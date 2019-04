DHA YURT BÜLTENİ-6

SİNOP'un Türkeli ilçesinde, tek katlı ahşap evlerinde çıkan yangında 4 yaşındaki oğlu ve eşinin anneannesi ile birlikte yaşamını yitiren Gülten Özkaya'nın(25), yakınlarını telefonla arayıp, "Biz yanıyoruz, kurtarın" diyerek, yardım istediği ortaya çıktı. Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Sogutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, Gülten Özkaya ile oğlu Ramazan ve eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (98) yanmış haldeki cansız bedenlerini buldu. 'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN' Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangınla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Gülten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardım için koşan aile yakınları ve köylü, alevlere müdahale edemedi. Yazıcı Köyü Muhtarı Cevdet Yıldız, "Bir arkadaş yangını görmüş. Telefonla arayarak, 'köyün üst tarafında ev yanıyor' dedi. Hemen itfaiyeyi aradım. Biz de koşarak gittik. Geldiğimizde evden duman ve alevler yükseliyordu. Eve yaklaşamadık. Müdahale etmek istedik ama edemedik. İtfaiye geldi. Allah kimseye böyle bir olay bir daha göstermesin. Evdeki gelin amcasını arayıp, 'Biz yanıyoruz, bizi kurtarın' demiş. Amcası da 'atla yavrum dışarı' demiş. O anda dumanlar basmış evi bir daha haber alınamamış. Her taraf, 20 dakikada kül oldu. Yangın söndürme bir saat sürdü. İtfaiyeler geldi ama yetersiz kaldı. Yeterli suyu olsaydı kurtarma şansı belki olurdu" dedi. CAMİDEN ANONS YAPILDI Yazıcı köyü camisi imamı Ahmet Ulaş da köy sakinlerinin yardım etmesi için cami hoparlörlerinden anons yaptığını belirterek, "Yangın sırasında muhtarın babası aradı, 'Hocam, mahallede ev yanıyor, anons ver, yardım için' dedi. Anonsu verdim ve köylülerle beraber koşarak, geldik. Alevler evi tamamen sarmıştı. Ev ahşap olduğu için tamamen yanıyordu. Kimsenin müdahale etme şansı yoktu. İçeride yaşlı teyzemizin olduğundan emindik ama diğerlerinin evde olduğundan emin değildik. 'Yoklardır' diyerek teselli bulmaya çalıştık. Maalesef, yavrumuz ve annesinin cenazelerine ulaşıldı. Çok üzüldük" diye konuştu.

2)İZMİR'DE 23 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

İZMİR'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün coşkusunu yaşayan öğrenciler, şiirler okudu, gösterilerini sundu. 1928 öğrencinin alanda Atatürk silüeti oluşturması büyük alkış aldı.

İzmir'deki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Alsancak Cumhuriyet Myedanı Atatürk Anıtı'na saat 09.30'da, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk bırakmasıyla başladı. Aynı yerde devam eden törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, halkı selamlayarak katıldı. Kutlamalarda çeşitli kamu kurum yöneticileri de öğrencileri yalnız bırakmadı. Bu arada tören alanına makam aracı yerine bisikletle gelen Tunç Soyer'e kızı Duygu Soyer, eşlik etti.

'BAYRAM OLARAK ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLMESİ ASLA BİR TESADÜF DEĞİL'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu bayramın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin tesadüf olmadığını vurgulayarak, şöyle dedi.

"Aziz milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yılına vasıl olmanın gururunu, coşkusunu ve heyecanını paylaşıyoruz. İstiklali genlerine kodlamış aziz milletimiz, birlik, bütünlük ve dirlik içinde kenetlenerek, kendisine pranga vurmak isteyenlere İstiklal Harbi ile en ağır karşılığı vererek bu toprakları vatan kılmıştır. Ulusumuzun milli egemenlik ile taçlandırdığı bu eşsiz zaferi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değildir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin bir ifadesidir. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsizdir. Milletimizin duası, kuvvet kaynağı, sınırsız hayali olan çocuklarımız istikbalimizin en güçlü teminatıdır. Yarına bakan yüzümüz, aydınlık geleceğimizdir. Mazimizde gelen derinliğimizle bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak olan evlatlarımız, şanlı bayrağımızı ebediyetin göğünde dalgalandıracaktır. Milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında, dünyada ses getirecek başarılara imza atarken hem ülkemize hem de dünyaya değer katacaklar. Ülkemizi muasır medeniyetler içinde en üst seviyeye taşıma hedefimize ısrarla yürürken, bilimde, sanatta, sporda dünyayla yarışan, her alanda çığır açan bir nesil yetişecek."

Ömer Yahşi, iyi insan olmanın önemine de vurgu yaparak "Umuttur çocuk olmak, gönülden vermektir karşılıksız. Hiç tükenmeyen bir merakla ve hayretle dünyayı her gün yeniden keşfetmektir. Gelecek planlarımızın başköşesinde olan evlatlarımıza 'İyi insan' olmanın ve bu yöndeki gayretlerin insana nasıl değer kattığını benimsetmemiz çok önemli" diye konuştu.

'SİZLERİN HAYALLERİ BU ÜLKEYİ YILDIZLARA TAŞIYACAK'

Yahşi, öğretmenlerine yönelik sürdürdüğü konşumasında şöyle dedi:

"Evlatlarımıza ufkun ötesini hayal ettiren, kıymetli meslektaşlarım. Çocuklarımıza mazilerinden güç ve ilham almayı, bu topraklara aidiyeti, iyiliği, merhameti, adaleti kalplerine bir nakış gibi işleyeceksiniz. Onlara rüyalarının peşinden gitme cesaretini ve kararlılığını da aşılayacaksınız. Medeniyet kurucu bir nesil yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolculukta evlatlarımız, sizlerin rehberliğinde dünya tarihinde iz bırakan işlere imza atacaklar. Ruhunu uyandırabildiğimiz her çocuk, insanlık için bir rüyayı gerçeğe dönüştürecek. Gözümüzün bebeği sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarını, umudu en güzel rüyası, en büyük zenginliğisiniz. Aklınıza, fikrinize, yüreğinize güveniyoruz. Bu toprakların dünyaya ilham veren maddi ve manevi hazinesine sahip çıkacak, nesiller ötesine taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlerin inancı ve azmi bu vatanı şahlandıracaktır. Sizlerin hayalleri bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Sizlerin pırıl pırıl yüzlerinde yarının aydınlık Türkiye'sini görüyorum."