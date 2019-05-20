DHA YURT BÜLTENİ - 6

5 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltına alındı (2)

TÜRK YILDIZLARI ESKİ FİLO KOMUTANI HAKKINDA DA YAKALAMA KAKARI Konya merkezli 5 ilde bugün yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı verilen 13'ü muvazzaf 23 asker arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nın eski filo komutanı olan ve meslekten ihraç edilen Pilot Yarbay Şenol Ç.'nin de olduğu öğrenildi. Şenol Ç.'nin İstanbul'da oturduğu ve gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Operasyonda 15 asker gözaltına alındı. Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA)) =============================== Kilis'te, Suriyelilerin bayram geçişleri sürüyor Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, işlem yapılan alanda uzun kuyruk oluşturdu. 3 günlük süreçte işlemleri tamamlanan 1500 kişi Suriye'ye geçiş yaptı.

Öte yandan 15 yaş altı Suriyeli çocukların da geçiş öncesi aşı kontrolleri yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çayırlarlarda bekleyenler

- Oluşan uzun kuyruklar

- Kayıtlarını yaptıranlar

- Suriyeliler ile röp,

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:400 MB Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) ==================== Hastane bahçesindeki yılan korkuttu Denizli'nin Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde görülen yılan, vatandaşları tedirgin etti. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğaya salındı.

Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde dün (pazar) saat 17.00 sıralarında bir yılan gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, ekiplerin kullandığı özel ekipmanla yakalandı. Yılanı bir fileye koyan ekipler, dağlık bir alana götürerek burada doğaya saldı. Görüntü Dökümü

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- Yılanın yakalanması ve fileye koyulması

- Yılanın doğaya salınması Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================= Köyüne kütüphane kuran ilkokul mezunu Kenanoğlu’na ‘iyi kalpli ol’ ödülü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz Köyü’nde, evinin bir katını çocuklar için kütüphaneye dönüştüren ilkokul mezunu Cevat Kenanoğlu(72), Türkiye Kalp Vakfı tarafından 'İyi kalpli ol' ödülüne layık görüldü. Hafta sonları çocuklarla kütüphanede vakit geçiren Kenanoğlu, "Çalışan demir pas tutmaz der atalarımız. Okumayan insanda gelişemez. Bilim okuyarak gelişir. Bilimin anahtarı okumaktır. Okuyacağız, gelişeceğiz ve vatanımıza, milletimize, dünya insanlarına faydalı olacağız" dedi.

Almanya’da maden işçisi olarak 41 yıl çalıştıktan sonra Ereğli Karakavuz Köyü’ne yerleşen 2 çocuk babası Cevat Kenanoğlu, 2 katlı evin altını kütüphaneye dönüştürdü. Çocuklar, köylerine kütüphane kazandıran Cevat Kenanoğlu’na 'eğitim dede' adını taktı. Cevat Kenanoğlu, kendi imkanları ve bağışlarla yaklaşık bin kitaplık kütüphaneye 'Karakavuz Köyü Halk Kütüphanesi' adını verdi. Kütüphanenin girişini de Yunus Emre'nin 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır.' sözlerini yazılı olduğu tabela koydu. Çocuklar, hafta sonlarını kütüphanede kitap okuyarak ve ders çalışarak geçiriyor. Cevat Kenanoğlu da çocuklarla kitap okuyarak onlarla birlikte vakit geçiriyor.

TÜRKİYE KALP VAKFINDAN ÖDÜL

Cevat Kenanoğlu, köy çocuklarına evininin bir katını kütüphaneye çevirerek eğitimlerine destek vermesi nedeniyle Türkiye Kalp Vakfı tarafından 'İyi kalpli ol' ödülüne layık görüldü. Kütüphanenin diğer köylere de örnek olmasını dilediğini ifade eden Cevat Kenanoğlu, şöyle dedi:

"Uzun yıllar gurbette kaldım. Almanya’da her köyde bir tane kütüphane olduğunu gördüm. Kütüphanelerde köylerini tarihleri de bulunuyor. O bende bir iz bıraktı. Köyüme dönersem böyle bir kütüphane açıp insanlarla buluşturmak istedim. Önce köyümün tarihiyle alakalı 3 kitap yazdım. Burada hafta da bir gün çocuklar kitap okuyor, ders çalışıyor. Yaz tatilinde ise daha fazla çocuk oluyor ve daha çok açık oluyor. Çocuklarla artık dede torun gibi olduk. Çalışan demir pas tutmaz der atalarımız. Okumayan insanda gelişemez. Bilim okuyarak gelişir. Bilimin anahtarı okumaktır. Okuyacağız, gelişeceğiz ve vatanımıza, milletimize, dünya insanlarına faydalı olacağız."

ÇOCUKLAR ve KÖYLÜLER MUTLU

Kütüphanede vakit geçirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Ormanlı Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Sudenaz Üzmez(13), "Buraya geldiğimizde Cevat amca bize bir şeyler anlatıyor. Tartışıyoruz, hikayeler okuyoruz. Çok güzel bir duygu köyümüzde kütüphane olması. Ödünç kitap alıp okuyoruz. Hafta da bir gün gelebilsek bile bize yetiyor. Kitaplar kelime hazinemi geliştiriyor. Bana çok faydası oluyor." dedi.

Köyde yaşayan Selahattin Sercan da köylerinde kütüphane olmasının çok güzel olduğunu, çocukların eğitimlerine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile köyün görüntüsü

-Kütüphaneden detaylar

-Çocukların kitap okuması

-Cevat Kenanoğlu’nu çocuklarla konuşması

-Cevat Kenanoğlu ile röp.

-Evin dışından görüntü

-Çocukların Cevat Kenanoğlu’na sarılması Süre: (8:59) Boyut: (980 MB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) =================== Doğaseverler, Hakkari'deki 'ters lale' buluşmasında bir araya geldi Hakkari'nin merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında ters lale etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğrafçı ve doğaseverler, Sümbül Dağı'nın uzantısı olan 2 bin 500 rakımlı Sütçüler Tepesi'ndeki ters laleleri fotoğraflayıp, doğa yürüyüşü yaptı.

Hakkari Cilo Doğa Sporları Kulübü tarafından bu yıl geleneksel olarak 4'üncüsü düzenlenen 'Ters Lale Buluşması'na, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden doğasever ve fotoğrafçılar katıldı. Anavatanı Hakkari olan ters lalenin ülke turizmine kazandırılmasının amaçlandığı buluşmada, renkli görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik gerekçesiyle yıllarca çıkılmasına izin verilmeyen ve bu yıl yayla yasaklarının kalkmasıyla birilkte şenlenen kent merkezine 70, Ceylanlı köyüne ise 4 kilometre mesafede bulunan Sümbül Dağı'nın uzantısı Sütçüler Tepesi'ndeki ters lale arazisi, fotoğraf sanatçılarını ve doğaseverleri ağırladı.

İsviçre'nin Alp Dağları'nı aratmayan sıradağları, şelaleleri ve buz gibi akan akarsuların bulunduğu karla kaplı dağın yamacındaki 'Ters Lale Buluşması'na gelen yaklaşık 50 doğasever, köye kadar araçla geldi. Doğasever ve fotoğrafçılar, daha sonra 4 kilometrelik yolu yürüyerek ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Ters lale arazisinde bol bol fotoğraf çeken doğaseverler bu etkinlik sırasında ise yöresel kıyafetler giydi, şarkılar eşliğinde halay çekti.

Cilo Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Hakkari'nin kültüründe yer edinmiş ters laleleri ülke turizmine kazandırmak için bu yıl 4'üncü kez bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Tansu, "Bu tür faaliyetleri dernek olarak sık sık yapıyoruz. Geldiğimiz bölge ise ters lalelerin doğol ortamda yetiştiği bölge. Burası uzun yıllar yasaklıydı. Geçen yıl da özel izinle gelmiştik. Bu yıl serbest oldu. Buranın ulaşımı kolay ve doğa manzarası daha iyi olduğu için 2 yıldır ters lale buluşmasını burada yapıyoruz. Doğası mükemmel. Buraya gelenler gönüllerince eğleniyor"dedi.

Ters lale buluşmasına Van'dan katılan Viyan Cin ise, "Burası müthiş. Hiç keşfedilmemiş bir cennet gibi. Herkesin gelip burayı görmesini isterim. İnsanların burayı bilmesini, Hakkari'nin dağlarını keşfetmelerini isterim."dedi. Buluşmaya katılanlara Cilo Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu tarafından katılım belgesi de verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ters lale tarlasının bulunduğu dağa tırmanan dogaseverler

-Detaylar

-Ters lale tarlasına ulaşan doğaseverler

-Ters lalelerden genel ve detaylar

-Ters lale tarlasında yöresel kıyafetlerle poz veren doğaseverler

-detaylar

-Yöresel kıyafet giyen Metin Akman ile röportaj

-DHA Muhabirinin anonsu

-Detaylar

-Müzik eşliğinde oynayan gençler

-Viyan Cin ile röportaj

-Hacı Tansu ile röportaj

-Yöresel kıyafetleriyle ters lalelein arasında gezen bir dogasever

-Halaylar

-Toplu poz vermeleri Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)- ============== Gençlik yürüyüşü ve 19 Mayıs konseri Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü ve 19 Mayıs konseri düzenlendi.

Çatalpınar mevkisinden başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclis üyeleri, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Şeker Meydanı'na kadar süren yürüyüşte 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş sonunda Şeker Meydanı'nda Rock müzik grubu Pera konser verdi.