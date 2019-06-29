DHA YURT BÜLTENİ - 8

FETÖ operasyonunda yakalanan 32 kişi adliyeye sevk edildi Adana merkezli 17 ilde yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında alınan 32 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin’de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ’nün KPSS çalışma evlerinde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları öğrenildi.

Emniyette sorguların tamamlanan 32 kişi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp birimi girişi ve tabelası SÜRE:57" BOYUT:105 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ================ Şanlıurfa Valiliği: Patlayıcı ele geçen operasyon sonrası yapılan paylaşımlar karalama amaçlı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği 8 kişinin gözaltına alınıp 44 kilo 130 gram patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili HDP Milletvekili Ayşe Sürücü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler üzerine Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada sosyal medya ve bazı internet sitelerindeki haberlerin kolluk kuvvetlerini karalama amacı taşıdığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; aralarında HDP’li Belediye Meclis Üyesi Dilan Ablay’ın evinin de bulunduğu bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; HDP'li meclis üyesi Dilan Ablay'ın evinin bahçesinde 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre ile örgütsel dokümanlar ve ele geçirilen devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıtlar ele geçirildi.

HDP MİLLETVEKİLİ PATLAYICI BULUNAN EVE GİRİP GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de dün arama yapılan ve patlayıcı bulunan Dilan Ablay’ın evine giderek cep telefonu ile görüntüler çekti. Operasyonda evdeki eşyaların dağıtıldığını ve kutsal kitapların ayaklar altına alındığını iddia eden Sürücü, çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaştı. Yapılan paylaşımlar üzerine Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaparak, terör örgütüne yönelik operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'KARA PROPAGANDA YAPILDI'

44 kilo patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında maksatlı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gerçekleştirilen operasyon sonrasında bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda, soruşturmayı akamete uğratmak, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ile adli-idari mercileri ve kamuoyunu baskı altına almak amacına matuf olduğu değerlendirilen asılsız haber paylaşımı yapıldığı müşahede edilmektedir. Söz konusu iddiaların, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin ve müzahir kesimlerin kara propagandası, mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bile alet edebilecek şekilde iftira içerikli olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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-HDP’li Vekil Ayşe Sürücü baskın yapılan evde incelemede bulunması

-Duvarı yıkılan ve ağaçları sökülen ev

-Kuran-ı Kerimi yerden kaldıran Sürücü

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254MB Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - DHA) =============== Iğdır'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 11 sıralarında Ağrı-Iğdır karayolunda meydana geldi. İran'dan Gürcistan'a seyir halinde olan İran uyruklu Bızhan Eftekharesfahlanı yönetimindeki 66 A 572-10 plakalı fuel oil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, kendini yere atarak ağır yaralanan şöför Bızhan Eftekharesfahlanı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fuel oil yüklü TIR şans eseri yanmazken, tedavisi süren şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan TIR

-TIR sürücüsünün fotoğrafı

Haber: Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA) ================= Mahalleli kamyonların önünü kesti Antalya'nın Serik ilçesinde Alacami Mahallesi sakinleri yollarını bozduğu gerekçesiyle taşocağı kamyonlarının geçişine izin vermedi.

Etler Mahallesi'ndeki taşocağından hafriyat çeken kamyonların hızlı giderek yolu bozduğunu belirten Alacami Mahallesi halkı, kamyonların önünü kapatarak eylem yaptı. Uzun süredir toz toprak içinde yaşamak zorunda kaldıklarını, balkona çıkamadıklarını, pencereleri açamadıklarını söyleyen vatandaşlar, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Kavak ve Hamdi Yıldız, defalarca yolun yapılması için yetkililere müracaat ettiklerini belirterek, "Topu Büyükşehir Serik'e, Serik ise Büyükşehir'e atıyor. Biz mahalle yolundan değil, grup yolundan geçmelerini söylememize rağmen, kamyonlar mahallemizin yolunu kullanıyor. Uzun süredir toz toprak içinde kalıyoruz. Evlerimizin balkonlarında oturamıyoruz. Pencerelerimizi açamıyoruz. Evlerimiz toz içinde kalıyor. Evimizde hapis hayatı yaşıyoruz. Yetkililerden bir kez daha soruna çözüm bulmalarını istiyoruz. Yol, Gökçay'a kadar geliyor, ondan sonra 2- 3 kilometrelik bölümü yapılmıyor" dedi.

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- Bozuk yollardan detaylar

- Vatandaşlarla röportaj Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) ================ Söktüğü çay bahçesi yerine 'likapa' dikti, kara geçti Rize'nin Pazar ilçesinde emekliliğinin ardından tarımla yakından ilgilenen İhsan Pehlivanlar (59), söktüğü çay bahçesinin bir bölümünde, yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini yetiştiriciliğine başladı. Yılda 2 ton hasada ulaşıp, kilosunu 28 liradan satışa sunan Pehlivanlar, likapa yetiştiriciliğinden çaya göre daha büyük kar elde ediyor.

İstanbul'da memur olarak çalışan ve emeklilik sonrası hayalini kurduğu memleketinde, yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini yetiştiriciliğine merak salan İhsan Pehlivanlar, çay bahçesine likapa fidanı dikti. Yakından ilgilendiği fidanların büyütüp kısa sürede elde edilen verimin farkına varan Pehlivanlar, bahçesinin 650 metrekarelik bölümünde yer alan çay tarlasını söküp, likapa yetiştiriciliğine başladı. Çevresindekilerin 'Çay bahçeni sökme, burada başka bir şey olmaz, zarar edersin’ şeklinde uyarılarına aldırış etmeyen Pehlivanlar, dönüştürdüğü bahçesinde, yılda 2 ton likapa hasadına ulaştı. Söktüğü çay tarlasından yılda yaklaşık 2 bin lira kazanan Pehlivanlar, kilosunu 28 liradan satışa sunduğu likapa yetiştiriciliğinden ise çaya göre daha büyük kar elde ediyor.

'SABIRLA BEKLEDİM'

Likapa yetiştiriciliğinin verimli ve karlı olduğunu belirten İhsan Pehlivanlar, oluşturduğu bahçesinde hasadı sabırla beklediğini söyledi. Pehlivanlar, "Yıllar önce hayalini kurduğum iş için sabırla bekledim. 2009 yılında emekliliğim gelince de bir gün bile beklemeden hemen emekli oldum. O zamanlarda fidan bulmak hem zordu, hem de çok pahalıydı. Bende kendi fidanlarımı ürettim. Ürettiğim fidanlardan 650 metrekarelik bu bahçeyi oluşturdum. Yabani likapanın küçük meyvelerini bilenler ve bana karşı çıkanlar, benim bahçemdeki likapanın meyvelerini görünce bana inanmaya başladılarö dedi.

'DÜNYADA BU KADAR GELİR GETİREN BİR ÜRÜN YOK'

Bölgenin temel geçim kaynağı çayın yanında mutlaka farklı tarım ürünlerine yönelmek gerektiğini ifade eden Pehlivanlar, likapanın karlı olduğunu anlattı. Pehlivanlar, "Tüm zamanımı likapa için harcıyorum. Çay bizim olmazsa olmaz ürünümüz ama muhakkak farklı ürünler de denemeliyiz. Ben yıllardır bunun için uğraşıyorum. Her yıl bahçemde gösterdiğim ilerleme beni çok mutlu ediyor. 650 metrekare bir alanda likapa üretimi yapıyorum. Mevsimsel problemler, böceklenme gibi sorunlarla karşılaşmazsak ortalama 2 ton ürün elde ediyorum. Geçen yıl böceklenmeye bağlı problemler yaşadım 1 ton ürün aldım, kilosunu 22 liradan satarak yine de iyi bir kazanç elde ettim. Bu yılda kilosunu 28 liradan satmaya başladık. Artvin, Rize, Trabzon bazen İstanbul’a kadar ürün yolluyoruz. Dünyada çay dâhil böyle bir gelir getiren başka bir ürün yok. 40 günlük bir hasat süresinde talep edilen miktar kadar, yavaş yavaş yorulmadan topluyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. Çok keyif alıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bahçeden genel görüntüler

Likapa detayları

Röp ve genel detaylar HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE-DHA ============ Kırgız hırsızlık şüphelisi uçağın merdivenlerinde yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde plajdaki bir işletmede dizüstü bilgisayar, içki ve para çantasını çalan Kırgız Namyspek Turuspekov (18) havalimanında ülkesine dönmek amacıyla binmek üzere olduğu uçağın merdivenlerinde jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anı işletmenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Manavgat'ın Side Mahallesi Büyük Plaj mevkiinde bulunan bir işletmeden geçen çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında dizüstü bilgisayar, para çantası ve bir şişe içki çalındı. İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan araştırma sonucunda hırsızlık şüphelisinin Side'de 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Kırgız Namyspek Turuspekov olduğu tespit edildi.

Otel yetkilileriyle yapılan görüşmede şüphelinin ülkesine dönmek amacıyla kısa süre önce havalimanına gittiği bilgisine ulaşılması üzerine; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla havalimanına giden jandarma timleri Namyspek Turuspekov'u uçağa binmek üzereyken, merdivenlerde yakaladı. Şüphelinin yanında bulunan çantasında plajdaki iş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Namyspek Turuspekov, sorgulanmak üzere savcılığa gönderildi.

Şüpheli Turuspekov, verdiği ifadede, yaklaşık 2 ay önce Side'de bulunan 5 yıldızlı bir otele çalışmak için geldiğini belirterek, "26 Haziran Çarşamba gecesi deniz kenarında alkol almaya başladım. İçki bitince Büyük Plaj'da bulunan bir iş yerine alkol almak için gittim. Orada kimseyi görmeyince bar bölümünden dizüstü bilgisayar ve bir şişe içki alarak uzaklaştım" dedi. Ardından uyumak için gittiği otel lojmanında, güvenlik görevlisinin kendisini içeri almadığını söyleyen Turuspekov, geceyi dışarıda geçirdiğini ve ertesi gün otel yetkilileri tarafından işten çıkarıldığını anlattı.

Şüpheli Turuspekov, savcılık ifadesinin ardından 'Muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık olayı işletmenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kameranın görüş açısına barın arkasında olduğu sırada giren şüpheli, kafasını yukarı kaldırıp, etrafı kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını anlayınca önce işletmeye ait dizüstü bilgisayarı ve para çantasını alıyor, ardından arka taraftan bir şişe içki alarak işletmeyi terk ediyor.

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliye detay 95 MB /// 00.51" Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) =================== Eski çamaşırlık oyuncak müzesi oldu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kültürel değerleri canlandırmak amacıyla atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandığı çamaşırlık restore edilerek, ahşap ve eski zamanlardaki oyuncakların sergilendiği müze haline getirildi.

Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği önderliğinde belediyenin katkısıyla kültürel değerleri canlandırmak amacıyla Ulu Cami yakınlarında atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandıkları Hacı Osman Çamaşırlığı restore edildi. 2 aya yakın süren restore çalışmaları sonrası eski çamaşırlık oyuncak müzesi haline getirildi. Müzeye aralarında 50 yıldan eski ahşap oyuncakların da yer aldığı 150'ye yakın oyuncak konuldu. Eskiden kadınların çamaşır yıkarken kullandığı 4 ocak ve 4 kaza ile çamaşır yıkanan beton taş ve su çekilen kuyu da restorasyon çalışmaları kapsamında düzenlenerek sergilenmeye başladı. Ziyarete açılan müzenin resmi açılışının yakında yapılması planlanıyor.

'SANDIKLI'NIN KÜLTÜREL HAZİNELERİNDEN BİR TANESİ'

Müzeyi işleten Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Ekrem Çavuş, "Annem burada çok çamaşır yıkamış. Bizim eski mahallemiz burası. Bu mahallede kalan yaşlı teyzelere sorduk. Bu çamaşırlığın ne zaman yapıldığını onlar da hatırlamıyor. Sandıklı'nın kültürel hazinelerinden bir tanesi çamaşırlıklar. Neredeyse her mahallede bir ve iki çamaşırlık var. Eskiden şebeke suyu yok. Çamaşır makinesi de yok. Eskiden kadınlar çamaşırlarını buralarda yıkarmış. Bu çamaşırlıklar sosyalleşmenin bir amacı olmuş. Anneler çamaşır bittikten sonra çocukları da buralarda yıkamış. O zaman evlerde banyo yok ki. Çamaşırlardan artan su ile de çocuklar burada yıkanmış. Bu çamaşırlıklara yaşı 40'ın üzerinde kim geldiyse 'Annem beni burada yıkadı' diye duyduk. Çamaşırlıklar yıkılmak yerine bizim gibi restore edilip yeniden hayata döndürülmesi lazım. Çünkü buralarda hatıralar yatıyor. Buralar bir kültür hazinesi. Bunlar bizim ecdadımızın bizlere bıraktığı nadide eserler. Burasını restore ederken biraz daha işlevsel olmasını istedik. Giren çıkan eksik olmasın istedik. Hem de Sandıklı'nın bir müzeye ihtiyacı var. Sandıklı'nın doğru düzgün müzesi yok. Belediyemiz de bize destek oldu. Oyuncak müzesine dönüştürdük" dedi.

'ÇOCUKLUĞUMDAKİ OYUNCAKLARI GÖRDÜM'

Müzeyi ziyaret eden Fatime Kunt, Didim'de oturduklarını ve Sandıklı'ya tatile geldiklerini belirterek, "Geleceğimizin çocukları için böyle şeyler önemli diye düşünüyorum. Böyle tarihi eserlerimizi ve eski şeylerimizi görünce mutlu oluyorum. Çocukluğumdaki oyuncakları gördüm, çok duygulandım. Diyecek kelime bulamıyorum" diye konuştu.

Annesiyle müzeyi görmeye geldiklerini anlatan Muhsine Gül Kunt (9) da "Çok güzel, çok beğendim. İlk defa gördüğüm oyuncaklar var" dedi.