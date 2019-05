DHA YURT BÜLTENİ - 5 

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Amerikan gazetesi The New York Times'ın, Türkiye'de fındık işçisi olarak Suriyeli sığınmacıların kötü koşullarda çalıştırıldığına yönelik haberine tepki göstererek, “Bu son derece saçma bir haber. Türkiye bir defa önce ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) üyesidir. Bunlar yalandan ve tamamen Amerika'nın kendi fındığını satamamasından kaynaklanan bir durumdurö dedi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, The New York Times'ın mülteci analizine yer verdiği ve uluslararası çikolata üreticilerini Türkiye'yi boykot etmeye çağırdığı habere tepki gösterdi. Bahse konu haberin saçma olduğunu ifade eden Sevinç, “The New York Times'ta 'Türkiye'de fındıkta var olan çocuk işçilik artık katmerleşiyor, şimdi artık Suriyeli işçileri yok pahasına çalıştırılıyor' iddiasıyla bir haber yayınlandı. Ama bu haberin arka planında başka bir şey daha var, haberin içerisinde de bu söz konusu oldu. 'Dünyada fındıkta tekel Türkiye, biz Türkiye'den fındık almak zorunda kalıyoruz, bu tekelin kırılması gerekir' benzeri şeklinde Suriyeli işçileri bahane ederek böyle bir yola tevessül ettiler. Bu son derece saçma bir haber. Türkiye bir defa önce ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) üyesidir. Çocuk işçilik nedir, sistematik çocuk işçilik neye tekabül edeceğini çok iyi bilen ve bunlarla devlet olarak mücadele eden nadir ülkelerden bir tanesidir" dedi. 'ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TÜRKİYE'DE YOKTUR' Bu tür haberlerin Amerikan fındığının rağbet görmemesinden kaynaklandığını da kaydeden Sevinç, “Ağustos ayı okulların tatil olduğu bir aydır. Güneydoğu Bölgesi'nden gelen vatandaşlarımız da dahil olmak üzere tabi ki çocuklar ailelerinin yanında gelmektedirler. Ama sistematik anlamda istismar edilen ve ucuza çalıştırılan veya çalıştırılmak zorunda bırakılan çocuk işçiliği Türkiye'de söz konusu değildir. Böyle olmuş olsaydı zaten Türkiye'den fındık ihracatı gerçekleşemezdi. Ayrıca birçok sertifika kuruluşu gelip Türkiye'de denetleme yapmaktadırlar. Firmalarımızı sertifikalandırmaktadırlar. Bunlar yalandan ve tamamen Amerika'nın kendi fındığını satamamasından kaynaklanan bir durumdurö diye konuştu. 'FINDIK İHRACATI, TONAJ BAZINDA İYİ GEÇTİ' Geçen yıl döviz kurundaki dalgalanma ve artış nedeniyle fındık ihracatında yaklaşık yüzde 15 civarında gerileme yaşandığını ancak ihracat sezonundan memnun olduklarını söyleyerek, "2018 yılındaki fındık ihracatı tonaj bazında 'iyi geçti' diyebiliriz. Bizim açımızdan ihraç ettiğimiz miktar tonaj son derece önemlidir. Bu şu anlama geliyor; Türkiye'de fındık üretiliyor, dünya da bu fındığı tüketiyor. Dünyanın tükettiği tonajın artması her zaman ülkemiz için aydınlık yarınlar demektir. Bu sene 2018 yılının mayıs ayında başlayan döviz krizi nedeniyle ihraç birim fiyatlarında bir miktar gerileme oldu. Tonaj bazında geçen yılın rakamlarını yakalamış olmamıza rağmen, döviz bazında yaklaşık olarak yüzde 15 civarında bir gerileme söz konusudur. Bunu normal karşılamak lazım. Çünkü döviz bazındaki değişikler her zaman için dövizin konumuna göre ve uluslararası piyasalara göre değişebilir. Önemli olan Türk fındığının ihraç edilebiliyor olmasıdır. 2018 ihracat sezonundan memnunduk, 2019 da fena gitmiyorö diye konuştu. 'İÇ TÜKETİMİZ DE ARTACAKTIR' Bu yıl iç fındık ihracatının, 300 bin tonunun üzerine çıkmasını beklediklerini aktaran Sevinç şöyle dedi: “Biz 2018 yılının fındığını ihraç etmeye devam ediyoruz. 2018 yılında eğer arzu ettiğimiz rekolte gerçekleşirse; 2019 yılındaki ihracat miktarının bizim temel hedeflerimizden olan 300 bin ton iç fındık ihracatının üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz. Buna bağlantılı olarak iç tüketimiz de artacaktır. Türkiye'ye çok miktarda dışarıdan çerezlik badem, kaju, ceviz gibi ürünler girmektedir. Hâlbuki bizim fındığımız var. Artık baklavada ithal ceviz kullanmak yerine 'fındığı da kullanmanın zamanı geldi' diye düşünüyoruz"

JAK timinin dedektör köpekleri iş başında

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bünyesindeki arama-kurtarma, iz takip, bomba ve narkotik dedektör köpekleri 'Oyma', 'Kır', 'Ölçer' ve 'Çakıl'; Karadeniz'in zorlu coğrafyasında afet, heyelan, kayıp olaylarında etkin rol oynuyor. Köpekler, her gün düzenli olarak faaliyet alanlarına göre eğitimlerden geçiriliyor.

Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde yer alan arama-kurtarma, iz takip, bomba ve narkotik dedektör köpekleri 'Oyma', 'Kır', 'Ölçer' ve 'Çakıl'; bölgenin zorlu coğrafyasında afet, heyelan, kayıp olaylarında etkin rol oynuyor. Köpekler, uyuşturucu ve şüpheli paket olaylarında hassas koku alma özelliğine sahip burunlarıyla, pek çok operasyonda başarılı sonuçlar alınmasına katkı sunuyor. Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan 2 çocuğun 19 saat sonra bulunmasında başrol oynayan köpekler, kritik olayların da aydınlatılmasını sağlıyor. Köpeklere her gün eğitim verilerek olaylara karşı hazır tutuluyor. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) aldıkları eğitimlerin ardından Rize'de görevlendirilen arama-kurtarma köpeği Kır, iz takip köpeği Oyma, bomba arama köpeği Ölçer ve narkotik köpeği Çakıl, branşlarına göre eğitim alıyor. Kayıp kişinin eşyası koklatılan kişinin bulunması, saklı uyuşturucunun yerinin tespiti, şüpheli paket ve bomba arama eğitimleri verilen köpekler, operasyonlara hazır tutuluyor.

'ÜSTÜN BECERİ VE YETENEKLERİ VAR'

Rize Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanı Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Dursun, bölgede meydana gelebilecek olan doğal afetler, mahsur kalma, kaybolma, kurtarılma olaylarına müdahale ederek vatandaşları zor durumdan kurtarmayı amaçladığını belirtti. Dursun, “2 Mayıs tarihinde Fındıklı ilçesinde meydana gelen 2 çocuğumuzun kaybolması olayında köpeklerimiz üstün rol oynamışlardır. Bizlerle beraber hareket ederek, mahalde bulunan AFAD, AKUT, Jandarma kurtarma timlerine üstün beceri ve yetenekleri ile katkı sağlayarak çocukların bulunmasını en kısa sürede sağlamışlardır. Rize Jandarma Arama Kurtarma ekibi olarak sadece Rize iline değil çevre illerimiz olan Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Bayburt illerine de hizmet vermekteyiz" dedi.

Köpeklerin Nevşehir'de Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirildiğini hatırlatan Uzman Çavuş Dursun, "Köpekler, üstün genetik yapılarına ilaveten teknik bilgiler, detaylar ve eğitimler eklenerek arama kurtarma faaliyetlerinde, askeri ve kimyasal bombaların tespitinde, narkotik aramalarda kullanılıyorlar. Köpekler üstün eğitimlerden geçtikten sonra birliklerinde görevlendirilip burada faaliyetlerini icra ediyorlar. Rize'de her köpek kendi eğitmeni tarafından kendi branşı doğrultusunda çalıştırılıyor. Arama kurtarma köpeği, arama ve kurtarma hususlarında, iz takip köpeğimiz iz takibi konusunda bomba köpeğimizde patlayıcı maddelerin tespitinde narkotik köpeğimizde narkotik maddenin tespitine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Böylece faaliyetlere hazır bulunuyorlarö diye konuştu.

'KÖPEKLERİN TAYİNİ ÇIKIYOR'

JAK Timi'ndeki köpeklerin memur statüsünde görev yaptığını ifade eden Mustafa Dursun "Şu anda Rize Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan köpeklerimiz tayinlerinin çıkmasına müteakip bir sonraki görev yerlerinde hizmetlerine devam edecekler. Jandarma Teşkilatımız 180 yıldır yüce ulusumuzun bağrından koparak emniyet ve asayiş konularında hizmet verdiği gibi diğer hususlarda da her türlü çağa uygun medeni bir şekilde hizmet vermeye milletimizin emrinde olmaya hazırdır. Bu konularda da kendini geliştirmeye yönelik bütün çalışmaları çağdaş bir şekilde yerine getirmektedir. Her zaman da milletimizin emrinde olmaya hazırız" dedi.

Bomba arama köpeği Ölçer'in eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Seçkin Kaymakçı da “Köpeğimiz Nevşehir JAKEM Komutanlığı'nda, 4 aylık eğitim süresini tamamladıktan sonra Rize İl Jandarma Komutanlığı bünyesine gönderildi. Ölçer, askeri ve kimyasal patlayıcılara tepki vermektedir. Eğitim çalışmalarına kıtalarda da devam ettirerek köpeklerimizin her an olaylara müdahale edebilecek şekilde hazır durumda kalmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

