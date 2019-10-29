DHA YURT BÜLTENİ - 3

Cizre Belediye Başkanı HDP'li Zırığ görevden alındı
Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Zırığ'ın yerine, Valilik tarafından Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu Başkanvekili olarak görevlendirildi.
Cizre'de 31 Mart yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alındı. Valilik tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.
Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada ise görevden alınan Zırığ hakkındaki terör soruşturmaları hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1638 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçlarından soruşturmasının devam ettiği, hakkında terör suçlaması bulunan kişilere yönelik 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/4608 sayılı soruşturmasının devam ettiği, Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/18 esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında 'Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı anlaşılmıştır. Şırnak ili Cizre ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca ve yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."
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Haber: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA) -
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Mevlana Heykeli'ne saygısızlık
İzmir'in Buca ilçesinde, 16 yıl önce yaptırılan, kaidesiyle birlikte 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü.
Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı. Etrafı çam ağaçları ile donatılarak, oluşturulan ve tüm Buca ile İzmir'in bir bölümüne hakim tepe üzerinde manzaraya sahip tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü. Daha önce gelenlerin çayını yudumladığı sosyal tesis ile 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli'nin atıl görüntüsü, görenlerin tepkisine yol açıyor.
'KİMİN GİRİP, ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL'
Tesisin bulunduğu bölgede daha önce güvenli ortam olduğunu anlatan ilçe sakini Hasan Çelik (40), "Bu bölgeye yakın oturuyoruz. Geçen yıl eşimle birlikte buraya çay içmeye gelirdik. Daha önceki durumu gerçekten çok güzeldi. Canlı müzik vardı, insanlar geç saatlere kadar aileleriyle birlikte İzmir'in manzarasını seyreder, çayını içerdi. Bugün geldiğimizde ise çok şaşırdık. Burası tamamen terk edilmiş. Önceden burada güvenlik kulübesinde 7 gün 24 saat güvenlik duruyordu. Kulübe tamamen harabeye dönmüş, camları kırılmış. Buradaki heykelin altındaki tesisin de camları tamamen kırık. Kafeteryaya kilit vurulmuş. Küçük heykeller kırılmış hatta köşedekini çalmışlar. Burada Mevlana'nın çok değerli sözleri vardı, onları da götürmüşler. İçeride yataklar var, sanırım sokakta yaşayan insanlar, geceleri burada kalıyor. Çok üzücü bir durum. Buradaki mahalle sakinleri için de çok kötü; kimin girip, çıktığı belli değil. Her yerde içki şişeleri var. Buranın acilen bakıma ihtiyacı var" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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- Vatandaşlarla röp.
- Kırık camlardan görüntü
- Tesisin içindeki yataklardan görüntü
- Çalınan heykeller
- Genel detay görüntüler
- Anons (3 ayrı anons)
- Güvenlik kulübesinden görüntü
- Yerlerdeki içki şişelerinden görüntü
- Gençlerin ormanda gezmelerinden görüntü
- Semazen heykelleri biri çalınmış
Haber-Kamera: Hande NAYMAN- Onur ATIŞ/ İZMİR,(DHA)
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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.
Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazı'nda sisten genel ve detay görüntü.
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
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51 yıldır elek üretip satıyor
Adana’da 51 yıldır elekçilik yapan Yakup Özçağla (74), mesleğinin ölmeye yakın olduğunu ve artık eskisi gibi elek satışı yapamadıklarını söyledi. Baba mesleğini devam ettiren Özçağla, "Mesleğimizin ölmesini istemiyorum fakat zamana direnemediği gerçeğini de kabul etmek gerek" dedi.
Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi’nde Ahşapçılar Çarşı’ndaki iş yerinde oğluyla birlikte elek imalatı yapıp satan 51 yıllık usta Yakup Özçağla, mesleği oğluna öğrettiğini çünkü kendisinin de babasından devraldığını kaydetti. Usta-çırak ilişkisinin elekçilikte en önemli unsur olduğunu dile getiren Özçağla, "İlerleyen yaşıma rağmen mesleğimden kopamadığım için oğlumun iş yerinde elek üretmeye devam ediyorum. Tabi bu zanaat zamanla popülaritesini kaybetti. Eskiden 200-300 elek satarken şimdi ise 20-30 tane satıyoruz" dedi.
Teknolojinin gelişmesiyle hayatın pratikleştiğini ve insanların hazır ürünlerle yaşamlarını sürdürdüklerini hatırlatan Yakup Özçağla, bundan dolayı ürünlerinin de eskisi gibi rağbet görmediğini belirtti. Satışlar azalsa da mesleğini ölene kadar devam ettireceğini söyleyen Özçağla, zaman zaman ham madde temininde sıkıntı çektiklerini, elek yapmak için kullandıkları telin Çin’den getirildiğini vurguladı. Oğlunun da mesleğini gelecek kuşaklara aktaracağına inandığını dile getiren Özçağla, şöyle konuştu:
"Mesleğimizin ölmesini istemiyorum fakat zamana direnemediği gerçeğini de kabul etmek gerek. Şimdilerde insanlar ekmeklerini, unlarını marketten alıyor. Teknolojiyle gelen yenilikler bu tür şeyleri bitirmiş oldu. Çerezciler, bazı fırınlar gibi yerler dışında pek elek alan olmuyor."
Görüntü Dökümü
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- Elekçi ile röp.
- Ustanın elek yapımı
- Atölyeden detaylar
Haber:Can ÇELİK-Kamera:Ceren BEGEÇ/ADANA,(DHA)
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