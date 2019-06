DHA YURT BÜLTENİ -5 

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde içinde ikisi çocuk dokuz kişinin bulunduğu yat, kayalıklara çarptı. Su alan ve batmaya başlayan motor yatta bulunanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kaptan Yaşar San'ın kullandığı yat dün öğlen saatlerinde denize açıldı.14 metre uzunluğundaki yat, akşam saatlerinde Soli Halk Plajı'nın 100 metre uzağındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen yat, kayalıklara oturdu. Yat su almaya başlayınca içindekiler suya atladı. Kafe işleten ve gönüllü cankurtaranlık yapan Oktay Öztürk ile çevredekiler kano ve tekneyle 9 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılanlardan Deniz Duman, büyük korku yaşadıkylarını söyledi. Duman, "Patlama sesi gibi şiddetli bir ses duyduk ve savrulduk. Ne olduğunu anlamadık. Sonra kayalıklara oturduğumuzu fark ettik. Çok korktuk. Kızıma sarıldım. Can yeleklerimizi giyerek çocuğumla birlikte denize atladık. Her yerimiz çizildi, kesildi" dedi. Derin sulara atlayanların yardımına kanoyla yetişen Oktay Öztürk ise o anları şöyle anlattı: "Şiddetli bir sesle irkildik. Yatta bulunanların panik içerisinde denize atladıklarını gördük. Arkadaşlarımızla birlikte kanoyla, deniz bisikletiyle, tekneyle giderek insanları kurtarmaya çalıştık. Bazıları yaralanmıştı. Daha öncede böyle olaylar oldu. Bizler olmasaydık belki birileri ölecekti. Yetkililer, kayalıkların olduğu bölgeye uyarılar, şamandıralar koymalıdır." Daha sonra kayalıklara oturan yatın kurtarılması için sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren kurtarma çalışması sonucunda motor yat kayalıklardan çıkartıldı.

İTALYA Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi. Ünlü futbolcu mekan çıkışı hızlı adımlarla uzaklaşırken, arkadaşları kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi, çekilen görüntü ve fotoğrafların silinmesini istedi. Juventus'un yıldız futbolcusu Emre Can da, tatilini Çeşme Alaçatı'da yapan futbolcular arasında yer aldı. Almanya'dan gelen arkadaş grubuyla Alaçatı'nın ünlü bir gece kulübünde eğlenen Emre Can, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bu sırada Emre Can'ın arkadaşları, görüntü ve fotoğraf çeken basın mensuplarına "Napıyorsun. Siler misin kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Kameraya elle müdahale eden Emre Can'ın arkadaşları, daha sonra görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı.

MUŞ merkeze bağlı Süznüt köyünde oturan Mesut Kılıç, Liseye Giriş Sınavında 500 soruda 1 yanlışla il birincileri arasına girmeyi başardı. Hediye-Turan çiftinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Muş Namık Kemal Yatılı Bölge Okulunda okuyan Mesut köyünün ve ailesinin gururu oldu. 1 yanlışla Türkiye'de 500 tam puan alanlar arasına giremediği için üzgün olduğunu söyleyen Kemal, Muş'ta 500 tam puan alan öğrencinin olmadığını söyledi. Okulların tatile girmesi ile birlikte köyüne dönerek tarla ve ev işyerinde ailesine yardımcı olan Mesut Kılıç, "Bende Türkiye'de tartışmalara neden fen bölümü A kitapçığındaki 9'uncu sorunun kurbanı oldum. MEB sorunun doğru cevabını 'C' olarak yayınladı bin ise B yazdım. Muş'ta bildiğim kadarı ile 500 tam puan alan yok. Benim gibi sadece aynı soruyu yanlış cevaplayan iki kişi varız. Umarım hata düzeltilir ve bizde 500 tam puan alanlar arasına gireriz. Başarımı çok okumaya borçluyum. Amacım iyi bir liseye girerek üniversiteden sonra uçak mühendisi olmak" diye konuştu. Çocuklarından en büyük kızı Fulya'yı okutamadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen baba 55 yaşındaki Turan Kılıç, "Bir baba olarak kızıma mahcubum. O zamanlar 'kız çocuğu okutulmaz' diyen büyüklerimizin sözünü dinledik. Ama pişman olunca diğer 6 çocuğunu okutmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Oğlum doktor, kızım hukuk fakültesinde okuyor, bir oğlum hemşir, bir kızım sağlık bölümünde okuyor. Bir oğlum fen lisesinde en küçüğümüz Mesut'ta Muş'un birincisi oldu. Çocuklarımdan sonra Allah ömür verirse torunlarımın da okuması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Mesut köyde tarlada çapa yapması

-Mesut odun kırması

-Mesut Bahçeden soğan, maydanoz toplarken

-Mesut ahırda hayvanlara yem su vermesi bakımlarını yapması

-Bahçe sularken

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)

===================================================

7)FAZIL SAY, ANTALYA'DA KONSER VERDİ

- ANTALYA Akra Caz Festivali'nde sahneye çıkan Fazıl Say, piyanodaki güçlü yorumu ve performansıyla hayran bıraktı.

Akra Otel bahçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nin dün geceki konuğu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say oldu. Fazıl Say, son eserleri arasında yer alan 'Truva Sonatı' ve 'İzmir Süiti'ni, konsere gelenler için yorumladı. Antalya'da yeniden izleyici ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Fazıl Say, "Truva adlı eserimi Türkiye'de birçok şehirde seslendirme imkanım oldu. Antalya'da ilk kez Akra Caz Festivali'nde sizler için çalacağım. Bu sahnede sizlerle bir arada olmak büyük keyif. Bu gece sizlerle bu güzel festivalde olmak güzel" dedi.

Konserin ilk yarısında Say, 'Truva Sonatı'nı seslendirdi. Say, ikinci bölümde ise 'İzmir Süiti'ni çaldı. 'Summertime', 'Paganini Jazz' ve 'Alla Turca' gibi caz eserleri yorumlarken dinleyenler tempo tutarak sanatçıya eşlik edince keyifli anlar yaşandı. Sanatçı konser sonunda dakikalarca alkışlandıktan sonra yeniden sahneye çıktı ve 'Karatoprak' adlı eserini bis parçası olarak çaldı.

19 Haziran'da başlayan 2'nci Antalya Akra Caz Festivali, 28 Haziran'da dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman ile Moskova Caz Orkestrası'nı ağırlayacak.