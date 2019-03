DHA YURT BÜLTENİ - 5

İzmir'de 31 Mart yerel seçimleri için okullar ve seçim kurullarındaki hazırlıklar tamamlandı. İzmir'de vatandaşların oy kullanacağı paravan ve seçim sandıkları sınıflara yerleştirildi. Seçim kurullarında sandık sonuçlarının girişinin yapılacağı bilgisayarlar da hazır hale getirildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni bir gün kala, Kültürpark'taki 4 Nolu Hol'de yer alan İzmir İl Seçim Kurulu ile Konak 1 ve 2 İlçe Seçim Kurulları son hazırlıklarını tamamladı. Yarın akşam saatlerinde, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sandık kurullarından gelen sonuçlar, bilgisayara girilerek kayıt altına alınacak ve daha sonra birleştirilecek. Oy pusulalarının bulunduğu çuvallar yarın saat 05.00'ten itibaren oyların kullanılacağı okullara gönderilecek. Kültürpark'taki seçim kurullarında yarın yaklaşık 100 kamu çalışanının görevlendirilmesi planlanıyor. Her masada veri girişi için 3'er kişi görev yapacak. Seçmenlerin oy kullanacağı her okuldaki sınıflar ise oy verme işleminin en rahat biçimde yapılması için hazırlandı.

Antalya'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayetiyle ilgili görülen davada, savcı 4 sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı. Şüpheliler hakkında hazırlanan, mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Halil Sarıkaya ile Hakan Çopuroğlu arasında, Sarıkaya'nın eğlence mekanında çiçek satmak isterken kovulması üzerine husumet başladığı anlatıldı. İkilinin daha sonra başka bir gece kulübünde karşılaştıkları, sahnedeki şarkıcıya şampanya gönderilip, 'Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin' anonsu ile gerginliğin arttığı ve husumetin Çopuroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı kaydedildi. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar ile öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun eşi Şeyda Çopuroğlu ve ağabeyi Taner Hüsamettin Çopuroğlu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıkların olayın başından beri birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiğini, tüm delillerin olayı doğruladığını mütalaasında belirten Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya'nın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ayrıca tutuksuz sanık A.K. hakkında ise delilleri karartmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanıklar ve avukatları mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre istediklerini beyan etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

Görüntü Dökümü

----------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-

=================

Kahraman köpek Gofi, sevgiyle karın doyuruyor

Antalya'da 2 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek Gofi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Sahibinin mama masrafını karşılamakta zorlandığı Gofi, kendisini sevdirdiği vatandaşlardan 1 TL toplayarak hem kendi hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılar hale geldi.

Antalya'da sıkma meyve suyu satan Zeynel Yılmaz (28), Golden Retriever cinsi köpeği Gofi'yi beslemek için her ay 120 TL'ye bir paket mama alıyor. Yılmaz, bu mama ile hem Gofi'yi hem de sokakta yaşayan diğer kedi ve köpekleri besliyordu. Sokakta beslenen kedi ve köpeklerin sayısının zamanla artmasıyla bir aylık mama paketi 10 günde bitmeye başladı. Her ay 3 paket mama alması gereken Yılmaz, masrafların artması üzerine arayış içine girdi. Zeynel Yılmaz, Gofi'nin hem kendi mama masrafını hem de diğer sokak hayvanlarının masraflarını karşılaması için bir adım attı. Gofi'yi her zaman beslediği ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde mama kabının yanına bir kutu koydu.

'MERHABA BEN GOFİ, BENİ SEVMEK 1 TL'DİR'

Kutuya Türkçe ve İngilizce 'Merhaba ben Gofi, beni sevmek 1 TL'dir. Sokaktaki arkadaşlarım için yardım edin lütfen. Teşekkürler' yazılı döviz asan Yılmaz, hayvanseverlerden destek istedi. Yılmaz'ın geçen perşembe günü başlattığı uygulama ilgi gördü. İlk gün 1 aylık mama masrafını çıkaran Gofi, yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor. Özellikle çocuklar Gofi ile yakından ilgileniyor. Gofi'nin ise sevimli halleri bölgedeki esnafın da eğlence kaynağı oldu.

Gofi'nin artık hem kendi hem de arkadaşlarının masraflarını karşılayacak bir kahraman haline geldiğini belirten Zeynel Yılmaz, “Mama parasıyla baş edemeyince bu yola başvurduk. Artık Gofi arkadaşlarının da karnını rahatça doyuruyor. Akşamları Gofi'yle gidip diğer sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. İlgiden de oldukça memnunuz. Bir akım başlatacağımızı düşünmüyordum" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Gofi'den detay

- Gofi'nin yardım kutusundan detay

- Gofi'yi vatandaşların sevmesi

- Kutuya para atanlardan detay

- Zeynel Yılmaz röp

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet Kılıçaslan/ANTALYA, (DHA)