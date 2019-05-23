DHA YURT BÜLTENİ-3

FETÖ şüphelilerini örgütüne bildiren avukat gözaltına alındı İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin tahkikat sürecini raporlayarak örgütün üst kadrolarına aktaran bir avukat, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerini raporlayarak örgütün üst kadrolarına bildirdiği öne sürülen bir avukatı gözaltına aldı. İzmir Barosu'na kayıtlı avukatın evinde yaptığı aramada yüklü miktarda para bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünün ardından TEM şubeye götürülen avukatın sorgusunun sürdüğü ifade edildi. Görüntü Dökümü

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- Avukattan görüntü Haber: Mehmet CANDAN- Kamera: İZMİR, (DHA) ================== İzmir'de terör operasyonu: 8 gözaltı İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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- Şüphelilerden görüntü Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA) ==================== Talha bayramda görmek istiyor İzmir'de doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen 11 yaşındaki Talha Koktaş, üçüncü kez ameliyat olmak için hayırseverlerden destek bekliyor. Yaşıtları gibi oyun oynayabileceği, en çok da okula gidebileceği günün hayalini kuran Talha, bayram hediyesi olarak sadece görmek istiyor.

Bayraklı ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Şükran Koktaş'ın en küçük oğlu Talha Koktaş, dünyayı daha net görebilmek için 11 yıldır annesiyle beraber mücadele veriyor. İlk ameliyatını bebekken Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olan Koktaş, 3 yaşından sonra tekrarlayan görme problemi için çok sayıda sağlık kurumunun kapısını çaldı. Tüm ihtiyaçlarını en yakını annesinin desteğiyle karşılayan Talha'nın tek isteği, bir çare getirir umuduyla ameliyat olmak.

4 çocuk annesi Şükran Koktaş, oğlu için çok sayıda hastaneye gittiklerini söyleyerek "Talha bebekliğindeki ilk ameliyatın ardından 3 yaşına geldiğinde benzer sorunlar yaşamaya başladı. Normal bir okula gidemedi, özel eğitim desteği aldı. Yaklaşık 3 yıl önce desteklerle özel bir hastanede tekrar ameliyat oldu. Ama herşeyin başı para. Çünkü Talha büyüdükçe hastalığı tekrarlıyor" dedi. Bir anne olarak oğlunun dünyayı görmesini ve topluma karışmasını isteyen Koktaş, Talha'nın "Ben ne zaman ameliyat olacağım" sorusuna yanıt veremediğini anlattı. İstanbul'daki bir göz hastanesinde muayene olduklarını ve yaklaşık 20 bin lira ameliyat ücreti istendiğini söyleyen Koktaş şöyle konuştu:

"Talha okula ara verdi. Günden güne engeli arttıkça okula gitmek istemiyor. Psikolojik destek alıyor. Nesneleri zorlukla seçebiliyor, görüşü çok bulanık. Yüzde 90 engelli raporu var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bakım parasıyla geçiniyorum. Özelde bir kez anestezi altında ameliyat oldu. Bir kez de kireçleri kırma operasyonu oldu. Ancak yeni bir ameliyatın maliyeti 20 bin lira. Herkesten destek bekliyorum. Bu ameliyat belki bir çare olabilir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bir gün alnını duvara çarptı. Sürekli onun yanında olmak zorundayım."

'BİZE YARDIM EDER MİSİNİZ?'

Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Talha Koktaş ise şunları söyledi:

"Ben bisiklete binip top oynamak istiyorum. Patenle kaymak istiyorum. Gözüm görmediği için bunların hiçbirini yapamadım şimdiye kadar. Bir bisikletim var ama binemiyorum. Ameliyat olup körlükten kurtulmak istiyorum. Özel hastaneler çok pahalı, paramız olmadığı için yardım bekliyorum. Bize yardım eder misiniz?"

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-Talha ve annesinden detay görüntü,

-Annesinin Talha'ya yemek yedirmesinden görüntü,

-Talha'nın kalemle yazı yazmasından görüntü,

-Okul çantasıyla detay görüntü,

-Anne Şükran Koktaş ile röp,

-Talha'nın ağlayarak konuşmasından görüntü. Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ====================== Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor Denizli il merkezine 60, Çal ilçesine 7 kilometre mesafede, Kumral Mesireliği yakınında bulunan ve yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen gizli cennet Çal Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor. Kanyon içinde daha önce dağın yamacına yapılan 220 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu 2.5 kilometreye çıkartılacak.

Çal ilçesinde yaklaşık 90 metre derinliğindeki vadide bulunan, 2 bin 200 metre uzunluğundaki Çal Kanyonu, 2003 yılında dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun ilk kez rafting yapmasıyla gündeme geldi. Turizmin geliştirilmesi için hazırlanan proje kapsamında 2011 yılında Çal Kanyonu'na 220 metre uzunluğunda asma köprülü yürüyüş yolu yapıldı. Ziyaretçiler, bu yürüyüş yolunu kullanarak, kanyonda ilerleyerek eşsiz manzaranın tadını çıkarabiliyor. Kanyondan geçen suyun derinliği yer yer 2 metreyi bulurken, içinde Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarlar da yer alıyor. Özellikle, sıcak yaz aylarında kanyon suyunun serinliği, eşsiz manzarası ve güzelliğiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor.

YÜRÜYÜŞ YOLU 2.5 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Çal Belediyesi'nin, kanyondaki yürüyüş yolunu bu yıl içinde yapılacak çalışmalarla 2.5 kilometreye çıkartacağı bildirildi. Kanyon içinde yapılacak köprülerle Çal Kanyonu'nun Fethiye'deki Saklıkent'e rakip olması bekleniyor. Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, kanyondaki güzelliklerin yeni yapılacak olan 2.5 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yoluyla daha da ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi:

"Çal'da gezip görülebilecek özel yerlerden biri de kanyondur. Daha önce bir yürüyüş yolu yapıldı, ancak maddi imkansızlık nedeniyle devam edilemedi. Şimdi Çal Belediyesi olarak gerekli altyapıları hazırladık. Bu yıl içinde kanyon içindeki yürüyüş yolunu uzatacağız. Kanyonun doğal dokusuna zarar vermeden köprüler yapacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde de yollar ve çevre düzenlemesi için söz aldık. Çal Kanyonu'nun en büyük özelliği çok dar ve derin olması. Kanyonun güzelliğini yeni yürüyüş yolu yapıldıktan sonra daha da çok ortaya çıkacak. Saklıkent'ten daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kanyonun içinde büyük mağaralar, tarihi değirmen yatakları ve kaya mezarları bulunuyor. Bu yıl içinde çalışmaları tamamladıktan sonra yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz."

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-Çal kanyonu havadan drone çekimleri (Arşiv)

-Çal kanyonun detay ve genel görüntüler

-Yürüyüş yolundan detay görüntüler

-Kanyon içindeki büyük menderes nehrinden görüntüler

-Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan röp.

-Bir vatandaş ile röp. Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) ==================== Değersiz orman ürünlerini işleyip 25 ülkeye ihracat yaptı Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ramazan Çevirgen, ormanlık alanlardan topladığı kozalak, yosun, bitki ve ağaç kabuklarından dekoratif süs bitkileri üretti. Çevirgen bu ürünleri, 25 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Banaz ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çevirgen, 2018 yılında Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle kurduğu 5 bin metrekarelik fabrikada dekoratif süs bitkisi üretimine başladı. İşletmesinde 25 kişiyi istihdam eden Çevirgen, ürettiği dekoratif süs bitkilerini Almanya, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 25 ülkeye ihraç etmeyi başardı. Almanya'da ağabeyiyle birlikte dekoratif süs ürünleri satan bir firmada çalıştığını anlatan Çevirgen, 22 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İki yıl sonra dekoratif süs bitkisi üretimine başlayan Çevirgen, geçen yıl aldığı destekle işini büyüttü. Ağabeyinin düşüncesiyle Banaz ilçesinde tesis kurduklarını kaydeden Ramazan Çevirgen, doğada bulunan değersiz kozalak, yosun, kuru dallar gibi bitkileri işleyerek dekoratif ürün haline getiriyor. Bugün 25 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Çevirgen, ürünleri 10 cent ile 75 euro arasında sattıyor.