DHA YURT BÜLTENİ - 5

Kale çevresinde işyeri bulunan Erdal Türkmen, kale için hiç bir görevlinin gelip gitmediğini ifade ederek, "Belediye önlem için bir tel çekti ama onun yeterli geleceğini zannetmiyorum. Bir an tadilat ve restore edilmelidir. Ardından da bu kale turizme kazanılmalı. Şu an kapalı durumda. Hiç kimse gelip gitmiyor. Böylece kaldı" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE RESTORE EDİLMELİ'

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, kale içerisindeki yapıların kamulaştırıldığını ancak yıkılamadığını belirterek bir an önce kalede restorasyon çalışması başlatılmasını istedi. Şahin, "Kaleye çivi dahi çakılamıyor. Koruma bölge kurulu izin vermiyor. Kale bu şekilde harabe kaldı. Sur taşları artık yıkılmak üzere. Sürekli üzerindeki taşlar dökülüyor. Kale çevresi trafiğe açık olduğu için belediye mecbur olarak çevresine tel örgü çekerek önlem aldı. Kalenin durumu nedir bilinmiyor. Ben tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Tarihimizi yok etmeyelim" dedi.

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

Önlem alınan kaleye bazı vatandaşların zarar verdiğini söyleyen Haydar Şahatoğlu ise, "Gereken neyse devlet büyüklerimiz bir an önce yapsın. Taş düşmesi için tel örgü ile önlem aldılar ama insanlar araçlarını yine bir şekilde telleri atlatıp park ediyor. Kaleye zarar veriyorlar" ifadelerinde bulundu.

Karaman'da 3 yıl önce babasına ait otomobille evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan postacı ve o dönem 27 yaşında olan Ahmet Uysal için yeniden arama çalışması başlatıldı. Fisandun Barajı'nda polis dalgıçlar tarafından 2 gün süren çalışma sonucu Uysal'ın izine rastlanılmadı. Gözü yaşlı baba Ramazan Uysal, "Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz hale onunla yatıp, onunla kalkıyoruz." dedi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kayıp postası Uysal'ın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Bu kapsamda Mersin'den 2 dalgıç polis çağrıldı. Polis, Fisandun Barajı'nda 25 Eylül günü yeniden arama çalışması başlattı. 40 metre derinlikten 10 kilometrelik alanda 2 gün süren arama çalışmalarında Uysal'ın izine rastlanılmadı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda oğlunun izine rastlamadıklarını ifade eden Ramazan Uysal, "Devletimizin eli uzun, her şeye gücü yeter. İnşallah kurban olduğum Allah’ımın izniyle hayırlı bir yerden, hayırlı bir haber alırız. Yıllardır çok uğraştık, çok çaba gösterdik. Ama bugüne kadar bir neticeye varamadık. Oğlumuz halen her saat, her dakika aklımızda. Biz hale onunla yatıp, onunla kalkıyoruz." dedi.

