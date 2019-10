DHA YURT BÜLTENİ-4 

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağını, 28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15'te işçilerin öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. Ölen madenciler 5'inci yıldönümünde de unutulmadı. Aileleri, madencilerin mezarı başına gidip dua etti.

Facianın ardından Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar ile ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi'nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 7 kişi 21 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası aldı.

Boyabat ilçesine bağlı deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikteki Emirli Yaylası'nda geçen ay, 19 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, ormanlık alana terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpeklere, köylüler ve çevre sakinleri sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvanseverler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin terk edilmesine de tepki gösterdi. Bir süre sonra köpeklerin rahatsızlanması üzerine bazı esnaf ve ilçe sakinleri de, özel araçlarıyla kent merkezine götürdüğü hayvanları veterinere tedavi ettirdi. Tepki ve uyarılar üzerine Sinop Belediyesi, terk edilen köpekler için harekete geçti. Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatıyla yaylaya çıkan ekipler, köpekleri topladı. 19 köpek, tedavilerinin ardından Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi. Burada tedavi ve bakıma alınan köpekler, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, barınakta ziyaret ettiği hayvanlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Köpeklerin barınağa yerleştirdiğini belirten Ayhan, "Hayvan severlerin uyarmasıyla yaylada ölüme terk edilmiş vaziyette bulduğumuz köpeklerimizi aldık. Onlar bizim misafirimiz. Yaylada bulduğumuzda çok bitkin, aç, susuz ve perişan haldeydiler. Rehabilitasyonları sağlanan hayvanlar sağlığına kavuştu. Kendilerini gayet mutlu hissediyorlar. Yaşanan bu olay gerçekten çok üzücüydü. Umarım kentimizde bu tür olayların bir daha yaşanmaz. Gerçekten bakıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına bakacak gücü olmayanlar bize haber versin. Biz onlar adına bu görevi üstlenmeye hazırız. Onlarda bir can taşıyor. Onlar, Allah'ın dilsiz kulları. Bizim görev alanımızın içindeymiş, dışındaymış gibi bir ayrımımız olamaz. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

'ONLAR BİZİM CAN DOSTLARIMIZ'

Tokat'ta 35 yıldır baba mesleği olan Tokat kebabı ocağı üretimi yapan Sedat Özer (48), sipariş üzerine yurt dışına da gönderim yapıyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Tokatlılar kargo ile kendilerine gönderilen ocaklarla kebap özlemlerini gideriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak yapılan Tokat kebabı, lezzet meraklılarının ilgisini çekiyor. Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı, kendine has ocaklarda pişirilmesiyle biliniyor. Kent merkezinde soba yapımı ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası Sedat Özer, kebabın sadece lokantalarda değil her yerde yapılmasını sağlayan özel bir ocak tasarladı. Kebap yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği ocaklar, sipariş üzerine yurt dışında yaşayan Tokatlılara da ulaştırılmaya başlandı. Kebap ocaklarına bu yıl rağbet olduğunu ifade eden Sedat Özer, "Tokat Kebabı pahalı olduğu için vatandaş kendisi yapmak istiyor. Daha verimli, daha lezzetli istediği biçimde evinde, piknikte istediği yerde kebabını yapabiliyor. Kebap ocağını boyu 1 metreye 2 metre olan bir tabaka sacdan yayıyoruz. Günde bir tane çıkartabiliyoruz. Çıkarttıktan sonra paslanmaması için emayeye gönderiyoruz. Bu sayede daha uzun ömürlü oluyor" dedi. Ürettiği kebap ocağını yurt dışına da gönderdiklerini söyleyen Özer, "İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya talebe göre kebap ocağı gönderiyoruz. Orada yaşayan genellikle Tokatlı Türk vatandaşlarına gönderiyoruz. Özlemini çekenler, orada yapılmadığı için buradan giden ocakla rahatça Tokat kebabını yapabiliyor. Yıllık 500 taneye yakın ocak üretiyorum. Hemen hemen hepsini satıyorum. Kebap ocaklarının çeşitli boyutları var. Ama müşterinin istediği büyüklükte ocak da yapabiliyoruz. Fiyatlarımız ise 110 liradan başlıyor, kebap ocağının ebadı ve sac kalitesine göre 500 liraya kadar çıkıyor. Yurt dışındaki vatandaşlar bize internet üzerinden ulaşıyorlar. Buradan istedikleri ölçülerdeki kebap ocaklarını kargoyla gönderiyoruz. Arayıp teşekkür ediyorlar. Güzel olduğunu söylüyorlar. 'Türkiye'nin ve Tokat'ın özlemini bununla tamamladık& diyenler oluyor" ifadelerini kullandı.

ESNAF ARKADAŞLARI İLHAM KAYNAĞI OLDU Piyasada tutunmak ve kolayca hatırlanmak için uzun süre isim düşünen Avcı, esnaf arkadaşlarından da destek istedi. İsim arayışı süren Gazi Avcı, her gün öğle saatlerinde işletmeye gelen esnaf arkadaşlarının 'Bize bugün ne ısmarlayacaksın?' isteğine şaka yoluyla kızarak, 'Zıkkım yiyin' karşılığını verdi. Gazi Avcı, şaka yoluyla söylediği bu sözden etkilenerek, baharatın da acı olmasından dolayı hazırladığı özel çeşniye 'Zıkkım' adını verdi. Bununla da yetinmeyen Avcı, çeşniyi bu isimle de tescil ettirdi.

Onbir çeşit farklı bitkiyi karıştırıp, acılı bir çeşni oluşturan Gazi Avcı'ya, marka konusunda esnaf arkadaşları ilham oldu. Her öğlen gelip 'Bize bugün ne ısmarlayacaksın?' diyen arkadaşlarından sıkılan Avcı, 'Zıkkım yiyin' deyince hazırladığı acılı karışımı 'Zıkkım' adıyla tescilledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Fuarı gezenlerden görüntü

- Alışveriş yapanların görüntüsü

- Zıkkım baharatın görüntüsü

- DHA Muhabiri Alparslan ÇINAR ANONS

- RÖP 1: Gazi Avcı

- RÖP 2: Özgül Karagüzel

- RÖP 3: Ayşe Toros

- Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

Atatürk'ün kaptanının torunu Şehir Hatları'nda vapur kaptanı

Büyük dedesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaptanı, dedesi ise Şehir Hatları vapurlarında çarkçı başı olan İlker Çetin, üçüncü kuşak olarak denizcilik mesleğini sürdürüyor. Şehit Hatları vapurlarında 10 yılı aşkın süredir kaptan olarak çalışan 42 yaşındaki İlker Çetin, büyük dedesi İsmail Çetin ve dedesi Osman Çetin'in anılarıyla büyüdü. Denizden ayrı yaşamasının mümkün olmadığını belirten Çetin'in ise soyadı hikayesi bile ayrı önem taşıyor. Büyük dedesi İsmail Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaptanlığını yaptığı sırada Soyadı Kanunu yürürlüğe giriyor. Mustafa Kemal Atatürk, büyük dede İsmail'e çok dayanıklı olduğunu düşündüğü için 'Çetin' soyadını veriyor.

İlker Çetin, büyük dedesinin Atatürk ile olan anıları, dedesinin denizcilik anıları ile büyüdüğü için başka bir meslek seçmeyi dahi düşünmediğini belirterek, yaşamını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'4 SENE BOYUNCA ATATÜRK'ÜN BİNDİĞİ DENİZ ARAÇLARINI BÜYÜK DEDEM KULLANDI'

"Dedemin babası Çanakkale'de askerlik yaparken bölüğe Ankara'dan üst rütbeli komutanlar geliyor. Kim sandal kullanır diye soruyorlar, o zamanlar o da Anadolu Hisarı'nda balıkçılık yapıyor. Zamanı çocukluğu hep sandalın, teknenin üzerinde geçtiği için sandala oturur oturmaz hemen onu seçiyorlar ve hemen Ankara'ya gönderiyorlar, tabi daha nereye gideceğini kimin yanında askerlik yapacağını bilmiyor. 'Gizli bir görev' diyerek apar topar araştırmasını yapıp getiriyorlar, Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün yanına geliyor ve daha sonra dört sene boyunca Atatürk'ün bindiği deniz araçlarını kendisi kullanıyor. Tabi önceden askerlik bu zaman ki gibi kısa değil daha uzun sürüyordu, dört sene boyunca Atatürk ile her yere gidip, birçok anısı oluyor. Askerliği bitirdikten sonra da Şehir Hatları'na o zaman ki ismi Şirket- i Hayriye olan, geçmişi 1851'lere dayanan bu şirkete giriş yapıp, oradan benim dedeme kendi oğluna devretmiş, o da makineci olarak görev yapmış. Akşamları yemekte onların denizcilik maceralarını dinleye dinleye tabi ki bize de bu mesleği aşıladılar, aklıma da başka hiçbir meslek dalı gelmiyordu, hayalim de hep iki kıtayı birleştiren bu şehirde kaptanlık yapmak vardı. Yıllar geçti bize de bu mesleği yapmak nasip oldu."

'AİLEMİZİN SOYADINI ATATÜRK VERDİ'

Mesleğini aşkla yaptığını söyleyen İlter Çetin, "Denizcilik mesleği nasıl diye sorarlar, genelde insanlar gemiye yolculuktan da ziyade bazen keyif amaçlı binerler martılara simit atarlar, çayını, kahvesini içerler ama işte o gemiyi götüren birtakım görevliler var, halat atan gemici arkadaşlar, makineci arkadaşlar, köprü üstünde ben olurum. Kolay bir meslek değildir, özellikle İstanbul Boğazı gibi akıntının kuvvetli olduğu yerlerde çalışıyorsanız" dedi.

Soyadlarını Atatürk'ün verdiğini belirten İlker Çetin, şunları anlattı:

"Büyük dedemiz Atatürk'ün yanında çalışırken denizde çok ağır şartlar olduğu zaman 'Sen çok çalışkan ve güçlü bir adamsın senin soyadın Çetin olsun' diyerek ailemizin soyadını da rahmetli Atatürk vermiştir. Genelde insanlar bir yakandan bir yakaya geçmek için gemiyi kullanırlar ama bizler o gemide 24 saat boyunca yani bir sabah katılıp ertesi sabah iniyoruz. Bir nebze de aslında bakarsanız burası bizim evimizin bir parçası haftanın yarısını neredeyse geminin içerisinde geçiriyoruz, sadece bir gemi değil bizim için yüzen bir ev gibi düşünebilirsiniz, eşyalarımın bir parçası da kamaramda zaten, kıyafetimizi burada değiştiririz, yemeğimizi arkadaşlarla birlikte yeriz. Artık iş arkadaşlığından daha güçlü bağlar oluşmakta."

'BİR BAYRAĞI DEVRALDIK BAYRAĞI İLERLEYEN NESİLLERE AKTARACAĞIZ'

İlker Çetin, "Biz sadece bir ulaşım aracı değiliz her zaman ben bunun altını çizerim çok vurgularım, sadece insanları bir noktadan bir noktaya emniyetli bir şekilde ulaştırmıyoruz aynı zamanda ulaşım esnasında keyif de veriyoruz insanlara. Martı sesi, denizin kokusu, çay içmek, martılara simit atmak hatta şu an İstanbul halkından vapurlarımızı kullananlar şahit olmuşlardır. Vapurun bazı kapalı bölümlerinde canlı müziğimiz devam etmekte bunu istemeyenler açık alanlarda kahvesini yudumlayabilir, gazetesini okuyabilir. Bir geminin içerisinde birçok keyfe sahip olabilirsiniz, bir köşesinden Avrupa Yakası'nı diğer bir köşesinden Asya Kıtası'nı izleyebilirsiniz, böyle de bir şansa sahipsiniz. Bizler 1851 yılından beri süre gelen bir hizmetin parçasıyız bir bayrağı devraldık bu bayrağı ilerleyen diğer nesillere aktaracağız" diye konuştu.