEL)

4)100 ANTİKA SAAT TAMİRCİSİNDEN BİRİ DİYARBAKIR'DA DİYARBAKIR'da yarım asırdır mekanik saat tamirciliği yapan Celal Yakışıklı (62), Türkiye'deki antika saat tamir edebilme yeteneğine sahip 100 ustadan biri. Babasından öğrendiği mesleğini yapan Yakışıklı, saate olan ilginin teknolojiyle birlikte azalması üzerine, mesleğinin de yok olma durumuna geldiğini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Celal Yakışıklı, babasının yanında 10 yaşındayken çırak olarak işe başladı. Baba mesleğini öğrenen Yakışıklı, eskiden herkesin saate sahip olamadığını anlattı. Yakışıklı, "Ben bu işi 50 yılı aşkın süredir yapıyorum. Saatler o zaman çok kıymetliydi. Herkes saat alamıyordu. O dönemki saatler mekanikti, elektronik saatler yoktu. Sonra elektronik saatler de çıkmaya başladı. Biz o zaman duvar saatlerini tamir ediyorduk. Kurmalı kol saati, otomatik kol saati, köstekli cep saatleri vardı. Onların tamirini yapıyorduk" dedi.

'SAATİN YERİ AYRIDIR, CEP TELEFONUN YERİ AYRIDIR'

Gelişen teknolojiyle birlikte saate olan ilginin azalmasıyla mesleğinin tükenme noktasına geldiğini ifade eden Yakışıklı, Türkiye'de kendisiyle birlikte 100 dolayında saat tamircisinin olduğunu söyledi. Cep telefonları saat kullanımı etkilemesine rağmen, saatin yeri ayrı olduğunu kaydeden Yakışıklı, "Bu işi zevkle yapıyorum. Bir insan bir işi yaptığı zaman zevkle yapmalı, bir işi cani gönülden yaptığı zaman daha iyi bir şekilde yapar hem de öğrenme şekli daha fazla olur. Cep telefonları bizi bir dönem biraz sarstı. Ama bu durum çok geçmeden düzeldi. Çünkü saatin yeri ayrıdır, cep telefonun yeri ayrıdır. Saat bir aksesuardır. Saatin zevki bambaşkadır. Zaman kavramı olduğu sürece saat da olacaktır hayatımızda. Diyarbakır'da bu eski saatleri yapan iki kişi daha var. Mekanik saatlerin ustaları kalmadı. Kimi yaşlandı işi bıraktı, kimi hayatını kaybetti. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde bu mekanik saatleri tamir eden 100 dolayında usta var. Diğer saatleri yapan çok var. Benim branşım mekanik saatlerdir. Diğer şehirlerden bunu yapamayanlar bana gönderiyorlar. Ankara, İzmir ve İstanbul'dan saat geliyor. Hatta yurt dışından izne gelen Diyarbakırlılar var. Almanya'dan, İngiltere'den, İsviçre'den gelenler var. İzne gelirken saatlerini getiriyor ben tamir ediyorum. Burada iş gücü ucuz diye bana getiriyorlar. Orada emek biraz daha pahalıdır. Bütün saatleri tamir edecek yeteneğim var. Benim babam saatçiydi, ben saatçiyim ve şu an 18 yaşında bir oğlum var onu yetiştiriyorum. Yani 3 kuşaktır saat tamir ediyoruz. Oğlum ailenin 3'üncü kuşağı olarak inşallah devam edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yakışıklı'nın iş yerini açması

- Saat tamiri yapılması

- İş yerindeki saatler

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.21 GB ============================================ 5)KEŞAN'DAKİ 'KÖPEK EĞİTİM' KURSUNA BÜYÜK İLGİ EDİRNE'de, Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinden Türkiye'de ilk kez açılan 'köpek eğitim kursu' büyük ilgi görüyor.

Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk kez 'köpek eğitim kursu' açıldı. Yaklaşık 50 kursiyerin 30 saat teorik, 34 saat uygulamalı eğitim aldığı kursta, eğitmenler kursiyerlere köpeklerine nasıl temel itaat eğitimi vereceğini uygulamalı olarak gösteriyor. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüğü hizmet binası bahçesindeki uygulamalı eğitime köpekleriyle katılarak, hem komut vermeyi öğretiyor, hem de zevkli vakit geçiriyor.Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gültekin Dönmez, köpeklere yönelik artan şiddet nedeniyle bu kursu düzenlediklerini belirterek, "Buna bir çözüm üretmek zorundayız. Köpeklerden daha çok sahiplerinin de eğitilmesi önemlidir. Köpeklerle insanların arasındaki düzeni, sevgiyi arttırmayı amaçlamaktayız. Şuan 50'ye yakın kursiyerlerimiz bulunmaktadır. Hafta içi de bölüm bölüm kursumuz devam etmektedir. Köpek eğitimi özel olduğu için çok fazla köpeği binamıza getirmemekteyiz. Eğitimin verimi böylelikle üst düzeye çıkıyor. Kursumuz 64 saat. 30 saati teorik, 34 saati ise uygulamalıdır. Teorik derslerimizde köpeğe temel komutlar verilmektedir. Bunun yanında köpeğin tarihçesi, köpek ırkları kursumuzda anlatılmaktadır" dedi. Kursiyer Akasya Özkan ise kursa kendisine katkısı olacağından dolayı katıldığını ifade ederek, "Benimde 2 aylıkken aldığım ve 4 senedir baktığım bir köpeğim var. Bu kursta onu yanlış eğittiğimin farkına vardım. İnsanın önce kendisini bilgilendirmesi ve eğitmesi gerektiğini öğrendim. Daha sonra köpeğimize bir şeyler kazandırabildiğimiz farkına vardım" diye konuştu.

Fahri Bekereci ise kursun amacının daha çok köpek sahiplerinin bilinçlendirilmesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Hayvanlarımıza nasıl bakacağız, nasıl davranacağız, nasıl besleyeceğiz, onlarla nasıl dostluk kuracağız bunları öğreniyoruz. Bu da hayvanlarımızla olan ilişkimizi daha sağlıklı kurmamızı sağlıyor. Yanlış yaptığım birçok konu olduğunu öğrendim. Kurs sayesinde bu hatalarımızı düzeltiyoruz. Tamamen sevgiyle disiplin sağlanamadığını öğrendim"

Görüntü Dökümü

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-Kursa katılan kursiyerler

-Köpek eğitimleri

-Eğitmenin köpeğe komut vermesi

-Komutalara uyan köpek

-Kursiyerlerin köpeğe komutlar vermesi

-Keşan HEM Müdür Yardımcısı Gültekin Dönmez

-Kursiyer Akasya Özkan röp.

-Kursiyer Fahri Bekereci röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- ==================================================== 6)ADANA'DA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI ADANA'da, 'başkasına ait banka kartı' kullanma suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yusuf T. (49) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, 'başkasına ait banka kartı' kullanma suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yusuf T.'nin Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Adrese baskın yapan ekipleri fark ederek kaçmaya başlayan Yusuf T., kovalamaca sonucu yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:35" BOYUT:65 MB Haber-Kamera:ADANA,(DHA) ================================================= 7)İRANLI GENÇLER İNGİLİZCE SINAVI İÇİN OTOBÜSLERLE ERZURUM'A GELİYOR ATATÜRK Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde (ATAUSEM) düzenlenen ve uluslarararası geçerliğe sahip PTE Academic olarak bilinen İngilizce sınavına İranlı gençler büyük ilgi gösteriyor. Edonezya ya da Avusturalya'ya gitmek için PTE Acedemic sınavını kazanmaları gereken İranlılar, müracaatlarını internet üzerinden yapıyor. Otobüslerle Erzurum'a gelen İranlı gençler, 3 saat süren sınavda sorulara cevap vererek en yüksek puanı almaya çalışıyor.

PTE Academik Sınavı, Türkiye'de sadece Erzurum'la birlikte 6 ilde yapılabiliyor. Uluslararası alanda geçerli olan, deniz adamlığı, yabancı üniversitelerde akademik çalışma yapmak ve öğrenci olmak isteyenlerin girdiği sınavın bir başka özelliği de göçmenlik müracaatlarında kabul edilir olması. ATASEM'de yapılan PTE Academik sınavları bu özellikle sebebiyle İranlı gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Endonezya ya da Avusturalya'ya gitmek isteyen İranlı gençler, ATASEM Uluslararası Dil Sınavı Koordinatörlüğü'nün haftada 2 kez yaptığı sınavlara girmek için internet ortamında müracaatlarını yapıyor. Müracaatları kabul edilen gençler daha sonra otobüslerle sınavın yapılacağı gün Erzurum'a geliyor. Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü'nün karşıladığı İranlı gençler, önce güvenlik aşamalarından geçiriliyor. Pasaportlarıyla gelen gençler imza testini geçtikten sonra avuç içi kontrolüne alınıyor. Fotoğrafları çekilen gençler daha sonra sınav saatini beklemeye başlıyor. Sınav saati yaklaştığında avuç içi taramasından geçirilen öğrenciler salondaki yerlerine alınıyor. İranlı gençler, 13 kamerayla sürekli izlenen salonda 3 saat süreyle dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerinden oluşan sınavda en yüksek puanı almanın mücadelesini veriyor. 3 saat süren sınavın ardından öğrencilerin cevapları yapay zeka bilgisayar tarafından değerlendirilerek en kısa sürede aldığı puan kendisine ulaştırılıyor. Her hafta perşembe ve cuma günleri yapılan sınav için İran'dan arkadaşlarıyla geldiklerini belirten Asiye Hurdapez, Erzurum'un sınav konusunda başarısını duyduğunu söyledi. Avusturalya'ya gitmek için İngilizce sınavına girdiklerini ifade eden Asiye Hurdapez, İran'dan PTE Academik sınavına girmek isteyen çok sayıda genç olduğunu bildirdi.

Atatürk Üniversitesi'nde çok sayıra uluslararası geçerliliği olan sınavlar yapıldığını belirten Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Cengiz Akdağ, PTE Academik sınavına İran'dan büyük ilgi olduğunu söyledi. ÖSYM'nin eş değerlik tanıdığı ve akademik atamalarda geçerliği olan sınavın deniz adamlığı, kaptanlım, yabancı üniversitelerde akademik çalışma ya da öğrenci olmak için de yeterli olduğunu ifade eden Akdağ, sonuçların göçmenlik müracaatlarında da kullanıldığını kaydetti. Göçmenlik konusunda İran'dan sınava büyük bir ilgi olduğunu belirten Akdağ, Endonezya veya Avusturalya'ya gitmek isteyen gençlerin her hafta kafileler halinde Erzurum'a sınava geldiklerini ifade etti. Bu yıl 150'ye yakın İranlı'nın ATAUSEM'de düzenlenen sınavlara katıldığının bilgisini veren Akdağ, asıl amaçlarının ülke çapında da akademik çalışmalarda bu sınavın aktif hale getirilmesi olduğunu kaydetti. Görüntü Dökümü

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-ATAUSEM'in görüntüsü

-İran kafilesine ait otobüs

-İranlı gençlerin binaya girmeleri

-İranlı gençlerin sınav için son hazırlıkları

-İranlı gençlerin imza ve avuç içi testinden geçmeleri

-İranlı Asiye Hurdapez ile röp

-Salona alınan gençlerin bir kez daha avuç içi taramasından geçmeleri

-Sınavdan genel ve detaylar

-Koordinatör Cengiz Akdağ ile röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ==================================================== 8)BİSİKLETLERİN GÖVDELERİNDEN 4 KİLO EROİN ÇIKTI VAN'da, yol kontrolünde sürücüsü durdurulan TIR'ın dorsesinde, bisikletlerin gövdelerine gizlenen 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş yolunda denetim yaptı. Yol kontrolünde, şüphe üzerine TIR sürücüsü durduruldu. Araçta, narkotik köpeği 'Mamba' ile detaylı arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde yüklü 6 bisikletin gövdelerine gizlenen 4 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Sürücü O.T. ise gözaltına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan Tır'daki malzemeler

-Malzemelerin arasında uyşuturucu arama köpeği 'Mamba' ile yapılan arama

-Detaylar

-Bisikletlerin gövdelerinde çıkarılan eroin

-Eroinden detaylar

-Eroin'in yanında poz veren narkotik köpek

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - =================================================

BORU KEBABINA YURT DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ