DHA YURT BÜLTENİ - 4

Bursa'da geleneksel yöntemlerle reçel üreten bir firma, acı tombul biber ile yaptığı reçelle alışılmış tatların dışına çıktı. Acı biber reçelini görenlerin şaşırdığını belirten firma sahibi Cafer Yıldırım, Arap turistlerin bu reçele yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kestel ilçesi kırsal Derekızık Mahallesi Şelale mevkiinde geleneksel yöntemlerle 110 yıldır reçel üretimi yapan işletme, acı tombul biberden reçel üretti. Ağızda başta tatlı, daha sonra ise acı bir tat bırakan acı biber reçelinin yapımı 7 gün sürüyor. Tombul acı biber reçeli başta Arap turistler olmak üzere dükkana gelen müşterilerden ilgi görüyor. 'ACI BİBER ASLINDA TURŞU OLARAK TÜKETİLEN BİR ÜRÜN' Reçel üreteminde dördürcü kuşak olduğunu belirten işletme sahibi Cafer Yıldırım, "Bu işimizi 1910 yılında yapmaya başlamışız. O dönemlerde bu kadar çeşitliliğimiz yoktu. Şu anda 35 çeşit reçel üretiyoruz. Sürekli yeni lezzetleri, yeni tatları, her türlü ürünü deneyerek, gelen misafirlerimizin tatlarına sunarak, onların fikrini alarak üretime geçiyoruz. Kozalak reçeli, patlıcan reçeli gibi değişik ürünlerimiz var. Biber reçelimiz ise biraz zıt ürün olduğu için, turşu olarak tüketilen bir ürün. Farklılık, değişik lezzet olması için üretimine girdik. Gelen misafirlerimizin damak tadına sunduk. Güzel tepkiler aldık. Şimdi de üretimine devam ediyoruzö dedi. EN ÇOK İLGİ ARAP TURİSTLERDEN Acı biber reçelinin ağızda farklı bir tat bıraktığını söyleyen Cafer Yıldırım, "İlk tüketimde tatlı bir lezzet fakat daha sonrasında ise acı olarak, ürünün daha ölmediğini, biber olduğunu andıran bir lezzet. Biberler bahçeden toplanıyor. Acılığını biraz yok ediyoruz. Üretim aşaması bir hafta sürüyor. Bir hafta sonrasında güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu reçelimizi daha çok Arap misafirlerimiz tercih ediyor. Geldiklerinde farklı bir ürün, farklı bir lezzetle karşılaşıyorlarö dedi. 'MEVSİMİNDE OLAN MEYVELERLE REÇEL YAPIN' İyi reçel yapımının nasıl olması gerektiğini anlatan Yıldırım, "İyi bir reçel yapmak için meyveyi mevsiminde kullanmak gerekiyor. Kaliteli meyvelerle biraz bilgi, biraz da sevgi. En güzel reçel böyle olur. İlk önce meyvenin kalitesi önemli ama daha sonra kaynatma süresi de önemli. Her ürünün kendine göre bir özelliği var. Her meyvenin kendi şeker oranı farklı. Bunlarla ilgili bilgi ve birikim gerekiyor. İyi bir pastorizasyonla reçel iki yıl tazeliğini koruyor. Hiçbir kimyasal ve koruyucu madde kullanmıyoruz. Bu şekilde ürünlerimiz iki yıl tazeliğini koruyorö dedi. ÖNCE TATLI, SONRA ACI Farklı reçelleri tatmak için bu işletmeye geldiğini belirten Aylin Tiryaki, "Acı biber reçelini duyduğum zaman ilginç geldi. 'Acı biberin reçeli mi olur?' dedim. Tadı gayet güzel. Lezzetli bir tat. Gayet tatlı, daha sonra acı bir tat geliyor. Lezzetli bir tat. Alıp evimde tüketebilirimö dedi.

Bu kıraathanede renk, sarı-kırmızı

Manisa'nın kırsal Osmancalı Mahallesi'ndeki bir kıraathane, içerisinde sarı-kırmızı eşyalar ve takımın tarihini anlatan fotoğraflarla adeta Galatasaray Müzesi'ni andırıyor. Bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın işlettiği kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak.

Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde yaşayan ve bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın işlettiği kıraathanenin her yerine sarı ve kırmızı renkler hakim. Evli, 3 çocuk babası Sadrettin Turan (61), 30 yıl önce kurduğu kıraathanenin her bir köşesini sarı-kırmızıya boyarken bir yandan da takımın neredeyse her yılına ait fotoğrafları bularak işletmenin duvarlarına astı. Birçok Galatasaray aksesuarının da bulunduğu kıraathanede bardaklardan çay kaşıklarına kadar da her şey sarı- kırmızı. 6 yıl önce 'Galatasaray Müzesi' ismi verilen kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak. 400 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlarının yüzde 98'inin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Sadrettin Turan, 'Galatasaray Müzesi' adını verdiği kıraathane için 30 yıl boyunca alınan poster, bardak, çakmak, boncuk işlemeli ürünler, bardaklar gibi çeşitli objelere yaklaşık 100 bin lira harcadığını belirtti.

Kıraathaneyi 1990 yılında açtığını belirten Sadrettin Turan, şunları söyledi:

"Böyle bir heves önceden beri vardı. Daha sonra çarşıya, pazara gittiğimizde birçok ürün aldık. Birçok yere istediğim şeyleri sorup, bulup, satın alıyorum. Burada yaklaşık bin poster vardır. Ayrıca objeler var. Buraya yaklaşık 100 bin lira harcadım. Buradaki sarı-kırmızı renkli objeleri ve malzemeleri bulmak ciddi mesele. Çoğunu İzmir'e gittiğimde alıyorum. İstanbul'da da genelde istediğim ürünleri bulabiliyorum. Bu benim çocukluğumdan geliyor. Hepimiz ailece Galatasaraylıyız. Çocukluğumda çıkan spor dergilerine bakıp fotoğraflarını saklıyordum. Oradan gelen bir heves bu. Mahallemizin yüzde 98'i Galatasaray taraftarı. Buraya nadiren de olsa gelen başka takım taraftarları oluyor. Onlar Galatasaray'ı eleştirebiliyor. Bunu önlemek için 'Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır' yazısını kahvehanenin camına astık. Biz bu kadar emek verdik, Galatasaray'ı eleştirirsek ayıp olur. Buraya her takımı tutan arkadaş gelebilir ama Galatasaray'ı eleştirmemeleri şartıyla."

Turan, kıraathanesine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ve yine yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile eski ve yeni Galatasaraylı futbolcuların gelmesini istediğini belirterek, "Buradaki tarihi arşivi görmelerini isterim. Çünkü, büyük emek verdik" diye konuştu.

'BU KAHVEHANE SAYESİNDE MAHALLEMİZİN ADI DUYULDU'

Mahallede yaşayan 62 yaşındaki Necmettin Yalçınkaya, "Benim 5 çocuğum var ve hepsi Galatasaraylı. Torunlarım da aynı şekilde. Takımımızı çok seviyoruz. Bu kahve sayesinde de mahallemizin adı duyuldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımlar burada izlenmez. Fenerbahçe yenildiyse açarız televizyonu. Fenerbahçe galipse ya da yenerse kapatırız. Galatasaray'ı burada eleştirmek kesinlikle yasak" diye konuştu. 65 yaşındaki bir diğer mahalle sakini Nurettin Doğan, "Arkadaşımızın vermiş olduğu emek için gurur duyuyoruz. Benim de 5 çocuğum var hepsi Galatasaraylı. Torunlarım da Galatasaraylı" dedi.

