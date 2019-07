DHA YURT BÜLTENİ-6

Görüntü Dökümü

-----------------

-Güvenlik kamerasın görüntüleri

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)-

====================================================

5)GIRTLAĞI ALINAN ANNENİN TEK İSTEĞİ KIZIYLA KONUŞABİLMEK

ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan Dilek Demir'in (30), 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen Demir, yazarak kendini ifade ediyor. Bir an önce sağlığına kavuşup kızı 5 yaşındaki Yade ile yeniden konuşmak isteyen Demir'in bir arzusu da su içebilmek.

Evli bir kız çocuk annesi Dilek Demir, 13 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Tetkikler sonunda Demir'e 'nazofarenks' (üst yutak- geniz kanseri) tanısı konuldu. İstanbul'da bir hastanede tedavisine başlanan Dilek, önce kemotrapi gördü, ardından 45 gün ağır radyoterapi aldı. Sağlığına kavuşan Dilek, zamanla ses kısılması ve yutkunma problemleri yaşadı. 2010 yılında Veli Demir ile (37) evlenen Dilek Demir, oturduğu Kemer'den komşu ilçe Finike'ye gelin gitti. Demir, 2014 yılında 'Yade' adını verdikleri kızına hamile olduğu dönemde nefes darlığı ve yutkunma problemi yaşamaya başladı. Doğumdan sonra yeniden doktora giden Dilek Demir'in hastalığının nüksettiği tespit edildi. Dilek Demir, 2017 yılına kadar İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'daki pek çok doktora götürülerek çare arandı. Uzmanlar, aldığı radyoterapiden kaynaklı, Demir'in boğazının yanıp birbirine yapıştığını, nefes alma ve yutkunma sorunlarının da bundan kaynaklandığını belirledi.

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Dilek Demir, 2017 yılında tamamen yutkunamaz ve nefes alamayacak duruma geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2018 yılında ameliyata alınan Dilek Demir'in, geniz kanseri tanısıyla gırtlağı ve yutağının yarısı alındı, boğazına 'trakeostomi kanülü' takıldı. Konuşma yetisini kaybeden Dilek, mideden beslenmeye başladı.

DERİSİ ÇÜRÜDÜ

Dilek Demir, ameliyat olduktan bir gün sonra ise başka bir acı yaşadı. Gördüğü yoğun radyoterapi nedeniyle Dilek Demir'in derisinde çürüme meydana geldiği tespit edildi. Tekrar ameliyata alınan Demir'in çürüyen derisi alınarak gerdirme işlemi yapıldı.

2 YILDIR SU İÇEMİYOR, KONUŞAMIYOR

2 yıldır hiç su içemeyen ve konuşamayan Dilek Demir, normal yaşamına devam etmek için tedavisini sürdürüyor. Son olarak muayene olduğu geniz kanseri uzmanı Dr. Günter Hafız'ın sözleri, Dilek Demir'e umut oldu. Yapılacak ameliyatla midesine takılan hortumun çıkartılacağı, ağızdan tekrar beslenebileceğini belirten Dr. Günter Hafız, ses telleri çok kötü durumda değilse Dilek'in kısık da olsa konuşabileceğini söyledi.

AMELİYATI İÇİN 200 BİN TL

Dilek Demir'in ameliyat olması ve operasyon sonrası tedavisi için yaklaşık 200 bin lira gerekiyor. Tüm birikimini Dilek Demir'in tedavisine harcayan ailesi, maddi destek bekliyor.

HAYALİ KIZIYLA KONUŞUP, SU İÇMEK

Dilek Demir, konuşma yetisini kaybettiği için yazarak anlaşabiliyr. Yeniden normal bir hayat sürmek istediğini anlatan Dilek Demir, "2 yıldır konuşamıyorum. Boğazımı kullanamadığım için de mideden besleniyorum. Kızım Yade ile konuşmak, gülmek istiyorum. 2 yıldır su içemiyorum. En büyük hayalim bir yudum su içmek" dedi.

EŞİ HER ZAMAN YANINDA

Eşini çok sevdiğini, hastalığını bile bile evlendiğini belirten Veli Demir ise 2010 yılında beraber yola çıktıklarını söyledi. Eşinin 2001 yılında tedavi gördüğünü ve hastalığı atlattığını anlatan Veli Demir, "2014 yılında kızımız doğduktan sonra yeniden rahatsızlandı. Yine gırtlak kanseri oldu. Ameliyat oldu. 2 yıldır da yemek yiyemiyor, konuşamıyor. Mideden mamayla besleniyor. Şimdi tekrar ameliyat olacak. Yapay gırtlak nakli, deri nakli yapılacak. Büyük bir meblağ gerekiyor. Her hastane yapamıyor. Her doktor yapamıyor. Çünkü önceden almış olduğu ışın tedavisinden dolayı özel bir hasta. Tek isteğimiz su içsin, ağzından beslensin, kızımızla iletişime geçsin, onunla konuşsun" dedi.

EN BÜYÜK YARDIMCISI ARKADAŞI

Yakın arkadaşı Şeyma Ulubek, Dilek Demir'in 9 yıldır hep yanında olduğunu söyledi. Dilek'in şu anda konuşamadığını belirten Ulubek, "Bu süreci birlikte sürdürdük, ona dayanak olduk. 2 senedir mideden besleniyor. Deri, damar ve yapay gırtlak nakli yapılacak. Yeniden yemek yiyebilmesi için bu ameliyata ihtiyacı var. Ama bu ameliyatı olması için maddi desteğe ihtiyacımız var. Şu anda onu karşılayabilecek imkanımız yok. Bu süreçte bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dilek'in bir kızı, ailesi var, onlar için ayakta durması gerekiyor. Bunun için konuşabilmesi, yemek yemesi gerekiyor" diye konuştu