DHA YURT BÜLTENİ - 3

Cizre Belediye Başkanı HDP'li Zırığ görevden alındı Şırnak'ın Cizre ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Zırığ'ın yerine, Valilik tarafından Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Cizre'de 31 Mart yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen HDP'li Mehmet Zırığ, hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında görevinden alındı. Valilik tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada ise görevden alınan Zırığ hakkındaki terör soruşturmaları hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1638 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 'Suçu ve Suçluyu Övme ve Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçlarından soruşturmasının devam ettiği, hakkında terör suçlaması bulunan kişilere yönelik 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/4608 sayılı soruşturmasının devam ettiği, Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/18 esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında 'Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı anlaşılmıştır. Şırnak ili Cizre ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Zırığ hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 28.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca ve yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Haber: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA) - ==================== Mevlana Heykeli'ne saygısızlık İzmir'in Buca ilçesinde, 16 yıl önce yaptırılan, kaidesiyle birlikte 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü.

Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı. Etrafı çam ağaçları ile donatılarak, oluşturulan ve tüm Buca ile İzmir'in bir bölümüne hakim tepe üzerinde manzaraya sahip tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü. Daha önce gelenlerin çayını yudumladığı sosyal tesis ile 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli'nin atıl görüntüsü, görenlerin tepkisine yol açıyor.

'KİMİN GİRİP, ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL'

Tesisin bulunduğu bölgede daha önce güvenli ortam olduğunu anlatan ilçe sakini Hasan Çelik (40), "Bu bölgeye yakın oturuyoruz. Geçen yıl eşimle birlikte buraya çay içmeye gelirdik. Daha önceki durumu gerçekten çok güzeldi. Canlı müzik vardı, insanlar geç saatlere kadar aileleriyle birlikte İzmir'in manzarasını seyreder, çayını içerdi. Bugün geldiğimizde ise çok şaşırdık. Burası tamamen terk edilmiş. Önceden burada güvenlik kulübesinde 7 gün 24 saat güvenlik duruyordu. Kulübe tamamen harabeye dönmüş, camları kırılmış. Buradaki heykelin altındaki tesisin de camları tamamen kırık. Kafeteryaya kilit vurulmuş. Küçük heykeller kırılmış hatta köşedekini çalmışlar. Burada Mevlana'nın çok değerli sözleri vardı, onları da götürmüşler. İçeride yataklar var, sanırım sokakta yaşayan insanlar, geceleri burada kalıyor. Çok üzücü bir durum. Buradaki mahalle sakinleri için de çok kötü; kimin girip, çıktığı belli değil. Her yerde içki şişeleri var. Buranın acilen bakıma ihtiyacı var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşlarla röp.

- Kırık camlardan görüntü

- Tesisin içindeki yataklardan görüntü

- Çalınan heykeller

- Genel detay görüntüler

- Anons (3 ayrı anons)

- Güvenlik kulübesinden görüntü

- Yerlerdeki içki şişelerinden görüntü

- Gençlerin ormanda gezmelerinden görüntü

- Semazen heykelleri biri çalınmış Haber-Kamera: Hande NAYMAN- Onur ATIŞ/ İZMİR,(DHA) ========================= Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli Çanakkale Boğazı, etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.