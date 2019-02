DHA YURT BÜLTENİ -7

Diyarbakır'da, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde bulunan tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen genç spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için destek bekliyor. Dışarıdaki duvarda özellikle kış şartlarında çalışmakta zorlanan sporcular, kapalı alanda çalışabilecekleri bir duvar ve eksik malzemelerinin tamamlanmasını istiyor. Kentteki tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalya ile dönen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) üyesi spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için destek bekliyor. 2014 yılında kurulan DİDOSK'a üye sporcular, Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Kompleksi'nde bulunan kentin tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabı ve eksik malzemelerle şampiyonalara hazırlanıyor. Duvar, dışarıdaki sahada olduğu için özellikle kış aylarında antrenman yapmakta zorlanan ve yüksek maliyetli tırmanış ayakkabısı alamadıkları için yırtık ayakkabılarla çalışmak zorunda kalan sporcular, bütün bu olumsuzluklara rağmen katıldıkları turnuvalardan madalya ile dönmeyi başardı. Sakarya'da yapılan şampiyonada 5'i finale kalıp, 2'si de 2'ncilik olmak üzere toplam 5 madalya ile kente dönen spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve başarı ile dönmek için destek bekliyor. 'ÇOCUKLAR TIRMANIŞI SEVİYOR' Sporcuları gönüllü eğiten, matematik öğretmeni Volkan Öğdüm, tırmanış için kullanılan ayakkabıları almakta güçlük çektiklerini belirtti. Öğdüm, "Bu sporun burada yeni oluşu, insanların çok farkında da olmayışı, bizim de teknik yetersizliğimizden kaynaklı hep bir adım geriden geliyorduk. Buna rağmen geçtiğimiz aylardaki yarışmalarda Türkiye 2'ncilikleri, 3'üncülükleri geldi. Bu, çocukların motivasyonunu ve başarısını gösteriyor ama hep bir adım geriden geliyor. Bu da teknik açıdan eksiklerimizden kaynaklı. Örneğin tırmanış için tırmanış ayakkabısı gerekiyor. Bir çifti 600- 700 TL. Çocukların bunu alacak imkanı yok. Bizim kulüp olarak da imkanımız olmuyor. Sosyal medyadan duyurduk. Arkadaşlarımız gönderdi ama bu malzeme, tırmanan birisi için 6 ayda bir eskiyen bir malzeme. Buna katkıda bulunmak isteyenlere biz hazırız. Burada bir yağmur yağdığı an ya da soğuk bir havada antrenman imkanımız yok. Normalde bu duvarın kapalı bir mekanda yapılması gerekiyor. Biz aslında 4 yıldır burada çocuklarla tırmanıyoruz. İlk defa bu ivmeyi ve motivasyonu bulduk. Diyarbakır'daki tırmanış sporuna biraz daha katkıda bulunursak bu mayalanacak. Diyarbakır'ın sporu haline gelecek. Çünkü buranın çocukları tırmanışı seviyor" diye konuştu. HEDEF TOKYO Tırmanış antrenörü Hasan Uludağ da Türkiye'de birçok başarı elde ettiklerini aktararak, şu anki hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi. Uludağ, şunları kaydetti: "En son yapılan şampiyonada Sakarya'da 9 genç sporcuyla katıldık ve 5 kişi finale kaldı. Final kategorisinde ise sporcularımız Türkiye 6'ncılığı, 5'inciliği, 4'üncülüğü ve 2 sporcumuz da kendi kategorisinde Türkiye 2'nciliği derecelerini elde etmiş oldu. Şimdiye kadar 1'incilik zevkini tadamadık ama hep finale kalarak bu dereceleri elde ettik. Birinci olamamamızın sebebi, tırmanış esnasında kullandığımız tırmanış ayakkabılarımızın yeni olmaması. Bu ayakkabıların 6 ayda bir değişmesi lazım. İmkanlarımız el vermediği için yarışma esnasında yırtık, ön tarafları patlak şekilde yarışmalara katıldık. Ayakkabının dezavantajı çok görüldü. Yoksa yeni ayakkabılarımız olsaydı Türkiye 1'inciliği elde etmiş olacaktık. Branşımız paralimpik bir branş oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na alındı. Biz de ona yönelik uzun vadeli yarışmaya hazırlanmaya çalışıyoruz. Yenişehir Belediye Başkanı Serdar Kartal, Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve İl Temsilcimiz Abdurrahman Ekin'e bizlere verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." 'AYAKKABI ÇOK PAHALI, ALAMIYORUZ' Diyarbakır Spor Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Bekmez ise 1,5 yıldır tırmanış sporu ile uğraştığını belirterek, "Diyarbakır ve Türkiye genelinde derecelerim var. Tırmanış ayakkabısı ve tırmanış duvarı konusunda eksikliklerimiz var. Ayakkabı çok pahalı ve maddi imkanlarımız olmadığı için alamıyoruz. Yırtık ayakkabılarla tırmanıyoruz. Ayakkabının fiyatı 650 ile 1000 TL arasında değişiyor. Duvarımız yıpranmış halde. Bu durum motivasyonumuzu etkiliyor ama buna rağmen Türkiye genelinde derecelere giriyoruz. 1,5 yıldır bu sporu yapıyorum ve 7 tane derecem var" diye konuştu. Tırmanış sporunun yanında futbol da oynadığını anlatan Diyarbakır Spor Lisesi öğrencisi Nazdar Ayata da "Yaklaşık 1 yıldır tırmanış sporu yapıyorum. Samsun'da yapılan küçükler kategorisinde Lider Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'inciliğim var. Elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ancak bu kadar oluyor. Ayakkabılarımız eskimiş, duvarımız dökük. Açık alanda olduğu için hava durumuna göre çalışıyoruz. Spor salonunda olsa daha iyi olurdu" dedi.

CHP'li aday Soyer, ilk projesini bisiklet turundan sonra açıkladı

"500 DÖNÜMLÜK BİSİKLET KAMPI OLUŞTURULACAK"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, kentteki bisiklet kulüpleri ve gruplarının da katılımıyla bisiklet turu yaptı. Üçkuyular İskelesi'nden, Konak İskelesi'ne kadar bisiklet tutkunlarıyla pedal basan Tunç Soyer, 26 Şubat'ta açıklayacağı projelerinden birisine dair ilk bilgileri de paylaştı. Bisikleti hem ulaşım hem de spor için daha aktif kullanacaklarını anlatan Soyer, 500 dönüm üzerine kurulu, her türlü ihtiyacın karşılanacağı bisiklet kamp alanı oluşturacaklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, bugün, hafta sonları buluşan bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. Üçkuyular İskelesi'nde toplanan bisikletlilere katılan Tunç Soyer, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Konak İskelesi'ne kadar pedal çevirdi. Tunç Soyer bir yandan bisiklet sürerken, yol kenarında kendisini selamlayan vatandaşları da karşılık verdi.

BİSİKLET TUTKUNLARINI SEVİNDİREN HABER

Bisiklet turu sırasında Konak Vapur İskelesi önüne gelindiğinde basın açıklaması yapan Tunç Soyer, İzmir'e dair 26 Şubat günü açıklayacağı projelerinden birisini ilk kez duyurdu. Bisikletin kent içini önemini vurgulayan Tunç Soyer, bisiklet tutkunları için zeytin ile bisiklet sporunun buluşmasını simgeleyen, 'Olivelo' ismini verdikleri projeyi hazırladıklarını söyledi. Soyer, "Aslında 26 Şubat günü açıklayacaktım ama yeri geldiği için burada söyleyeyim. Olivelo, zeytin ve bisikletin buluşmasıyla oluşacak bir projemiz. 500 dönüm arazi üzerine bisiklet kampı yapıyoruz. Olağanüstü olacak. Kampta çamaşırhanesinden yemekhanesine, bulaşıkhanesine kadar, her türlü ihtiyacın giderilebileceği olanaklar olacak. Örneğin Efes'e tur yapmak isteyen bisiklet tutkunları, burada mola verebilecek. Kentin bitişiğiyle, doğanın ortasında bir yerde bu kamp alanı. Ancak tam yerini 26 Şubat günü söyleyeceğim. Projenin fizibilitesi hazır, hemen 1 Nisan'da hareket geçeceğiz" dedi.

Bu projesini duyan bisikletçilerin alkışladığı Tunç Soyer, "Bugün bu turda gördüm ki, çok özlemişim. Nefes aldığımı hissettim. İzmir'i bisikletle daha çok buluşturmamız lazım. Böyle bir cennette bisikletin eksikliği çok hissediliyor. Hem spor, hem de ulaşım aracı olarak bisikletin kullanılması lazım. Asırlık spor kulüplerinin bisiklet branşının olmasını arzu ediyoruz. Bunun için çalışacağız. Toplu ulaşıma entegrasyonu için çalışacağız. Tüm bunların yanında uluslararası dünyanın her yerindeki bisiklet yarışmalarına katılalım. O yarışmaları İzmir'e davet edelim. Şehir yarışları hayal ediyorum. Ege Bölgesi ligi olabilir. Bisikletçi arkadaşlarla oturup konuşacağız. Ama şunu çok açık ve net söyleyeyim. Bisiklet hem ulaşım için hem de spor için olacak" dedi.