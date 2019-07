DHA YURT BÜLTENİ-4

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, 25 kişilik Suriyeli aile tarafından kullanılan evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mustafa Kemal Mahallesi Kültür Sokak'taki Mehmet Mezher Aydın'ın sahibi olduğu, Suriyeli Emin Osman ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 25 kişinin yaşadığı müstakil evde, dün (cuma) saat 21.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi zardı. Evde yaşayan Suriyeli sığınmacılar, dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, elektrik kontağının neden olduğu sanılan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda, bölgenin 1'inci derece doğal sit olması nedeniyle gerekli altyapı hizmetlerinin yapılamaması nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısı 'pes' dedirtiyor. Traktörlere bağlanan tankerlerle getirilen suyun 3 tonu 200 liradan işletmecilere satılıyor. Gökova Körfezi'nin cennet köşelerinden, 35'e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafeteryanın bulunduğu Akbük Koyu'nda yaşanan susuzluk, işletmecilerin tepkisine neden oluyor. Yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki plajda denizden çıkan yerli ve yabancı turistler, bir marketin önünde, azmaktan geldiği öğrenilen suyla duş alıyor.2011 yılından bu yana Akbük Plajı'nda market işletmeciliği yaptığını belirten Abdullah Çakmak (57), "Burada en büyük sıkıntımız su sorunu. Bunun biran önce çözülmesi gerekiyor. Traktörün arkasına tanker takan arkadaşlardan 3 ton suyu 200 liradan alıyoruz. Diğer türlü de kendi aracımızla evimizden 5'şer litrelik pet şişelerle su getirip ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Akbük Plajı'ndaki bir beach club'ta çalışan garson Emre Solak (22) ise, "Şebeke suyu yok, azmak suyuyla yıkanmak zorunda kalıyoruz. Saçlarımı artık ben bile tanıyamıyorum. Tankerin getirdiği suyu depolarımıza boşalttırıyoruz. Bunun için de ciddi paralar ödeniyor. Plajdaki tek yol da toprak. Buradan açlar geçince her yer toz, oluyor. Sorunların biran önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Dünyada böyle güzel bir yerin sayılı olduğunu biliyorum" diye konuştu.

BOLU'nun Gerede ilçesinde bulunan Esentepe Mesire Yeri alternatif turizm merkezi oldu. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinliği ile dikkat çeken Esentepe'ye akın etti. Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Esentepe mesire yeri hafta sonunda doldu. Genellikle Bolu, Gerede ve Ankara'dan gelen ziyaretçiler, mesire yerinde mangal keyfi yaptı. Gelin ve damatlar mesire yerinin doğal güzelliği içerisinde fotoğraf çekimi yaptırdı. Gerede'ye yurtdışından gelen birçok kişi de Esentepe'de piknik keyfini yaşadı. Bin 300 metre rakımda olması nedeniyle sıcak yaz günlerinde serinliği ile dikkat çeken Esentepe'de bulunan restoran ve kafeler de doldu. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Kuzey Afrika'dan gelen sıcaklar bugün Almanya, Hollanda, Fransa'yı kavururken ülkemizin en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Gerede'de doğal klima ile karşı karşıyayız. Kavurucu sıcaklardan kurtulup Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarımızı Esentepe'ye davet ediyoruz. Bundan daha güzel bir ortam bulmaları mümkün değil. Burada inanç turizmi var, piknik keyfi var, restoran, kafelerimiz var. Burada her şey var." dedi. Vatandaşlar da Esentepe'yi çok beğendiklerini, özellikle yaz aylarında sık sık geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ahududu ihtiyacının yüzde 87'sini karşılayan Bursa'da yapılan ilk hasat, çiftçinin yüzünü güldürdü. Dönüm başına yaklaşık 1 ton ürün alan üretici, ahududunun kilosunu 11 TL'den satıyor. Türkiye'de ahududu üretiminin tamamına yakınının karşılandığı Bursa'da hasadın olumlu hava koşullarının da etkisiyle verimli geçmesi, üreticinin yüzünü güldürdü. Dönüm başına ortalama 1 ton ürün alınan ahududu da geçen yıl olgunlaşma dönemindeki yağışlar nedeniyle yeterince ürün elde edilmemişti. Daha çok tatlı ve dondurma yapımlarında kullanılan ahududuyu üretici kilosu 11 TL'den satıyor. ‘1 DÖNÜMDEN 1 TON AHUDUDU’ Kestel ilçesinde ahududu üreticiliği yapan Osman Nuri Altınay(60), "Bundan önce çilek yetiştiriyodum. Daha sonra ahududu yetiştirmeye başladım. Zevk almadan bu işi yapamazsın. Ya zevk alacaksın ya da hırslı olacaksın. Bu seneye kadar hasattan memnun değildik ama bu sene memnun kalacağız. Bir kere dikildiği zaman ağaçlardan 10 yıl verim alıyoruz. Her sene ağaçların budaması, çapalaması, bakımı yapılıyor. Verim veren dallar kesilip yandan çıkan dallar gelecek sene için hazırlanıyor. Hasat 30-35 gün sürüyor. 10 tane çalışanım var. Bir dönüm araziden yaklaşık 1 ton verim alıyoruz. Kilosunu 11 liradan satıyoruzö dedi. ‘EN ÇOK PASTANELER TERCİH EDİYOR’ Çocukluğundan itibaren çiftçilik yapan Altınay, Ahududunun yetişme koşullarını anlatarak, “Bitkinin aradığı iklim koşulları, havanın temiz ve serin olması, suyun bol olması. Mahsulümüzü tamamen organik yetiştiriyoruz. Bir kereye mahsus ilaçlıyoruz. Haşerenin filizleri kesmemesi için ilaç atıyoruz. Onun dışında ilaç atmıyoruz. Mahsulün büyümesi için herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. En çok pastaneler tercih ediyor. Dondurmalarda veya pasta süslemelerinde kullanılıyor. Gelecek yıl da üretime devam etmeyi düşünüyorumö diye konuştu.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza, Malkara - Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara istikametine giden Hakan Erdim ((27) yönetimindeki 59 AAT 406 plakalı otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Recep Duran (64) yönetimindeki 34 CJK 95 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Recep Duran yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan Duran, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Malkara'daki ikinci kaza ise Şahin Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Koç (23) yönetimindeki 59 ABC 030 plakalı motosiklet ile Muhterem Arabacı (71) yönetimindeki 59 LH 066 plakalı otomobil, yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Hüseyin Koç motosikletiyle birlikte tarlaya uçup, yaralandı. Koç, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

8)2. İZMİR ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İZMİR'de 2'incisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nin ödül gecesi Kültürpark'ta yapıldı. 110 ülkeden 4 milyon 25 bin kişinin vizyon fimlerini oyladığı festival kapsamında, 'En İyi Film' ödülünü 'Müslüm' filmi aldı.

İzmir'de bu yıl 2'incisi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nin Kültürpark'ta yapılan ödül gecesi, kırmızı halı ile başladı. İzmirlilerin ilgi gösterdiği tören için alana kırmızı halıdan geçerek gelenler arasında ünlü oyuncular Meral Çetinkaya, Süleyman Turan, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayça Bingöl, Cem Uçan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Dilek Takımcı, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de yer aldı. Ödül töreninde konuşan festival organizatörü Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, "İlklerin şehri dediğimiz İzmir'deyiz. Biz de sinema camiası olarak bir ilki yapıyoruz. Tamamen halkın oyları ile en iyilerin seçildiği bir film festivali yapıyoruz. Birçok kentte film festivalleri yapılıyor, biz İzmir olarak bir fark koyalım dedik. Gişe filmlerinin yarıştığı bir festival yaptık. Geçen yıl 21 günde 103 ülkeden 1 milyon 512 bin oy geldi. Bu sene ise 110 ülkeden 4 milyon 25 bin civarında oy kullanıldı" dedi.

Törene katılan 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan ünlü oyuncu Meral Çetinkaya, "Çok teşekkür ediyorum. İzmir'in böyle bir festivali olması aydınlık İzmir için gerekliydi" dedi. Ödülü, çalıştığı bütün emekçiler ve izleyiciler adına aldığını söyledi. Tören katılan Süleyman Turan da 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı. Törende; En İyi Film ödülünü Müslüm filmi, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Zerrin Tekindor, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Cem Uçan, En İyi Yönetmen ödülünü ise Müslüm filminin yönetmenleri Ketche ( Hakan Kırvavaç) ve Can Ulkay aldı. En çok ödül alan filmler ise 8 dalda ödül alan Müslüm filmi ve 4 dalda ödül alan Deliler: Fatih'in Fermanı oldu.

Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Meral Çetinkaya ve Süleyman Turan,

Filme Değer Katan Usta Ödülü'nü Ayşenil Şamlıoğlu,

En İyi Belgesel Ödülü'nü Yaylacı belgeseli ile Fatih Ertekin,

Yabancı Dilde En İyi Belgesel Ödülü'nü Blue Butterfly belgeseli ile Okan Erünsal,

En İyi Kısa Film Ödülü'nü İki Elin Arasında filmi ile Osman Yazıcı,

En İyi Yabancı Kısa Film Ödülü'nü Skin filmi ile Guy Nattiv,

En İyi Kısa Animasyon Film Ödülü'nü Avarya filmi ile Gökalp Gönen,

Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Özel Film Ödülü'nü Azraille Dans filmi,

Vizyonda Gözden Kaçmayan Ödülü'nü Arada Filmi ile Mu Tunç,

Umut Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü Bahar Şahin ve Hayat Van Eck,

En İyi Senaryo Ödülü'nü Müslüm filmi ile Gürhan Özçiftçi ve Hakan Günday,

En İyi Kurgu Ödülü'nü Müslüm filmi ile Mustafa Preşava,

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü Deliler filmi ile İbrahim İldem,

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü'nü Deliler filmi ile Makbule Mercan,

En İyi Görsel Efekt Ödülü'nü Arif V 216 ile Merih Öztaylan,

En İyi Film Müziği Ödülünü Deliler Filmi ile İlker Yurtcan ve Tamer Süerdem,

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü Müslüm filmi ile Martin Szecsanov,

En İyi Animasyon Filmi Ödülü'nü Kral Şakir,

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü Müslüm filmindeki rolü ile Ayça Bingöl,

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Müslüm filmindeki rolü ile Erkan Can,

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Cem Uçan,

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Müslüm filmindeki rolü ile Zerrin Tekindor,

En İyi Yönetmen Ödülü'nü Müslüm filmi ile Can Ulkay ile Keche,

En İyi Film Ödülü'nü Müslüm filmi aldı.

- Kırmızı halıdan genel ve detay görüntüler

-Ödül töreni konuşmalarından görüntüler

-Ödül takdimlerinden görüntüler

