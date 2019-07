DHA YURT BÜLTENİ-4

Kentlerin yüzyıllardır değiştiğini ve yine değişeceğini kaydeden Eruz, "Fakat bu değişimin olabildiğince minimum zararla kent dokusuna, kentin silüetine, tarihi dokuya olabildiğince zararsız bir şekilde yapılması gerekiyor. Lütfen bir kentin tarihini kazımadan, bölgeye arkeologlar girmeden, sanat tarihçileri incelemeden herhangi bir taş parçasını veya buluntuyu yok etmeyin. Eğer sahillerimizi, vadilerimizi kaybediyorsak ve halk da artık buna 'çocukluğum, hikayelerin, anılarım gitti' diyorsa, burada durup düşünmek lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Tarihi menfez alanından drone görüntüsü

-Menfezin bulunduğu yerlerden detaylar

-Vadiden drone görüntüsü

-Tarihi köprüden görüntüler

-Köprünün yanından yol geçmesi için açılan tünelden detaylar

-Vadinin içinden geçmesi planlanan yol güzergâhı görüntüsü

-Röportaj

HABER: Selçuk BAŞAR- KAMERA: Selay SAYKAL/DHA-TRABZON

3)İMAR AFFINDAN SONRA, MİMAR VE MÜHENDİSLER AF İSTİYOR

KONYA Yapı Denetimi Derneği Başkanı Mimar Selman Baş, projelerde sonradan yapılan can ve mal güvenliğini etkilemeyen değişiklikler ned7eniyle yapı denetimi şirketlerindeki binlerce mimar ve mühendisin, 'Yapı Denetim Kanunu'na' aykırılık nedeniyle 6 aydan 3 yıla kadar yargılandığını belirtti. Baş, 'İmar Barışı' adı altında yapılan af kapsamına yapı denetiminde mağdur olan mimar ve mühendislerin de alınmasını gerektiğini belirterek, "Devletimizin bu konuda yapması gereken unsur, bir önce yapı denetimde çalışan mimar ve mühendis arkadaşımızın durumunu imar affına dahil ettirmektir." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için 'Yapı Kayıt Belgesi' almak için İmar Barışı gerçekleştirdi. Konya Yapı Denetim Derneği Başkanı Selman Baş da, yapı denetim şirketlerinde çalışan ve projelerdeki değişiklikler nedeniyle İmar Kanunu'na aykırılık nedeniyle yargılanan mimar ve mühendislerin mağdur olduğunu belirtti.

İMAR BARIŞI KAPSAMINA ALINMASI İSTENİYOR

Bunlarında af kapsamına alınmasını isteyen Baş, şunları söyledi:

"Devlet, olması gereken bir şey yaptı, imar affını gündeme getirdi ve imar affı çıktı. Bunun yanında yapı denetiminde çalışan binlerce mimar ve mühendis hakkında yapılması gereken bir şey vardı, onu yapmadılar. Hiç ruhsatı olmadan, hiç imar izni almadan, hiç projesi gelmeden, devlet nezdinde varlığı belli olmayan yapılar, iskan almışken, barışa tabi tutulmuşken, bu tip yapılara kesilen cezalar affedilmişken; yapı denetim camiasında her şeyiyle ruhsatı alınmış, projesi yapılmış, ufak tefek değişiklikler nedeniyle de olsa projeye aykırılık gerekçesiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu kadar mimar ve mühendis hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargı sürecinde devam eden binlerce mimar ve mühendisin hala mağduriyetine vesile olmaktadır. "

Mimar ve mühendislerin mağdur olmasının nedeninin sistemsel hatadan kaynaklandığını öne süren Baş, " Türkiye Cumhuriyeti'nde binleri bulan rakamlarla mimar ve mühendis suçlu olamaz. Mümkün değil. Burada sistemsel hatanın varlığının görülmesi ivedi olarak lazım. Şu an, yapı denetim camiasında çalışan ve yargısı süren binlerce mimar ve mühendis var. Devletimizin bu konuda yapması gereken unsur, bir önce yapı denetimde çalışan mimar ve mühendis arkadaşımızın durumunu imar affına dahil ettirmektir. O zaman biraz adaletten bahsedebiliriz." diye konuştu.

'CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEYEN DEĞİŞİKLİKLER'

Bu sorunun İmar Kanunu'ndaki tanımsal ve bürokratik işlem nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Baş," İmar Kanunu'nda onaylı projesine göre yapılmış her türlü farklı imalat, aykırı imalat olarak telakki ediliyor. Bu durumda her türlü farklı imalatı, aykırı olarak telaki ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nde masum bir mühendis ve mimar bulamazsınız. Çünkü, 2 yıl önce onaylanan projenin, inşaatının devamı sırasında projeye birebir uyulması mümkün değil. Bu Türkiye ve inşaat hayatına aykırıdır. Bizde mimarın ilk çizdiği proje son durum projesi gibi değerlendiriliyor. Bu projeler onaylanırken daha zaten değişikliğe muhtaç olarak hazırlanmış oluyor. İnşaat başladıktan sonra ihtiyaca ve duruma göre ufak tefek değişiklikler, aykırılık olarak görüldüğü için suç olarak görünüyor. Ne açıdan bakarsanız bakın, mimar ve mühendis sayısı 10 bini buluyorsa burada bir hata vardır. Devletin bu hatayı gidermek için mevzuat üzerinde revizeleri yapması gerekiyor." dedi. Baş, yapı denetim şirketlerinde çalışan mimar ve mühendislerin yargılanmalarına neden olan projelerdeki değişikliklerin can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen değişiklikler olduğunu kaydetti. Baş, "Çünkü bu projelere ait binalar kullanılıyor. Binalar hakkında herhangi bir mühürleme ve yıkılma işlemi yapılmıyor. Çünkü can ve mal güvenliğini tehdit etmiyor." dedi.