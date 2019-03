DHA YURT BÜLTENİ-7 

TUrizmde geçen yıl Paris ve Londra'dan sonra dünya üçüncüsü olan Antalya, bu yıl 16 milyon yabancı turist sayısıyla ikinciliği hedefliyor. Antalya'nın 5 yıl içindeki hedefi en çok yabancı turist ağırlayan kentler sıralamasında Paris ve Londra'yı geçerek dünya şampiyonu olmak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl 16 milyon turist rakamını aşacak sinyaller aldıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de "Antalya bu yatırımlarını devam ettirirse, çok rahat söylüyorum, 5 sene sonra konaklamalı gelen turist sayısında dünya şampiyonu olacaktır" dedi. Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, 640 kilometrelik sahilinde dünyada en çok mavi bayrağa sahip plaj sayısı ve tertemiz deniziyle geçen yıl tarihinin en çok turist sayısına ulaşarak rekora imza attı. 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistin ağırlandığı kentte, 2019 yılı için konulan 15 milyon yabancı turist hedefi, son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıktı. '16 MİLYONU RAHATLIKLA GEÇERİZ' 2018'de Antalya'nın bütün zamanların en iyi sezonunu geçirdiğini ve 13 milyon 642 bin rakamını gördüğünü hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, "Bu güzel bir rakamdı. Hem Türk turizmi ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem turizm sektörümüz hem de Antalya'nın, şehrin güzel bir başarısıydı. 2019 da iyi başladı, hem erken rezervasyonlara hem havaalanlarındaki yıllık slot taleplerine baktığımızda yeni rekorlar kıracağımızı da şimdiden ifade edebiliriz. Biz Antalya'da turizm sektörüyle her ay oturur değerlendirme yaparız. Bu hafta sektörle yaptığımız toplantıda hep beraber şunu gördük ki, Antalya 2019'da 16 milyon rakamını çok rahatlıkla geçebilecek bir artışı öngörüyor" dedi. YERLİ-YABANCI 20 MİLYONU AŞACAK Hem erken rezervasyonlar hem slot talepleri yan yana konulduğunda yüzde 29'luk bir artış düşünüldüğünü belirten Vali Karaloğlu, "Bunu yakalarsak 2019'da bütün zamanların en iyi sezonunu hep beraber yakalamış oluruz. Dış turizm güçlü olduğunda iç turizmi Antalya olarak çok büyütme şansımız yok maalesef. Özellikle pik zamanlar haziran- temmuz- ağustosta yine iç turizmde mutlaka hareketlilik olacak. Geçen sene 5 milyon civarında iç turizm hareketi yaşanmıştı, onda da bir miktar artış olacağını öngörüyoruz. Bu sene 20 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamış olacağız" diye konuştu. KENTİN MARKA DEĞERİ YÜKSELDİ Antalya turizminin 2018'de bir destan yazdığını ve tüm yılların rekorunun kırıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de gelen yabancı turist sayısı bakımından kentin ABD'nin New York şehriyle birlikte dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Dünyada en çok turistin gittiği şehirler sıralamasında Londra ve Paris'in ilk sırada olduğunu kaydeden Türel, "Turizm bizim için lokomotif bir sektör. İçerisinde tarım da olmak üzere 80 sektörü sürüklüyor. O yüzden turizmin iyi olması Antalya'nın ülke ekonomisine de önemli katkı sağlaması demek. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız yatırımların karşılığını görüyor olmak bizleri fevkalade memnun ediyor. Özellikle altyapı yatırımlarında Antalya'nın marka değeri yüksek bir destinasyon olmasını sağladık" dedi. 5 YIL SONRA DÜNYA ŞAMPİYONU Dünyanın iki önemli turizm fuarına ev sahipliği yapan Berlin ve Moskova'da gelen ön rezervasyon rakamlarına göre Antalya'nın 16 milyon turist sayısını telaffuz ettiği, hatta bunu da geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Menderes Türel, şunları söyledi: "Bu da yeni bir başarı destanı ve öyküsü olacak. Böylelikle Antalya yavaş yavaş dünya ikinciliğine de yaklaşacak. Çok değil 3- 5 sene içinde Antalya bu yatırımlarını devam ettirirse, Antalya'ya kazandırdığımız altyapı yatırımları özellikle cazibe merkezi olması noktasındaki kruvaziyer limanlar, yat limanları, eğlence merkezleri, sinema stüdyoları, metrolar gibi önemli projeleri Antalya kazanırsa ben çok rahat söylüyorum 5 sene sonra konaklamalı gelen turist sayısında dünya şampiyonu olacaktır." 'EN BÜYÜK SERMAYEMİZ DENİZ' Turizmde Antalya'nın en büyük sermayesinin deniz olduğuna dikkati çeken Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Denizi gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Ben göreve geldiğimde 2 arıtma tesisi olan Antalya, bugün 32 arıtma tesisiyle, 640 kilometre sahil bandında 1 milimetreküp suyu denize arıtmadan, temizlemeden göndermiyor. Böylelikle 196 mavi bayrak sayısıyla da Antalya dünya birincisi. İkinci sırada Portekiz Algarve bölgesi 70 bayrakla takip ediyor. Neredeyse üçte biri, bu da bizim Antalya'da denizimizin ne kadar temiz olduğunun uluslararası bir kuruluş tarafından en güzel teyidi. Dünyanın çok az şehrinde, şehrin merkezinden denize rahatlıkla girebilirsiniz. Antalya'da Kaleiçi, Lara, Konyaaltı, nereden isterseniz, Alanya, Manavgat, Side, Kemer her yerde çok rahatlıkla şehir merkezinden denize girme imkanı var." ŞEHİRDE CAZİBE MERKEZLERİ Turistin şehirde zaman geçirmesini sağlayacak birçok önemli projenin de hayata geçirildiğini ve bu projelerin devam edeceğini anlatan Başkan Menderes Türel, raylı sistem ağının genişletilmesi, katlı köprülü kavşaklarla turistlerin trafik sorununu az hissetmesi ya da hissetmemesinin Antalya'nın cazibesini artıran hususlar olduğunu söyledi. Antalya'da birçok cazibe merkezini turizmin hizmetine sunmaya çalıştıklarını belirten Türel, Tünektepe, Konyaaltı sahil projesi, etaplar halinde devam eden Boğaçay'ı örnek gösterdi. Kruvaziyer ve yat limanı derken de sadece gemi ve yatların limana demir attığı bir yer olarak düşünülmemesi gerektiğini kaydeden Türel, "Antalyalılar ve yabancı turistler için de bir yaşam merkezi olacak. Gelir düzeyi yüksek turistler yatlarıyla gelip kent içindeki esnafında turizmden payını almasına vesile olacaktır" dedi. TURİZM EMEKÇİLERİNE KONUT Turizm sektöründe sadece gelen yerli ve yabancı turistleri düşünmediklerine de dikkat çeken Türel, "Bu işe emek veren dar gelirli turizm emekçilerini de unutmuyoruz. Bu kapsamda turizm emekçilerine TOKİ'yle ortak konut projemiz gerçekleşti ve 500 konutun kurası çekildi. Bir dahaki dönem 5 bin konuta çıkartacağız. Böylelikle bu başarının gizli kahramanları turizm emekçilerini de konut sahibi yapma konusunda da çok önemli bir adım attık ve bu adımları daha güçlü şekilde atacağız. Sigara parası düzeyinde, aylık 606 liralık taksitlerle başlayan bir ödeme kolaylığıyla turizm emekçilerini ev sahibi yapıyoruz. O yüzden bütün Antalyalılara 'Sigarayı bırakın ev sahibi olun' diyoruz" şeklinde konuştu. İSTİHDAMA 200 BİN KİŞİLİK KATKI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Berlin ve Moskova gibi fuarlar öncesinde de bu yıl için 16 milyon rakamının yakalanabileceğini konuştuklarını ve fuarlardaki izlenimlere göre de Antalya'nın bu sayıyı yakalayacağının görüldüğünü söyledi. Avrupa'da pazarında yüzde 30- 35 oranında artış beklendiğini belirten Çetin, Rus turist sayısının geçen yıl tarihin en yüksek rakamı 4 milyon 600 bin kişiye çıktığını, bu yıl da yüzde 10'luk artışla 5 milyonu geçebileceğini dile getirdi. Turizmin Antalya'da lokomotif sektör olması nedeniyle turist sayısındaki artışın istihdama da ciddi katkı vereceğini belirten Davut Çetin, "İstihdamda en yüksek artışımız 2017'de 185 bindi, geçen yıl 165 bin artmıştı ve bu yıl 200 bin civarında yeni istihdam sağlarız" dedi. GOLF SAHALARI DA DOLMAK ÜZERE Antalya'nın 2018'le birlikte özlediği yıllara geri döndüğünü belirten Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı ve Maxx Royal Glof Club Genel Müdürü Cahit Şahin, kentte turizmin 12 ay, golf turizminin de eylül- haziran arası 8 ay sürdüğünü dile getirdi. Bu sezon golf turizminde yaklaşık 120 bin turist ağırlandığını ve 125 milyon euro gibi de bir gelire ulaşıldığını söyleyen Şahin, Türkiye'deki 20 golf sahasının 14'ünün Antalya'da olduğunu belirterek, "Golf, turizmi 12 aya yayan alternatif nitelikli turizm dallarından biridir. Akdeniz çanağındaki golf turizmi yapan ülkeler arasında sayılı ülkelerden biriyiz. Sahalarımız çok nitelikli, dünya standartlarında, uluslararası ünlü oyuncaların dizayn ettiği sahalarımız var. Golf için de rezervasyonlar 6- 8 ay öncesinden yapılır ve önümüzdeki sezon için verilere baktığımızda sahalarımız 2014'deki gibi dolu görünüyor. İnsanlar sahalar ve otellerde kendilerine yer arıyor, geçen seneye göre yüzde 25 artış var" diye konuştu. KONGRE TURİZMİNDE DE PARLAYACAK 2019 rakamlarının geçen yılın üzerinde çıkacağının kesin olduğunu belirten Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege de erken rezervasyonların iyi gittiğini ve bu senenin geçen yıllardaki kayıpların onarım yılı olacağını anlattı. Özellikle Avrupa pazarıyla ilgili çok iyi veriler geldiğini belirten Ege, Antalya'nın en önemli turizm çeşitlerinden birinin 'mice' yani kongre turizmi olduğunu söyledi. Dünya liderlerinin katılımıyla 2015'de Antalya'nın bugüne kadarki en iyi G-20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yeliz Gül Ege, 2015 yılından itibaren ciddi düşüş yaşanan bu alanda da 2018'de yüzde 20 gelişme yaşandığını ve bu yıl da en az yüzde 10 gelişmeyi daha bunun üzerine koyarak ilerlemenin süreceğini dile getirdi. Bu yıl THY'nin yurt dışında başlattığı 13 yeni direkt seferlerin de çok mutlu edici olduğunu belirten Ege, "Sektöre baktığımızda şu anda Antalya ciddi anlamda iştah kabartıyor. Bize gelen taleplere bakarsak, Antalya'da 2019 yılı parlak geçecek, güzel bir atılım yılı olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

------

- Yakından çalışan işçiler

- Yıkılan binadan detaylar

- Binada yıkılan sökülen malzemlerin çıkartılması

- İş makinelerinden görüntüler

- Binanın yüksek kesimden genel görüntüsü

Haber- Kamera: Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)

===============================

Bilal Erdoğan: Ekonomik manipülasyon yapıyorlar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, dünyanın çok ciddi çalkantılar ve belirsizlikler içinde ilerlediğini belirterek, "Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın, Tekirdağ'ın Çorlu ve Muratlı ilçeleri ile Edirne merkez ile Uzunköprü ilçesindeki şubelerinin açılış törenlerine katıldı. İlk önce Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine gelen Bilal Erdoğan'ı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile TÜVGA temsilcileri karşıladı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüzde 5,7 büyüme oranını yakaladığını belirterek, şöyle dedi:

"Eğer Cumhuriyet tarihi boyunca bu oranda büyüyebilseydik, o zaman şu an İtalya seviyesinde bir milli gelire sahip ülke olabilirdik. Bu ne demektir? Ülkemizin bu ekonomik gelişmesini aksatan gelişmelerde, işte darbe girişimlerinde, ülkeyi istikrarsızlaştıran girişimlerde kaynak hep Batı oldu. Bunlarda Batı'nın bizim ekonomik gelişmemiz için yanımızda durmadığına şahit olduk. İşte Marshall Planı konuşulduğu zaman bile 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de sanayinin gelişmesi için destek vermediler. Bizi bir tarım ülkesi olarak bırakacak destekleri bize layık gördüler. Şimdi demek ki bizim onlara benzememiz, onların bize destek olması anlamına gelmiyor, onların bizim gelişmemizi isteyecek anlamına gelmiyor. 100 yıl önce bu toprakları işgal etmeye çalışanlardan aman dilemek, merhamet beklemek yersiz. O zaman demek ki bizim güçlenmemiz, kendi ayaklarımız üstünde durmamıza, kendi kimliğimizi tayin etmemize bağlı."

'BU ÖZGÜVEN SİZLERDE VAR'

"200 yılı aşkın süreyi bize kaybettirdiler" diye sözlerini sürdüren Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların içimizdeki iş birlikçisi hainler kaybettirdi, kendine güveni olmayan ezik aydınlar kaybettirdi. Sizler onların çok daha ötesinde ufukları kurabilecek cesarete, özgüvene sahipsiniz. Yoksa 15 Temmuz olabilir miydi ya? Bir işgal girişimine, tanklara, toplara, tüfeklere, uçaklara, helikopterlere karşı elinde bir sapanı dahi olmayan gençler sokaklara çıkabilir miydi? İşte bu özgüven Çanakkale'de bizi zafere götüren, Malazgirt'te zafere götüren, İstanbul'un fethini bize mümkün kılan, sadece kaleleri değil, sadece savaşları değil, gönülleri kazandıran bu özgüven Allah'ın izniyle sizlerde var. Bu özgüven inşasında bize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü her fırsatta bu millete güvendiğini söyledi. Her fırsatta bu milletle nice engelleri aşacağını söyledi, milletin önüne geçti, Davos'ta 'One munite' dedi, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. 15 Temmuz'da başkaları gibi saklanmadı, başkaları gibi kaçacak yer aramadı. Milletinin önünde meydanlara çağırdı, meydanlara gitti, 'ölümüne ölümüne' derken kendisi bizzat en önde ölümüne yürüdü."

'Türkiye'de darbe girişimi olsa ne yaparsınız?' sorusuna, 'Tankların üzerine önce ben çıkarım' diyenleri iyi bildiklerini ifade eden Bilal Erdoğan, "Ondan sonra o gece ne yaptığını herkes biliyor. Tanklar yolu açıyor, çıkıyor, saklanıyor, korkuyor, bekliyor. Ondan sonra da 'Hani tank mı vardı efendim' falan diyor. Bunun arkasında dirayetli cesur Türk gencinin olmasını ben üzülerek izliyorum. Ya genç adam korkak adamın arkasından nasıl gider? Genç adam pısırık bir liderin arkasında nasıl durur? Zaten gençlik onun için Cumhurbaşkanını seviyor, onun için Cumhurbaşkanının arkasında 15 Temmuz'da o kahramanlıkları sergileyebildi" dedi.

'MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİLER'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Keşke bu yerel seçimlerde belediyecilik konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan belediyeciliği konuşulsaydı. Tayyip Erdoğan'ın nasıl Türkiye'de belediyelerde çığır açtığını, nasıl çıtaları yükseklere koyduğunu konuşabilseydik. Öyle olsaydı zaten bu yerel seçimlerin kazananını tahmin etmek zor olmazdı. Ama 15 Temmuz'u tezgahlayıp kaybeden üst akıl, egemen güçler, adını ne koyarsanız koyun, ne yaptı? Acaba bu seçimde bir fırsat çıkarabilir miyiz, kafaları karıştırabilir miyiz, işte bu ittifak falan zorlayabilir miyiz, kim var, kim varsa toplayın koyun çuvala, bunu zorlamak suretiyle adeta milletin aklıyla alay ettiler. Çünkü bu millete yabancı olanların, bu millet üzerinde sadece yabancı değil, aynı zamanda bu milletin değerlerine düşman olanların bu millet üzerinde kuracağı oyunlar yine bu milletin iman dolu göğsünde un ufak olup toz gibi dağılmaya mahkumdur. Millet namerdi değil dostlarımızı, bizi sevenleri memnun edecek, gereken neyse onu yapacak. Benim endişem yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gençlerle birlikte çağa damgasını vuracağını belirten Bilal Erdoğan, "Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21'inci yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz. Çünkü dünya kültürel olarak da, sosyal olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da çok çalkantılı sularda seyrediyor. Gerçekten çok ciddi çalkantılar, çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ilerleyen bir dünya var. Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin iyi olmasını istiyorsak bu seçimlerde liderimizin güçlü olduğunu bütün dünyaya yeniden haykırmamız gerekir ki, ekonomide adımlarını atarken bütün dünyaya istikrarın sapasağlam yerinde durduğunu gösterebilelim" diyerek konuşmasını tamamladı.